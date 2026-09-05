ETV Bharat / international

নেপালৰ বান: মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ লৈ বৃদ্ধি, বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ ২৭৫ জন ভাৰতীয়

নেপালত অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান ৷ বৰ্তমানো প্ৰায় ৫,০০০ লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

NEPAL FLASH FLOOD
নেপালত বৰ্তমানো প্ৰায় ৫,০০০ লোক নিৰুদ্দেশ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আজিও অব্যাহত আছে নেপালত উদ্ধাৰ অভিযান ৷ নেপাল আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নেপালত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰ্তমানো প্ৰায় ৫,০০০ লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

শুকুৰবাৰে নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই দুৰ্যোগৰ ফলত ৩২ হাজাৰৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে পথ, দলং, বিদ্যালয় আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷

নেপালত থকা ভাৰতৰ বৈদেশিক দূতাবাসৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, নেপালৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা ১৬৯ জন ভাৰতীয় নাগৰিকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানো ২৭৫ জন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

এমইএৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয় যে শুকুৰবাৰে ত্ৰিশূলী বজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় তিনিজন ভাৰতীয়ক ৷ তাৰ ভিতৰত আছিল অভিজিৎ সুৰেশ পাৱাৰ, দিপিকা অভিজিৎ পাৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰ সমৰ্থ অভিজিত পাৱাৰ ৷

জয়ছৱালে কয় যে নেপালত থকা আমাৰ দূতাবাসে তেওঁলোকক বিমানযোগে ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাত সহায় কৰি আছে ৷ লগতে ভাৰতে নেপালৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাহায্য আগবঢ়াই যাব আৰু ফৰেনছিক কিট, বেইলী দলং আৰু নেপাল চৰকাৰে অনুৰোধ কৰা অন্যান্য সামগ্ৰীকে ধৰি অধিক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

বৃহস্পতিবাৰে দুখন ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে কাঠমাণ্ডুলৈ ২১ টন সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লগে লগে ৭খন বিমানৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ মুঠ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰায় ৯৫ টনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ ভাৰতে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত সহায়ৰ বাবেও ৫৪ জন জোৱান নিয়োগ কৰিছে ৷ এই দলটোত আছে ৩০ জন সুৰংগ উদ্ধাৰ বিশেষজ্ঞ, ১৯ জন ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ আৰু এটা পাঁচজনীয়া চিকিৎসাৰ দল ৷

এনডিআৰআৰএমএৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি নেপালত হোৱা বানৰ বাবে ৩২,৯৩৩ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ক্ষতিসাধনৰ ফলত ৬,৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চাৰিটা স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে আন তিনিটা আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।

এনডিআৰআৰএমএই জনোৱা মতে, উদ্ধাৰ অভিযানত ৯,২৮৭ জন নেপালী সেনা জোৱান, ৭,৯৩১ জন নেপাল আৰক্ষী জোৱান আৰু ৪,২০৩জন সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানকে ধৰি মুঠ ২১,৪২১জন নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ নেপালী সেনাই ৮৮১খন হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকাৰ বিপৰীতে ১২৯খন ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক: পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন

TAGGED:

নেপালৰ বান
নেপাল আৰক্ষী
নেপালত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
নেপালী সেনা জোৱান
NEPAL FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.