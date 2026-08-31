নেপাল দুৰ্যোগ: মৃত্যুৰ সংখ্যা ৯০০ অতিক্ৰম, ৪ হাজাৰোধিকৰ এতিয়াও সন্ধান নাই
কেইবাখনো জিলাত নদীৰ পাৰৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়তে নেপালত বিধ্বংসী বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই ৯০০ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ।
Published : August 31, 2026 at 3:24 PM IST
নতুন দিল্লী : নেপালত বিধ্বংসী আকস্মিক বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯০৩ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, হিমালয়ান অঞ্চলটোৰ বানপীড়িত জিলা আৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন ঠাইত উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে ৪২৪৭ জন লোক নিৰুদ্দেশ বা তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
সোমবাৰে নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, উদ্ধাৰ হোৱা মানৱ অৱশিষ্টকে ধৰি চিটৱানত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ২৭২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
Specialised team from India for Tunnel Search & Rescue operation worked with the Nepali Army’s team at hydropower tunnel sites in Chilime and Langtang area today. The team will continue to conduct search and rescue operations in close coordination with the Nepali Army— Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) August 30, 2026
🇮🇳🤝🇳🇵… pic.twitter.com/H7UcIoNxN4
ইয়াৰ পিছত নৱালপাৰাচী (পূব)ৰ পৰা ২০৭টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে, নৱালপাৰাছী (পশ্চিম)ৰ পৰা ১৫১টা, নুৱাকোটত ৯৫টা, গোৰ্খাত ৬২টা, ধাডিঙত ৫৫টা, তানাহুনৰ পৰা ৩৭টা আৰু ৰাছুৱাৰ পৰা ২৪টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
ইফালে কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই অধিকাংশ মৃতদেহ কালী গণ্ডাক আৰু ত্ৰিশূলী নদীৰ সংগমস্থলী দেৱঘাটত সমাধিস্থ কৰিছে । অৱশ্যে সমাধিস্থ কৰাৰ পূৰ্বে মৃতদেহসমূহৰ পৰা ডিএনএৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি ভৱিষ্যতে চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায়ক হোৱাকৈ ৰখা হৈছে বুলি চিটৱানৰ জিলা প্ৰশাসন কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এনডিআৰআৰএমএই সকলো অচিনাক্ত মৃতদেহ বিভিন্ন জিলাৰ ২১ খন চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ আত্মীয়ক চিনাক্তকৰণৰ বাবে চৰকাৰী ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সংযোগৰ বাহিৰত থকা ৪,২৪৭ জন লোকৰ ভিতৰত আছে ৫৯২ জন বিদেশী নাগৰিক । ভোটেকোশী আৰু ত্ৰিশূলী নদী কৰিড'ৰৰ কাষৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত আন ৯৩৩ জন লোকৰো কোনো সন্ধান নাই । ভাৰত আৰু চীনৰ কাৰিকৰী দলৰ সহযোগত কেইবাটাও জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ কাষ চাপিবলৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
Rasuwa Flood: Search, Rescue and Relief Update- as of 31th August, 2026, 9:00 AM@moha_nepal pic.twitter.com/dDMEC9G55h— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 31, 2026
নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ তালিকাত নেপাল আৰক্ষীৰ ২৫ জন, নেপাল সেনাবাহিনীৰ ৪৫ জন, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ১৩ জন, শুল্ক কাৰ্যালয়ৰ ১৫ জন আৰু ইমিগ্ৰেচন কাৰ্যালয়ৰ ৩ জন জোৱান আছে ।
জিলা জৰুৰীকালীন অভিযান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, নুৱাকোটত ১,৫৪৮ জন আৰু ৰাছুৱাত ৮৬৫ জন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে মাকৱানপুৰত ৬৫ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
৩০ আগষ্টত কৰ্তৃপক্ষই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পস্থলীৰ পৰা ১৫ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে ৫ জন চীনা আৰু ৭ জন ভাৰতীয় নাগৰিক । এই পৰ্যন্ত নেপাল সেনাৰ আকাশী অভিযানৰ জৰিয়তে ২৫২ জন বিদেশী নাগৰিক আৰু ৩,৩৪৪ জন নেপালী নাগৰিককে ধৰি ১০,৪৫১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে এতিয়ালৈকে মুঠ ৪১১ খন বিমান নিয়োগ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত সোমবাৰে নিয়োগ কৰা ৭ খন বিমানো আছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে সাধাৰণ দলেও হাজাৰ হাজাৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে ।
চৰকাৰী খবৰ অনুসৰি, এই দুৰ্যোগৰ ফলত ২৬৭ জন লোক আহত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ১৫৬ জন লোকক চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে ।
এনডিআৰআৰএমএয়ে জনোৱা মতে, ৮,৭২২ জন নেপালী সেনা জোৱান, ৭,৮৯৪ জন নেপাল আৰক্ষী জোৱান আৰু ৪,২০৩ জন সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানকে ধৰি ২০,৮১৯ জন নিৰাপত্তাৰক্ষীক অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে সংগঠিত কৰা হৈছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈ সাহায্য সামগ্ৰীও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ৩৭ খন ট্ৰাক আৰু ৩৫ খন বলেৰো বাহনৰ জৰিয়তে খাদ্য আৰু অনা খাদ্য সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰাৰ উপৰি আঠখন হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনায় ।
ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলৰ ভুক্তভোগীৰ ডিএনএ চিনাক্তকৰণ আৰম্ভ, সুৰংগ বিশেষজ্ঞ দলৰো অভিযানত যোগদান
ইফালে, ভাৰতৰ ১৯ জনীয়া বিশেষ ফৰেনছিক দলে দেওবাৰে কাঠমাণ্ডুত অভিযান আৰম্ভ কৰি বিপৰ্যয়জনক আকস্মিক বানৰ বলি হোৱা লোকক চিনাক্তকৰণৰ বাবে ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণত নেপাল কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰে ।
Update on Indian nationals & India’s rescue and relief efforts in Nepal ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
🕘 As of 2130 hrs, 30 August 2026 pic.twitter.com/jPB1HgP8xS
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে নেপাল আৰক্ষীৰ কেন্দ্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ আৰু ত্ৰিভুৱন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষণ চিকিৎসালয়ৰ ফৰেনছিক বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে কাৰিকৰী আলোচনাৰ পূৰ্বে নেপালত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে ফৰেনছিক দলটোক সাক্ষাৎ কৰি অৱগত কৰে ।
সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ বিশেষ সুৰংগ উদ্ধাৰকাৰী দলে চিলিমে আৰু লাংটাঙৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্থানত নেপালী সেনাৰ সৈতে যৌথ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ভয়াৱহ বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো সুৰংগৰ দলটোৱে লেংটাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ওচৰৰ এটা আন্তঃগাঁথনিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
আনহাতে, চীনৰ ফালৰ পৰা স্থানীয় চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰণালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে দেওবাৰে ৪০৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিকে নিৰাপদে সীমান্ত পাৰ হৈ চীনৰ পৰা নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছে । লগতে জনাইছে যে আৰু ৫০০ ভাৰতীয় নাগৰিক চীনত আছে আৰু তেওঁলোক সুৰক্ষিত বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।