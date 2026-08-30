ETV Bharat / international

নেপালৰ আকস্মিক বান : চতুৰ্থখন বিমানেৰে ভাৰতৰ মানৱীয় সাহায্য আৰু ফৰেনছিকৰ দল প্ৰেৰণ

ইতিমধ্যে কাঠমাণ্ডুত দলটোক নেপালস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে সাক্ষাৎ কৰিছে ৷ দলটোৱে ৬০০ৰো অধিক মৃতদেহৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে কাম কৰিব ৷

NEPAL FLOODS
নেপালৰ আকস্মিক বান (ANI)
author img

By ANI

Published : August 30, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেওবাৰে বিয়লিলৈকে নেপালৰ আকস্মিক বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্য়া ৭৩৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে নেপাললৈ মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ৷

ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশখনলৈ এটা ফৰেনছিকৰ দল প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই দলটোৱে নিহত লোকসকলৰ ডিএনএৰ নমুনা পৰীক্ষা তথা বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, নেপালস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা দেশখনত নিয়োজিত ভাৰতৰ ফৰেনছিক দলটোক সাক্ষাৎ কৰে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে নেপালত নিয়োজিত ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলটোৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰে । এই দলটোৱে নেপালৰ ফৰেনছিক দলৰ সৈতে কাম কৰি নিহত লোকসকলৰ ডিএনএৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিব ।’’

আনহাতে, নেপালস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, ‘‘কাঠমাণ্ডু অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা চতুৰ্থখন সাহায্য সামগ্ৰীৰ বিমানৰ সৈতে দেশখনত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰিলো । তেওঁলোকে নেপালৰ ফৰেনছিক দলৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ৰাছুৱাত যিসকল লোকে আকস্মিক বানত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, সেইসকলৰ ডিএনএৰ নমুনা বিশ্লেষণত সহায় কৰিব । এইক্ষেত্ৰত নেপালে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাক ভাৰতে সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব ৷’’

ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশখনক সাহায্য যোগান ধৰাৰ বিপৰীতে নেপালে ফৰেনছিক লেবৰেটৰী আৰু খৰতকীয়া ডিএনএ বিশ্লেষণৰ বাবেও অতিৰিক্ত সহায় বিচাৰিছিল ৷ যাতে দেশখনত তাণ্ডৱ চলোৱা আকস্মিক বানত উদ্ধাৰ হোৱা ৬০০ৰো অধিক মৃতদেহক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।

নেপালৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শিশিৰ খানালে দেওবাৰে কয়, ‘‘আমি ফৰেনছিক লেবৰেটৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত সহায় বিচাৰিছো । আমি ৬০০ৰো অধিক মৃতদেহ দেখিছো ৷ ইয়াৰে বহুকেইটাৰ চিনাক্তকৰণ অতি কঠিন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে আমি খৰতকীয়াকৈ হ’ব পৰা ডিএনএ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব ৷ গতিকে আমি সেই ধৰণৰে সহায় বিচাৰিছো আৰু সক্ৰিয়ভাৱে এই কামত নিয়োজিত হৈ আছো ।’’

এক্সৰ আন এটা পোষ্ট ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰে কয়, ‘‘চতুৰ্থখন ভাৰতীয় বিমানখন কাঠমাণ্ডুত উপস্থিত হৈছে ৷ ই নেপালত চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহায় কৰিবলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছে ।’’

ইফালে, নেপালৰ ভোটে কোশীৰ আকস্মিক বানত দেওবাৰে পুৱালৈকে ৭৩৪ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ বিপৰীতে ২,৪১৯ জন লোক নিৰুদ্দেশ বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ আশংকা হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কৰ্তৃপক্ষই কেইবাখনো জিলাৰ নদী আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পোৱাৰ পাছতে নুৱাকোট আৰু ৰাছুৱা জিলাত আকস্মিক বানৰ সম্ভাৱনাৰে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: ভোটেকোশী নদীৰ জলপৃষ্ঠ পুনৰ বৃদ্ধি: বানবিধ্বস্ত ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিঙত হাই এলাৰ্ট জাৰি

TAGGED:

নেপালৰ বান
ভোটে কোশীৰ বান
নেপালস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত
ভাৰতীয় ফৰেনছিক দল
NEPAL FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.