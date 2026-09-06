নেপালৰ আকস্মিক বান : নিৰুদ্দিষ্ট আপোনজনৰ সন্ধান বিচৰাৰ বাবে ডিএনএ পৰীক্ষাই শেষ ভৰসা
নেপাল আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে মৃতদেহৰ পৰা পোৱা ১,২৬০টা আৰু আত্মীয়ৰ পৰা লাভ কৰা ১,০১২টা নমুনাকে ধৰি মুঠ ২,২৭২টা ডিএনএ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
By PTI
Published : September 6, 2026 at 4:40 PM IST
কাঠমাণ্ডু(নেপাল): নেপালৰ বান বিভীষিকাই কোন মাতৃৰ বুকু শুদা কৰিলে, কিমানৰ ঘৰ-সংসাৰ উছন কৰিলে, কাৰ আপোনজন নোহোৱা হ’ল তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট হিচাপ আজিৰ তাৰিখটো নাই ৷ মাথোঁ এই বান বিভীষিকাই যে সকলো তচনচ কৰি গ’ল সেয়াই আজিৰ তাৰিখত ৰুঢ় বাস্তৱ ৷
এই বানত উটি অহা কোনো মানুহৰ এখন কটা হাত চকুত পৰাৰ পাছতহে অমৃত দিয়ালিৰ মনলৈ আহিলে যে এই বানতেই তেওঁ নিজৰ ভাতৃক হেৰুৱাইছে ৷ সেই হাতখনৰ সৈতে অমৃতৰ ভাতৃৰ যথেষ্ঠ মিল আছিল, যিজন ইতিমধ্যে পত্নী আৰু চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰৰ সৈতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
‘দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্ট’ নামৰ কাকতখনত প্ৰকাশিত এই খবৰে পাঠকৰ হৃদয়ত হাহাকাৰ তুলিছে ৷ কাকতখনত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি, দিয়ালিৰ ভতিজা অবিনাশে এই কটা হাতৰ ফটোখন তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰি লিখিছিল, ‘‘মই খুড়াৰ দৰে একেই এখন হাত পাইছো ।’’ দিয়ালিৰ বাবে এই ফটোখনে মনত আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটোৱাৰ সমানে সমানে আতংকৰো সৃষ্টি কৰিছিল ৷ এতিয়া মাথোঁ ভাতৃৰ সন্ধান লাভৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ালিৰ বাবে ডিএনএ পৰীক্ষাই একমাত্ৰ ভৰসাৰ থল ৷
এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে সম্প্ৰতি নেপালত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে ৷ বিগত ২৬ আগষ্টৰ বিধ্বংসী বানৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা শ শ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান উলিওৱাত সহায় কৰিবলৈ ডিএনএ পৰীক্ষাই যেন শেষ ভৰসা ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত ২৬ আগষ্টত নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ সমীপত হিমবাহৰ স্খলনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আকস্মিক বানে উত্তৰ আৰু মধ্য নেপালৰ চহৰ তথা গাঁওসমূহ ধ্বংস কৰি পেলাইছিল । হিমালয়ৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণ দিশলৈ বৈ অহা ভোটে কোশী নদীৰ বানে বিধ্বংসী ৰূপ লৈ ঘৰ-দুৱাৰ, যান-বাহন, পথ, দলং, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল । যাৰ ফলত ১,৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোক সন্ধানহীন হৈছিল ।
‘দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্ট’ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে মৃতদেহৰ পৰা পোৱা ১,২৬০টা আৰু আত্মীয়ৰ পৰা লাভ কৰা ১,০১২টা নমুনাকে ধৰি মুঠ ২,২৭২টা ডিএনএ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ডিএনএৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ লগতে অন্যান্য চিনাক্তকৰণ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ১,০৩০টা মৃতদেহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে । বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই মৃতদেহসমূহৰ ২২২ গৰাকী মহিলা, ৩৫৫ জন পুৰুষ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ বিপৰীতে ৪৫৩ টা মৃতদেহৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নগ’ল ৷
