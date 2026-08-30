নেপালৰ আকস্মিক বান : ধ্বংসস্তুপৰ মাজতে আপোনজনৰ সন্ধান
নেপাল-তিব্বত সীমান্তত হোৱা আকস্মিক অথচ ভয়াৱহ বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি সকলো তচনচ কৰি গৈছে ৷
Published : August 30, 2026 at 11:03 PM IST
নেপালৰ লংটাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ চাৰিদিন পিছত মই কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলো, য’ত আকস্মিকভাৱে অহা বান আৰু ভূমিস্খলনত আহত প্ৰায় ৬০ জন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছিল ৷
এই আকস্মিক দুৰ্যোগৰ মাত্ৰ চাৰিদিন পূৰ্বে মই ৰাছুৱা আৰু নুৱাকোটৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ উভতি আহিছিলো । কাঠমাণ্ডুৰ পৰা পোনে পোনে উত্তৰ দিশত এই জিলা দুখন অৱস্থিত ৷ বুধবাৰে অহা আকস্মিক বানে জিলা দুখনৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছিল । এই বানত প্ৰায় ৭০০ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল(যিসকলৰ প্ৰায় অধিকাংশই বিদেশী পৰ্যটক) আৰু ২৫০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৷
কাঠমাণ্ডুৰ পৰা ১০০ কিলোমিটাৰতকৈও কম দূৰত্বত ঠিক উত্তৰত অৱস্থিত হিমালয়ৰ শৃংগ আৰু উপত্যকাৰ অবৰ্ণনীয় সৌন্দৰ্যই মোক যথেষ্ট মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল । প্ৰায়ে মই অকলেই ফুৰিবলৈ যাওঁ ৷ অইনবাৰৰ দৰে এইবাৰো মই অকলেই লংটাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিছিলো ৷ যিটো কাঠমাণ্ডুৰ পৰা নিচেই ওচৰত থকা মাউণ্ট লংটাং লিৰুংৰ দৰে সকলোকে আচৰিত কৰিব পৰা হিমালয়ৰ শৃংগ, গোঁসাইনকুণ্ড আৰু সূৰ্যকুণ্ড হ্ৰদৰ দৰে নিস্তব্ধ আৰু পবিত্ৰ হিমালয়ৰ হ্ৰদ, যিবোৰক নেপালী হিন্দু আৰু বৌদ্ধসকলে ভগৱান শিৱ বা গুৰু ৰিম্পোচেৰ দৰে দেৱতাৰ বাসস্থান হিচাপে শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে ।
সমগ্ৰ বাটচোৱা জীপাল সেউজীয়া পাহাৰ আৰু উপত্যকাৰে ভৰা ৷ যিবোৰক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে বাৰিষাৰ বৰষুণে আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে । প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ‘এল নিনো’ৰ প্ৰভাৱৰ পিছতো জুন মাহৰ পৰা এই অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল । নুৱাকোটে হওক বা ৰাছুৱাৰ হাইলেণ্ডেই হওক, ভোটে কোশী অথবা ত্ৰিশূলী নদীৰ পাৰ হওক এতিয়া মই য’লৈকে যাওঁ নদীৰ পাৰৰ উপত্যকাবোৰ ভয়ংকৰ যেন লাগিছিল ।
চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত অৱস্থিত নেপাল অপৰিসীম বৈচিত্ৰ্যৰ হিমালয়ৰ পাদদেশ ৷ য’ত পাহাৰ আৰু উপত্যকাবোৰ উল্লাসিত আৰু হাঁহিমুখীয়া যেন অনুভৱ হয়, ঠিক উল্লাসিত পাহাৰীয়া লোকসকলৰ দৰে ৷ সেয়া লাগিলে তিব্বতীয়ে হওক বা পশ্চিম এছিয়া মূলৰে হওক অথবা মিশ্ৰিত ধৰণৰ ঐতিহ্যৰ নেপালীসকল হওক ৷
চাৰিদিনৰ পাছত মই যি দৃশ্য দেখিলোঁ, সেয়া সম্পূৰ্ণ ধ্বংসলীলাৰ আছিল ৷ যিটো দৃশ্য মানুহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়তহে কাল্পনিক ছবিৰ জৰিয়তে অনুভৱ কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ যেনে - নিউয়ৰ্ক চহৰখন সাগৰৰ পানীয়ে বুৰাই পেলোৱা আৰু গগণচুম্বী অট্টালিকাবোৰত ছুনামীৰ ঢৌৱে অহৰহ খুন্দিয়াই থকা ইত্যাদি ।
