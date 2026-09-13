নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত, ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ
ভাৰতীয় আৰু নেপালী সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৷ নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ ৷
By PTI
Published : September 13, 2026 at 3:28 PM IST
নেপাল : ২০ দিনৰ পূৰ্বে হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে নেপালৰ ভিন্ন স্থান ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছিল ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই ৷ জানিব পৰা মতে, নেপালৰ চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে ৷ য’ত ছয়জন শ্ৰমিক সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
ভাৰত আৰু নেপালৰ উদ্ধাৰ কাৰী দলে অত্যাধুনি যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে ৷ ক্ৰমান্বয়ে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ সুৰংগত সোমাই যোৱা বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই ভূগৰ্ভস্থ শক্তি কেন্দ্ৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে ।
নেপালত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে শনিবাৰে জনোৱা মতে, সুৰংগটোত থকা মাটি-শিল আদি আঁতৰাৱলৈ এক্সকেভেটৰ লগতে অন্যান কাৰিকৰি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ দলটোৱে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৭০ মিটাৰ গভীৰতালৈ বোকা-পানী আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Chilime Tunnel Rescue update: 🇮🇳 & 🇳🇵— Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) September 12, 2026
technicald team continued to remove debris and clean the tunnel. The work gathered pace with the help of excavator, loader and bob cat inducted yesterday. The team was able to clear about 70m further. As per project manager the powerhouse… pic.twitter.com/wokObE3pbA
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি, চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সুৰংগৰ ভিতৰত নেপাল সেনা আৰু ভাৰতীয় উদ্ধাৰ কৰ্মীয়ে যৌথভাৱে কাম কৰি আছে । আপাৰ ত্রিশূলী-৩বি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত উদ্ধাৰ অভিযানক সেনাই অগ্রাধিকাৰ দিছে ৷ য’ত ১০০ৰো অধিক সেনা জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, সুৰংগটোৰ ভিতৰত প্ৰায় ১০০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ইফালে সুৰংগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰকাৰী দলে ছয়জন শ্ৰমিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ কোনো নিশ্চিত প্ৰকাশ কৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷
২৬ আগষ্টত নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ বানৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১,৪০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৫ হাজাৰতকৈ অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বানতো অক্ষতভাৱে থিয় দি ৰ’ল এটি অট্টালিকা, নিৰ্মাতাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাই প্ৰাণ বচালে ছজনৰ