খহি পৰিব পাৰে আৰু এটা বৰফৰ হ্ৰদ ! অহৰহ চকু ৰাখিছে নেপাল চৰকাৰে
নেপালৰ বানত এই পৰ্যন্ত ৪৭০ জন লোকৰ মৃত্যু ৷ প্ৰতিনিয়ত বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা ৷
Published : August 28, 2026 at 10:07 AM IST
হায়দৰাবাদ: নেপালৰ ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ ফলত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ৪৭০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শ শ বিদেশী পৰ্যটক আৰু তীৰ্থযাত্ৰীকে ধৰি ১৪০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷
যোৱা কিছু বছৰত নেপালৰ অন্যতম ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে । শুকুৰবাৰেও উদ্ধাৰকাৰী দলে জীৱিত লোকৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ, দলং আৰু যোগাযোগ সংযোগে বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত কিছুমান অঞ্চললৈ যোৱাৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে।
২৬ আগষ্টত তিব্বতৰ সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী নেপালৰ ৰাছুৱা জিলাৰ মাজেৰে পানী আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ ভয়ংকৰ ঢৌ আহে । মধ্য নেপালৰ কিছু অংশৰ মাজেৰে তললৈ নামি যোৱাৰ পূৰ্বে বানে ঘৰ-দুৱাৰ, পথ, দলং, বাহন আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি উছন কৰি নিয়ে । তিব্বতৰ শ্বিগাটছে অঞ্চলো ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
নেপাল আৰক্ষী আৰু দুৰ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নেপালত ৩৮৯টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে তিব্বতত তিনিজন মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাকে ধৰি সামগ্ৰিকভাৱে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৪৭০ হৈছে।
খবৰ অনুসৰি এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হোৱাসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৮৮ জন ভাৰতীয় নাগৰিকো আছে । কৈলাস পৰ্বত অভিমুখে যাত্ৰা কৰা কেইবাজনো ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰী দুৰ্যোগ মণ্ডলত ধৰা পৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপনৰ বাবে জৰুৰী প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হয় ।
ভোটেকোশী-ত্ৰিশুলি কৰিড’ৰৰ কাষৰীয়া পথ আৰু দলংসমূহ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ বিপৰীতে ভূমিস্খলন আৰু অস্থিৰ ভূখণ্ডৰ বিপদ অব্যাহত আছে । ইফালে দুৰ্যোগগ্ৰস্ত অঞ্চলটোত ধ্বংসাৱশেষ আৰু বৰফৰ দ্বাৰা গঠিত হ্ৰদ এটাক কৰ্তৃপক্ষই নিৰীক্ষণ কৰি আছে, কাৰণ সেয়া হঠাতে খহি পৰিলে নামনি অঞ্চলত পুনৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি অসম চৰকাৰৰ