ছ্যাব্ৰু বেছি চহৰৰ চেৱাং লামালৈ ফোন কৰিলোঁ, যিখন ঠাই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ 'পিচফুল হোটেল'খনৰ লগতে সমগ্ৰ চহৰখনেই নাই । মোৰ পত্নী, ল’ৰা, মা নাই… একোৱেই নাই… একোৱেই নাই... একোৱেই বাকী নাই ।’’
চুব্বা তামাং নামৰ আন এজন বন্ধুৱে কয় যে তেওঁৰ ভনীয়েক, শহুৰেকৰ লগতে আন কেইবাজনো আত্মীয়-স্বজন আৰু বন্ধু-বান্ধৱীক ঘৰটোৰ সৈতে উটুৱাই নিছে ৷
২৬ আগষ্টৰ আকস্মিক বান যিটো মাউণ্ট লেংটাঙৰ উত্তৰ দিশৰ ক’ৰবাত(প্ৰায় ৭,০০০ মিটাৰ উচ্চতাত) হিমবাহৰ ধ্বংসৰ ফলত হোৱা বুলি বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে ৷ এইটোৱে এক নতুন ধৰণৰ জলবায়ু দুৰ্যোগৰ জন্ম দিছে । দক্ষিণ এছিয়াৰ হিমালয়ৰ পাদদেশত বাস কৰা লোকসকলে এতিয়া এনে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
যোৱা বছৰো একেধৰণৰ দুৰ্যোগৰ বাবে এই অঞ্চলত ১৮ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল । ২০১৫ চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত মাউণ্ট লংটাং লিৰুঙৰ দক্ষিণ দিশত এক বিশাল হিমবাহৰ খহি পৰাৰ ফলত প্ৰায় ৪০০ জনীয়া এখন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যায় । চাবলৈ হ’লে ই হিমালয়ৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা নদীত অহা ছুনামীৰ দৰেই দেখা গৈছিল ।কাৰণ ই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ।
লংটাং পৰ্বতৰ উত্তৰ দিশত হিমবাহ খহি পৰাৰ আৰু তাৰপিছত বিস্তৃত পৰিমাণৰ বৰফ গলি যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে লেণ্ডে নদীৰ জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পায় ৷ এই নদীখন ভোটে কোশীৰ সৈতে মিলি যায় আৰু নিম্নাংশৰ দিশে ত্ৰিশূলী, নাৰায়ণী বা গণ্ডকী নামেৰে ই পৰিচিত ৷ সৰ্বশেষত পবিত্ৰ গংগা নদীৰ সৈতে মিলি পৰাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ সোঁত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । ইয়াৰ ফলত ভোটে কোশীত ভয়ংকৰ, ছুনামী সদৃশ আকস্মিক বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
এই সোঁতে প্ৰথমে নেপাল-চীন সীমান্তৰ গ্য়িৰং বন্দৰৰ বিশাল দুৱাৰখন ধ্বংস কৰি বাটটোত থকা সকলো মানুহ, অন্যান্য বয়-বস্তু উটুৱাই লৈ যায় । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল মাউণ্ট কৈলাশলৈ যোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তীৰ্থযাত্ৰী, পৰ্যটক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাহন, অট্টালিকা, দলঙৰ লগতে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধ । মাথোঁ ২০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সকলো ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছিল ৷
লংটাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ ঠিক এসপ্তাহৰ পাছত মই কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলো, য’ত সেই দুৰ্যোগত আহত প্ৰায় ৬০ জন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছিল । ইতিমধ্যে মই মোৰ জীৱনৰ সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ ভয়ানক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সেই অসংখ্য ভিডিঅ’ আৰু ফটো দেখিবলৈ পাইছো ৷
