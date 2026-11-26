নেপালৰ আকস্মিক বানত নিখোঁজ ২১৩ ভাৰতীয়ক মৃত ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
উদ্ধাৰ কৰা মুঠ ১৩,৭৮৪ জন লোকৰ ভিতৰত ৪,৫৯৫ জন নেপালী আৰু ৩০৩ জন বিদেশী নাগৰিক । উদ্ধাৰ হোৱা ৪,৮৯৮ জনৰ নাম সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : November 26, 2026 at 4:43 PM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : যোৱা আগষ্ট মাহত ত্ৰিশূলী-ভোটে কোশি নদীত অহা আকস্মিক বানত নিখোঁজ হোৱা লোকসকলক মৃত বুলি ধৰি লোৱা আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া নেপাল চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ২১৩ জন নিখোঁজ ভাৰতীয় নাগৰিকক চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি কাঠমাণ্ডুস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে বুধবাৰে জনাইছে ।
সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্ম X-ত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত দূতাবাসে জনাইছে যে নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে নিজৰ ৱেবছাইটত ২১৩ জন নিখোঁজ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে এই তালিকাত থকা তথ্যসমূহৰ ওপৰত কোনো আপত্তি, নাম সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন কৰিবলগীয়া থাকিলে সেয়া জনাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ থকা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক অহা ২ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ওজৰ-আপত্তি বা প্ৰস্তাৱিত পৰিৱৰ্তনসমূহ দাখিল কৰিবলৈ দূতাবাসে অনুৰোধ জনাইছে ।
দূতাবাসে বিবৃতিটোত কয়, "যদি এতিয়াও নিখোঁজ হৈ থকা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ এই তালিকাখনক লৈ কোনো উদ্বেগ, আপত্তি বা কিবা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ থাকে, তেন্তে তেওঁলোকে অহা ২ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে কাঠমাণ্ডুস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।"
পৰিয়ালৰ লোকসকলে eoikathmandufloodsupport@gmail.com ই-মেইল ঠিকনা অথবা +9779851316807 মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । এই নম্বৰটো ৱাটছএপতো উপলব্ধ ।
দূতাবাসে লগতে জনাইছে যে মতামত আৰু সংশোধনী গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নেপাল চৰকাৰে তালিকাখন চূড়ান্ত কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যুৰ ঘোষণা-পত্ৰ জাৰি কৰিব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "তাৰ পিছত দূতাবাসে নেপালৰ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেনে লোকসকলৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ।" লগতে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা কিছু অতিৰিক্ত তথ্য আৰু নথিপত্ৰ বিচৰা হ’ব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বিধ্বংসী ৰাছুৱা-ভোটে কোশিৰ বানৰ অব্যাহত থকা পৰিণতিৰ মাজতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান সম্পৰ্কীয় পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদনত এই দুৰ্যোগত ১,৪৫১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা আৰু ৫,৭৪৫ জন লোক নিখোঁজ হৈ থকা বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে এনডিআৰআৰএমএই (NDRRMA) প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা ১১২ টা মৃতদেহ নিখোঁজ লোকৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
প্ৰাধিকৰণে লগতে সতৰ্ক কৰি দিছে যে নিখোঁজ আৰু যোগাযোগবিহীন হৈ থকা লোকসকলৰ সংখ্যাত অচিনাক্ত মৃতদেহ, ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হোৱা কিছুমান লোক আৰু একেজন ব্যক্তিৰ নাম দুবাৰকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব পাৰে । কিয়নো তথ্য পৰীক্ষণৰ কাম এতিয়াও চলি আছে ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুঠ ১৩,৭৮৪ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৪,৫৯৫ জন নেপালী আৰু ৩০৩ জন বিদেশী নাগৰিক আছে । ইয়াৰ উপৰি উদ্ধাৰ হোৱা ৪,৮৯৮ জন ব্যক্তিৰ নাম সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।
প্ৰতিবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে এই সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে ২১,১৪৬ জন কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে । আনহাতে, প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ দিনটোত দুৰ্গত অঞ্চলসমূহলৈ নেপালী সেনাৰ ১১ খন বিমান চলোৱা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি মোবাইল টাৱাৰৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
দূতাবাসৰ এই ঘোষণাই যোৱা ২৬ আগষ্টৰ আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা নিখোঁজ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ স্থিতি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰিছে ।
লগতে নেপালে মৃত্যু ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক কোনো আপত্তি জনাবলৈ বা তথ্য সংশোধন কৰিবলৈ ইয়াৰ জৰিয়তে এক সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে ।