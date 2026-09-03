ETV Bharat / international

নেপালৰ বান ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ ইটোৰ পিছত সিটো মৃতদেহ, মৃতকৰ সংখ্যা ১২৫২ লৈ বৃদ্ধি

নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ক্ষন্তেকীয়া বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১২৫২ লৈ বৃদ্ধি ৷

Nepal flash flood death toll
নেপালৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : September 3, 2026 at 6:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু: প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে বিধ্বস্ত কৰা নেপালত এতিয়া ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা ইটোৰ পিছত সিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ’বলৈ ধৰিছে ৷ যাৰ ফলত এই ক্ষন্তেকীয়া বানত নিহত হোৱাৰ লোকৰ পৰিসংখ্য়া বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা শেহতীয়া অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ তথ্য অনুসৰি নেপালত ক্ষন্তেকীয়া বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১২৫২ লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৪,২১৬ জন লোক এতিয়াও নিখোঁজ হৈ আছে ৷

Nepal flash flood death toll
নেপালৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ছবি (ANI)

দুপৰীয়া ১২ পৰ্যন্ত লাভ কৰা এই পৰিসংখ্যাই কেইবাখনো জিলাত এই দুৰ্যোগৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ স্পষ্ট কৰি তুলিছে । চিতৱানত সৰ্বাধিক ৩৫৫টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে নৱালপাৰাচী ইষ্টত ২১৮ টা, নৱালপাৰাচী পশ্চিমত ২০৮ টা, নুৱাকোটত ১৭৭ টা আৰু ৰাছুৱাত ১২৭ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি গোৰ্খা, ধাডিং আৰু তানাহুনতো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৯৫টা মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি আত্মীয়ক গতাই দিয়া হৈছে ৷ মৃতকক চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, প্ৰায় ১১,৯৯৩ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৫,১৩৫ জন আহত লোকে চিকিৎসা লাভ কৰিছে । ইয়াৰে ৩০১জন বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হোৱাৰ বিপৰীতে নেপালী সেনা আৰু সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে ক্ৰমে ৩২০৬ আৰু ১৬২৮জন লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।

Nepal flash flood death toll
নেপালৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ছবি (ANI)

নিৰুদ্দিষ্টৰ তালিকাখনত কেইবাটাও শ্ৰেণীৰ লোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ৯০০ লোকৰ এতিয়াও কোনো সন্ধান নাই । প্ৰায় ৫৮৩ জন বিদেশী পৰ্যটক আৰু লগত যোৱা ১৬৪ জন নেপালী নাগৰিককো নিৰুদ্দেশ বুলি তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।

ভূমিস্খলন, বান আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে । উদ্ধাৰ, অনুসন্ধান, সাহায্য বিতৰণ আৰু আনুষংগিক অভিযানৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ২১ হাজাৰৰো অধিক জোৱান নিয়োগ কৰিছে ।

নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই কয় যে খাদ্য আৰু আন সামগ্ৰীকে ধৰি সাহায্য সামগ্ৰী ট্ৰাক, বাহন আৰু হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চললৈ লৈ যোৱা হৈছে । আকাশী অভিযানৰ জৰিয়তে নুৱাকোট আৰু ৰাছুৱাৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈও সাহায্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা হৈছে।

বৰ্তমান প্ৰায় ৩৯৪৮ জন লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছে ৷ নুৱাকোটত ২৯৮১ জন, ৰাছুৱাত ৩২০ জন, ধাডিঙত ২৬০ জন আৰু কাঠমাণ্ডুত ৩৮৭ জন লোকে শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ।

এই দুৰ্যোগৰ ফলত যোগাযোগৰ আন্তঃগাঁথনিৰো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে । নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ১১০টা নেপাল টেলিকম টাৱাৰ আৰু ৭৮টা এনচেল টাৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও বৰ্তমান বেছিভাগেই কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে ।

ইফালে নেপাললৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য অব্যাহত আছে । আমেৰিকাই দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ সামগ্ৰী নিয়োগ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে উদ্ধাৰ কৰ্মী, সুৰংগ উদ্ধাৰ সঁজুলি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ভাৰতৰ পঞ্চমখন বিমানে ১১ জনীয়া উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু ৫.৫ টন ঔষধ কঢ়িয়াই নেপাললৈ লৈ যায় । ১৯ জনীয়া ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলেও নেপাল আৰক্ষীক ডি এন এ বিশ্লেষণত সহায় কৰি ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰিছে ।

চৰম বতৰ আৰু হিমালয়ৰ বিপদৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই বানপানীয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ আৰু মধ্য নেপালত ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে জীৱিত লোকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালে ভোটেকোশী বান সংকটৰ সৈতে ‘দৃঢ়তা আৰু সাহসেৰে’ যুঁজিব লাগিব : প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহ

TAGGED:

নেপাল
নেপালৰ বানৰ তথ্য
নেপালত বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা
NEPAL FLASH FLOOD DEATH TOLL
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.