তাতেই কল্পনা আৰু কোপিলা শ্ৰেষ্ঠক লগ পালোঁ । এই দুগৰাকী ভগ্নীয়ে নিজৰ আন দুগৰাকী ভগ্নী তথা পৰিয়ালক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছিল ৷ নুৱাকোট-ৰাছুৱা সীমান্তত অৱস্থিত বেত্ৰাৱাটি নামৰ চহৰখনত ২৬ আগষ্টৰ দিনা অহা বিধ্বংসী বানে যিসকলক ঘৰৰ লগতে উটুৱাই নিছিল ।
ইতিমধ্যে আন বহু নিৰুদ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ ছবি ওলোমাই থোৱা এখন চিকিৎসালয়ৰ দেৱালত সেই দহজন নিৰুদ্দিষ্ট মানুহৰো ফটো আছিল ৷ শিশুৰ পৰা আদবয়সলৈকে সকলো বয়সৰে মানুহৰ ছবি ইয়াত আছিল ৷ সকলোৱে আনন্দ-স্ফুৰ্তিৰে দিন পাৰ কৰিছিল যদিও আকস্মিকভাৱে অহা বানে নিমিষতে সকলো উটুৱাই নিছিল ৷
মই তেওঁলোকক আনৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নিৰুদ্দিষ্ট সদস্যসকলৰ ছবিসমূহো দেৱালত ওলোমাই থবলৈ কওঁ ৷ কল্পনাই কৈছে, “মোৰ ভনী আৰু পৰিয়ালৰ আন সকলোৰে ছবিসমূহ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি মই ক্লান্ত হৈ পৰিছো ৷ আঙুলিবোৰো কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বেত্ৰাৱতী গাঁৱত উপস্থিত হ’ল ৷ মই ভাবো যে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কাম কৰা নাই ।’’
কল্পনাৰ ভনীয়েক কপিলাই কয়, ‘‘মই নাভাবো যে সিহঁতক জীৱিত অৱস্থাত পোৱা যাব ৷ এইটোও নাজানো যে সিহঁতক বিচাৰি পোৱা যাব নে নাই । আমি যদি সিহঁতক এবাৰ দেখা পালোঁহেঁতেন, সেয়া লাগিলে জীৱিত অৱস্থাতেই হওক বা মৃত অৱস্থাতে হওক... আমি বহুত সকাহ অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন । এতিয়া আৰু আমাৰ বিশেষ আশা নাই । কিন্তু আমি অন্ততঃ ইমানখিনি কৰি তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিব পাৰো ।’’
চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত একাংশ লোকে নিৰুদ্দিষ্ট লোকৰ ফটো আৰু সবিশেষ তথ্য সংলগ্ন কৰি পোষ্টাৰ লগোৱাত ব্যস্ত থকা দেখা যায় । এখন পোষ্টাৰত সীমান্তত থকা গ্যিৰং বন্দৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দুজন হিন্দু লোকৰ ছবি সংযোগ কৰা হৈছে । তাৰে অলপ দূৰৈত এগৰাকী মহিলা কান্দি কান্দি থিয় হৈ আছে ।
কান্দি কান্দিয়েই তেওঁ কয়, ‘‘মই মোৰ ভাইটিক বিচাৰি আছো, তেওঁ এগৰাকী গাড়ীচালক আছিল । তেওঁ নিজৰ ট্ৰাকখনৰ সৈতে নিৰুদ্দেশ হৈছে ৷ তেওঁ তিব্বত সীমান্তলৈ যোৱা নদীৰ পাৰৰ ঘাইপথেৰে তিব্বত অভিমুখে গৈ আছিল ।’’ আনহাতে, ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ বাহিৰত থকা বীৰ নামৰ আন এখন হাস্পতালত এতিয়াও আন এগৰাকী মহিলাই কান্দি কান্দি একেটা কাহিনীকে বাৰে বাৰে কৈ আছে ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, গালচি-গিয়ৰং(তিব্বত) ঘাইপথেৰে যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত ১০০০ৰো অধিক বাহন বিধ্বংসী বানে উটুৱাই নিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ আকস্মিক বানত ৭৮১জনৰ মৃত্যু : চতুৰ্থখন বিমানেৰে ভাৰতৰ মানৱীয় সাহায্য আৰু ফৰেনছিকৰ দল প্ৰেৰণ