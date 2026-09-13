ETV Bharat / international

নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত, ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ

ভাৰতীয় আৰু নেপালী সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৷ নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ ৷

Nepal floods
নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত (IANS)
author img

By PTI

Published : September 13, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নেপাল : ২০ দিনৰ পূৰ্বে হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে নেপালৰ ভিন্ন স্থান ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছিল ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই ৷ জানিব পৰা মতে, নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে ৷ য’ত ছয়জন শ্ৰমিক সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

ভাৰত আৰু নেপালৰ উদ্ধাৰ কাৰী দলে অত্যাধুনি যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে ৷ ক্ৰমান্বয়ে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ সুৰংগত সোমাই যোৱা বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই ভূগৰ্ভস্থ শক্তি কেন্দ্ৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে ।

নেপালত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে শনিবাৰে জনোৱা মতে, সুৰংগটোত থকা মাটি-শিল আদি আঁতৰাৱলৈ এক্সকেভেটৰ লগতে অন্যান কাৰিকৰি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ দলটোৱে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৭০ মিটাৰ গভীৰতালৈ বোকা-পানী আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি, চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সুৰংগৰ ভিতৰত নেপাল সেনা আৰু ভাৰতীয় উদ্ধাৰ কৰ্মীয়ে যৌথভাৱে কাম কৰি আছে । আপাৰ ত্রিশূলী-৩বি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত উদ্ধাৰ অভিযানক সেনাই অগ্রাধিকাৰ দিছে ৷ য’ত ১০০ৰো অধিক সেনা জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, সুৰংগটোৰ ভিতৰত প্ৰায় ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ইফালে সুৰংগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰকাৰী দলে ছয়জন শ্ৰমিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ কোনো নিশ্চিত প্ৰকাশ কৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷

২৬ আগষ্টত নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বানৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১,৪০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৫ হাজাৰতকৈ অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বানতো অক্ষতভাৱে থিয় দি ৰ’ল এটি অট্টালিকা, নিৰ্মাতাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাই প্ৰাণ বচালে ছজনৰ

TAGGED:

নেপালত বান
চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
ভাৰতীয় আৰু নেপালী সেনা
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱ
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.