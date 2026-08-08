ETV Bharat / international

পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষতি হ'লে জবাবদিহি হোৱাৰ প্ৰয়োজন: ৰাষ্ট্ৰসংঘ

পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি আৰু তাৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেই সন্দৰ্ভত পিটিআয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবপ্ৰধানৰ উপ-মুখপাত্ৰই এই কথা কয় ।

PROTEST IN POK
১১ জুনত পুঞ্চৰ ৰাৱালাকোটত যুটীয়া আৱামী একচন কমিটীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এক সমাবেশত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎসংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে (ANI)
author img

By PTI

Published : August 8, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাষ্ট্ৰসংঘ : পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবপ্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত লিপ্ত হোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বাবে জবাবদিহিতা থকাটো প্ৰয়োজন ।

শুকুৰবাৰে সচিবপ্ৰধানগৰাকীৰ উপ-মুখপাত্ৰ ফাৰহান হকে কয়, "সচিবপ্ৰধানে তেওঁৰ উচ্চায়ুক্তৰ কামক সমৰ্থন কৰে আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিছোঁ যে তুৰ্ক ডাঙৰীয়াই কৰা অনুৰোধৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি আৰু তাৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেই সন্দৰ্ভত পিটিআয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই কথা কয় ।

উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্ত ভলকাৰ তুৰ্কে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু আৰু পাকিস্তানে যুটীয়া আৱামী একচন কমিটীক নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত নিৰপেক্ষ আৰু পুংখানুপুংখ তদন্তৰ আহ্বান জনাইছিল ।

মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাবেশৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰি ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ আৰু জনসমাবেশৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হয় ।

প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত দমন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰা হ’ব নেকি সেই সন্দৰ্ভত হকে কয়, “সকলো ঠাইতে সকলো কৰ্তৃপক্ষই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অনুমতি দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াত সেয়াই হৈছে । যদি শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে লোকসকলৰ ক্ষতি হৈছে, তেন্তে তাৰ বাবে জবাবদিহিতা থকাটো প্ৰয়োজন ।”

যোৱা মাহত জেনেভাত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে মাহটোৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আঞ্চলিক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সৃষ্টি হোৱা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে তুৰ্কে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত শান্তিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল ।

বিবৃতিটোত বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে যে ২৭ জুলাইত বিধানসভাৰ বাবে ভোটদানৰ পূৰ্বে জুন মাহৰ পৰা বহু লোকক হত্যা কৰা হৈছে । ইয়াৰে বেছিভাগেই প্ৰতিবাদকাৰী যদিও নিৰাপত্তা কৰ্মীও আছে ।

উচ্চায়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সদস্য উভয়ৰে মাজত অশান্তিৰ বাবে সংঘটিত সকলো মৃত্যুৰ তৎকালীন, পুংখানুপুংখ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ আহ্বান জনাইছিল ।

ব্যৱসায়ী, পৰিবহণ সংস্থা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধিবক্তা, সমাজকৰ্মী আদিৰ সৈতে মিলি গঠন হোৱা এক প্ৰতিবাদী সংগঠন জইণ্ট আৱামী একচন কমিটীৰ (JAAC) ওপৰত তথাকথিত জনশৃংখলা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আইন অনুসৰি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "আমি কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ভূখণ্ডতে সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰিক ।” লগতে কোৱা হৈছে যে উচ্চায়ুক্তগৰাকীয়ে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সৈতে অন্তৰ্নিহিত বিষয় আৰু অভিযোগসমূহৰ সমাধানৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু সৰ্বাংগীণ ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত ভাৰতৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক! এমেৰিকান ছিনেটে গৃহীত কৰিলে নতুন বিধেয়ক
লগতে পঢ়ক :শ্বেখ হাছিনাৰ সাক্ষাৎকাৰ আৰু ভাৰতৰ স্থিতি

TAGGED:

UN SECRETARY ANTONIO GUTERRES
PEACEFUL PROTEST IN POK
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ
UNITED NATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.