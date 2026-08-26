ETV Bharat / international

নেপালত জলপ্ৰলয়: উদ্ধাৰকাৰ্যত নামিল নেপাল সেনা, যিকোনো অভিযানৰ বাবে সাজু এছএছবি

নেপালৰ সেনা বাহিনীয়ে এই আকস্মিক বানত আবদ্ধসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৷ ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিয়োজিত নিজৰ বেটেলিয়নসমূহক সতৰ্ক কৰি দিছে সশস্ত্ৰ সীমা বলে ৷

Nepal Flash Flood
উদ্ধাৰকাৰ্যত নামিল নেপাল সেনা (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু/নতুন দিল্লী: নেপাল-চীনৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাছুৱা জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভোটেকোশী নদীত হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা প্ৰচণ্ড বানে বৃহৎ ক্ষতি সাধন কৰিছে । বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) জিলাখনৰ মূল বজাৰ এলেকাত বানপানীৰ উদ্ভৱ হয় । বৰ্তমালৈকে প্ৰায় চৰিশতাধিক পৰ্যটক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত শতাধিক পৰ্যটক ভাৰতৰ ৷

নেপালৰ সেনা বাহিনীয়ে এই আকস্মিক বানত আবদ্ধসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৷ নামনি অংশ থকা জিলাসমূহক ইতিমধ্যে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে নেপালৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ৷

ইফালে নেপালত উদ্ভৱ হোৱা বান পৰিস্থিতিৰ পাছতেই ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিয়োজিত নিজৰ বেটেলিয়নসমূহক সতৰ্ক কৰি দিছে সশস্ত্ৰ সীমা বলে ৷ বাহিনীটোৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যকাৰী দলসমূহক সম্ভাব্য জৰুৰীকালীন অভিযানৰ বাবে সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে । ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ পহৰাৰ দায়িত্বত থকা এছ এছ বিয়ে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত তাৎক্ষণিকভাৱে নিয়োগ কৰাৰ বাবে নিজৰ ১১ টা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য দলক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ অতিৰিক্ত সাতটা দলক সাজু কৰি ৰাখিছে ।

‘‘বুধবাৰে পুৱা নেপালত হঠাৎ হোৱা বানপানীৰ পিছত ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিয়োজিত নিজৰ বেটেলিয়নসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে সশস্ত্ৰ সীমা বলে । বাহিনীটোৰ ১১টা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যকাৰী দলক তাৎক্ষণিক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে সতৰ্ক কৰা হৈছে, আনহাতে অতিৰিক্ত সাতটা দল সাজু হৈ আছে ।’’ এগৰাকী বিষয়াই কয় ৷

বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এছ এছ বিৰ দলসমূহে প্ৰয়োজন অনুসৰি চৰকাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনক উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু অন্যান্য জৰুৰীকালীন সঁহাৰি অভিযানত সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোশী আৰু নাৰায়ণী নদী অৱবাহিকাত পানীৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্বাভাস আৰু সমগ্ৰ নেপালৰ সৰু সৰু নদীত ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ সম্ভাৱনা থকাৰ মাজতে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।

উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ ঘাঘৰা, কৰ্ণালী আৰু মহাকালি নদী ব্যৱস্থাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহো এছ এছ বিয়ে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । বিষয়াগৰাকীৰ মতে, ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিয়োজিত এছ এছ বি বেটেলিয়নসমূহক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিবলৈ আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয়ত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ‘‘সীমান্তৰ দুয়োপাৰে হোৱা পৰিঘটনাসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত দ্ৰুত সঁহাৰিৰ বাবে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য সম্পদসমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।’’ তেওঁ কয় ৷

লগতে পঢ়ক: নেপালত জলপ্ৰলয়: তিব্বতৰ পৰা বিধ্বংসী ৰূপ লৈ নামি আহিল পানীৰ ধল, এফালৰ পৰা ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

TAGGED:

নেপালত বান
ৰাছুৱা জিলা
সশস্ত্ৰ সীমা বল
NEPAL FLOOD
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.