চিনাক্তকৰণৰ পাছত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৯৬টা মৃতদেহহে পৰিয়ালক অৰ্পণ কৰা হৈছে । নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷ এই সময়ত মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ কামটো নেপালত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি পানীত পৰি থকা যিবোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, সেইবোৰৰ প্ৰায়কেইটাই বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত গৈছে বা পচি গৈছে ৷ যাৰ ফলত সেইসমূহ কাৰ মৃতদেহ সেয়া নিৰ্ণয় কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে ৷
ই এক সময়সাপেক্ষ প্ৰক্ৰিয়া হোৱা স্বত্ত্বেও ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞসকলে ডিএনএ পৰীক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি দাবী কৰিছে ৷ কিয়নো নেপালৰ বানত নিহত লোকসকলৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে অৱশিষ্ট তথা আন আত্মীয়সকলৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন হয় ।
বিষয়াসকলে কয় যে আঙুলিৰ ছাপ আৰু দাঁতৰ চিকিৎসাৰ অভিলেখৰ জৰিয়তেও মৃতদেহৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি ৷ অৱশ্যে শাৰিৰীক অৱস্থা আৰু অভিলেখৰ সাদৃশ্যৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে ।
কিন্তু দিয়ালিৰ দৰে পৰিয়ালৰ বাবে চিনাক্তকৰণ কেৱল মাথোঁ এক ফৰেনছিক প্ৰক্ৰিয়া নহয় । অনিশ্চয়তাৰে ভৰা দিনবোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনজনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এয়াই শেষ উপায় ।
ভোটে কোশীৰ বানৰ পূৰ্বে ৩৩ বছৰীয়া ৰাজ কুমাৰে নিজৰ ৩০ বছৰীয়া পত্নী সৃতি আৰু তেওঁলোকৰ চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ ছিৰাজৰ সৈতে ৰছুৱা জিলাৰ ছ্যাফ্ৰুবেছিত বাস কৰিছিল । পৰিয়ালটোক পোৱাৰ আশাৰে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ই চিতৱান আৰু নৱালপুৰৰ নদীৰ পাৰৰ ধ্বংসস্তুপৰ মাজে মাজে বিচাৰি ফুৰিলে । দীৰ্ঘদিনে বিচৰাৰ পিছত পৰিয়ালটোক জীৱিত অৱস্থাত নাপাই আত্মীয়ই তেওঁলোকৰ মৃতদেহবোৰকে বিচাৰিবলৈ ধৰে ৷
এই বানৰ পাঁচদিনৰ পাছত ৰাজ কুমাৰৰ ভতিজা অবিনাশে নৱালপুৰত এখন হাত বিচাৰি পায় । মঙলবাৰে পৰিয়ালটোৱে ডিএনএ পৰীক্ষাৰ বাবে কাঠমাণ্ডুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰলৈ হাতৰ নমুনা প্ৰেৰণ কৰে । দিয়ালীয়ে দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্টক এনেদৰে কয়, ‘‘আমি এতিয়া আন একোৱে আশা কৰা বাদ দিছো ৷ সেই হাতখন যদি মোৰ ভাইটিৰ বুলি জানিব পাৰো, তেন্তে অন্ততঃ আমি নিশ্চিত হ’ব পাৰো ৷’’
আনহাতে, পৰিয়ালসমূহৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিবলৈ নেপাল আৰক্ষীয়ে নুৱাকোটৰ বিদুৰত ডিএনএ নমুনা সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে ৷ যাৰ ফলত কোনো নিৰুদ্দিষ্ট লোকৰ আত্মীয়ই কাঠমাণ্ডুলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তাতেই এই নমুনা জমা দিব পাৰিব বুলি ৰাটোপতি নিউজ প’ৰ্টেলে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
নেপাল আৰক্ষী চিকিৎসালয়ৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শক দামোদৰ পৌড়েলে কয়, ‘‘অচিনাক্ত মৃতদেহৰ পৰা লাভ কৰা ডিএনএৰ সৈতে তুলনা কৰিবলৈ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ তেজৰ নমুনা বিশেষভাৱে উপযোগী ।’’ পৌড়েলৰ মতে, এনেধৰণৰ ডিএনএ পৰীক্ষাই মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিব ৷ কিয়নো নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ পিছত নিহত লোকসকলৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
‘দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্ট’ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, প্ৰশাসনে ১,২৭০টা অচিনাক্ত মৃতদেহৰ সবিশেষ নেপাল আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে ৷ যাতে পৰিয়ালসমূহে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহবোৰৰ ভিতৰত নিৰুদ্দিষ্ট আত্মীয়সকল আছে নে নাই, সেয়া পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: দুৰ্যোগৰ ১১ দিন পিছত নেপালৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা নেপালী মহিলা আৰু চীনা নাগৰিকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