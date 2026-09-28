নেপালৰ হিমলুং হিমল হিমস্খলনত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৪ জনলৈ বৃদ্ধি; অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত
দেওবাৰে পুৱা হিমস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এতিয়াও ১২ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি প্ৰকাশ ।
Published : September 28, 2026 at 8:32 PM IST
কাঠমাণ্ডু : নেপালৰ অতি উচ্চ মানং জিলাৰ হিমলুং হিমালৰ বেছ কেম্পত সংঘটিত হিমস্খলনৰ ফলত আৰু দুজন পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । নেপাল নেশ্যনেল মাউণ্টেন গাইড এছ’চিয়েশ্যনে এই কথা ঘোষণা কৰিছে । হিমস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেহতীয়া তথ্য সদৰী কৰি এনএনএমজিএয়ে কয় যে দেওবাৰে দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত সোমবাৰে আৰু দুজন পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
"দলটোৱে কালি চেবি ভোটে আৰু পাছাং ভোটেৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । আজি আৰু দুজন পৰ্বতাৰোহী বীৰেন্দ্ৰ গুৰুং আৰু ঘনশ্যাম ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।" সংস্থাটোৱে শেহতীয়া তথ্যত উল্লেখ কৰিছে ।
এনএনজিএমএয়ে লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । “যদি পৰিস্থিতিয়ে অনুমতি দিয়ে তেন্তে দলটোৱে আৰু ৩–৪ ঘণ্টা কাম কৰিব ।”
লোককেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি সংস্থাটোৱে উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে । এনএনএমজিএৰ পৰ্যবেক্ষণ, "এই মৰ্মান্তিক কাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলোৰে পৰিয়াল আৰু আপোনজনৰ প্ৰতি আমাৰ গভীৰ সমবেদনা । অভিযান সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এনএনএমজিএৰ দলটোৱে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।"
ইফালে, এনএনএমজিএৰ সভাপতি তুল সিং গুৰুঙৰ উদ্ধৃতি দি দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্টে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়ত এতিয়াও ১২ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে মানং জিলাৰ হিমলুং হিমালৰ বেছ কেম্পত সংঘটিত হিমস্খলনৰ ফলত দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
নেপাল আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ আশংকা প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই X পোষ্টত নিশ্চিত কৰিছে যে ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ কৰ্মীয়ে অতি উচ্চতাত অৱস্থিত শিবিৰটোত দুজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে অভিযানকাৰীসকলে নিশ্চিত কৰিছিল যে বেছ কেম্পত হিমস্খলনৰ ফলত কমেও ১০ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে । অভিযানৰ আয়োজক মিংমা গ্যালজে শ্বেৰ্পাই নিশ্চিত কৰিছে যে নিৰুদ্দেশ হোৱাসকলৰ ভিতৰত তেওঁৰ পাকঘৰৰ দুজন কৰ্মচাৰীও আছে । "দেওবাৰে পুৱা হিমস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।" তেওঁ কয় ।
শ্বেৰ্পাৰ মতে, যোৱা সপ্তাহত বতৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ পিছত অভিযানকাৰী দল আৰু সহায়ক দলে পাহাৰৰ ঢালৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল । আনহাতে, কেইজনমানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছুৱাই গৈছিল ।
পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত কেইবাদিনো ধৰি প্ৰচণ্ড বৰফ পৰাৰ ফলত পৰ্বতাৰোহীসকলে শৰৎকালীন পৰ্বত আৰোহণ কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছিল । দেওবাৰৰ হিমস্খলনত নিৰুদ্দেশ হোৱাসকল বিভিন্ন অভিযান কোম্পানীৰ ।
উল্লেখ্য যে মানং জিলাৰ ৭,১২৬ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত হিমলুং হিমালৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত অনুমতিৰ প্ৰয়োজন । যাৰ ফলত পাহাৰত উপনীত হোৱাত অসুবিধা বৃদ্ধি হয় ।
অতি উচ্চতাত পৰ্ব আৰোহণৰ অভিজ্ঞতা ল'ব বিচৰা পৰ্বতাৰোহীসকলৰ বাবে ৭,১২৬ মিটাৰ উচ্চতাৰ এই শৃংগটো এক অন্যতম লক্ষ্য স্থান ।
বংগোপসাগৰৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পাহাৰত প্ৰচণ্ড বৰফ পৰে । লগতে নেপালৰ পাহাৰ-ভৈয়ামত ধাৰাবাহিক বৰষুণ হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
বৰষুণ আৰু তুষাৰপাতৰ ফলত দেশখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত প্ৰভাৱ পৰিছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা নেপালত প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ ফলত পথ অৱৰোধ হৈছে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই কেইবাটাও অংশত যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে ।
পৰ্যটন কৰ্তৃপক্ষই ট্ৰেকাৰ আৰু পৰ্বতাৰোহীসকলক বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে নিজৰ অভিযান বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । পৰ্যটন বিভাগেও এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি পৰ্যটন সম্বন্ধীয় কাৰ্যকলাপ স্থগিত ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে ।
সমগ্ৰ নেপালত চাৰিদিন ধৰি হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত দেওবাৰলৈকে কমেও ২১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি পাঁচজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । আনহাতে, আন পাঁচজন আহত হয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ আশংকা প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক তথ্য অনুসৰি, ভূমিস্খলনৰ ফলত অধিকাংশ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ফলত ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন পাঁচজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে । আনহাতে, বানৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজন লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে ধাৰাসাৰ মূষলধাৰ বৰষুণ ।
দেশখনত এই ভয়াৱহ বতৰৰ ফলত ২৪৭টা পৰিয়াল প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ২৬০টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে । আনহাতে, আন ৮০টা ঘৰৰ আংশিক ক্ষতিসাধন হয় । হিমালয়ান দেশখনৰ শেহতীয়া দুৰ্যোগৰ এমাহৰ পাছত ভোটেকোশী বানৰ ফলত এতিয়ালৈকে ১৪০০ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ৬ হাজাৰোধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে ।