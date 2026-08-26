ETV Bharat / international

নেপালৰ আকস্মিক বানত শতাধিক ভাৰতীয় সন্ধানহীন; ৪ শতাধিক কৈলাশ অভিমুখী তীৰ্থযাত্ৰী নিৰুদ্দেশ

বুধবাৰে ২৯১ জন বিদেশী নাগৰিক আৰু ৯৩ জন নেপালী নাগৰিককে ধৰি ৩৮৪ জনীয়া এটা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰাৰ কথা আছিল ।

NEPAL FLOODS
নেপালৰ আকস্মিক বানত শতাধিক ভাৰতীয় সন্ধানহীন (AP)
author img

By ANI

Published : August 26, 2026 at 6:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু : নেপালৰ আকস্মিক বানে সৃষ্টি কৰিছে ভয়াৱহ প্ৰলয় । বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এই বানে ৰাছুৱা আৰু ধাডিং জিলাৰ নেপাল-চীন সীমান্তৰ গাঁওসমূহ ধ্বংস কৰে । ইয়াৰ উপৰি জটিল আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।

আনহাতে, বুধবাৰে তিব্বতৰ সীমান্তত ৰাছুৱাগাঢ়ী চেকপইণ্টত কৈলাশ-মানসৰোবৰৰ বাবে যাত্ৰা কৰা শতাধিক ভাৰতীয়কে ধৰি প্ৰায় ৪০০ তীৰ্থযাত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ।

কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ বাতৰি অনুসৰি, বুধবাৰে ২৯১ জন বিদেশী নাগৰিক আৰু ৯৩ জন নেপালী নাগৰিককে ধৰি ৩৮৪ জনীয়া এটা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰাৰ কথা আছিল । লগতে কয় যে দুজনমানৰ বাহিৰে বাকী তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই ।

NEPAL FLASH FLOOD
নেপালৰ আকস্মিক বান (Nepal Police X account)

নিৰুদ্দিষ্ট তীৰ্থযাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ জৰিয়তে ভ্ৰমণ কৰিছিল । নেপালৰ ৰাছুৱা জিলাৰ ভোটে কোশী নদীত হোৱা আকস্মিক বানৰ পিছত 'নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি ৰিপ’ৰ্ট কৰা' বিদেশী নাগৰিকসকলৰ ভিতৰত ১০৫ জন ভাৰতীয় আৰু ৩৭ জন প্ৰবাসী ভাৰতীয় লোক আছে বুলি দেশখনৰ পৰ্যটন ব’ৰ্ডে জনাইছে ।

এই তথ্য পৰ্যটন আৰু ভ্ৰমণ কোম্পানীসমূহৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰাৰম্ভিক সংস্থাভিত্তিক ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিছে যে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ সুৰক্ষা আৰু অৱস্থাৰ মূল্যায়নৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

এনটিবিয়ে X পোষ্টত প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্যত কয়, "ৰাছুৱাৰ ভোটে কোশী নদীত বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত (স্থানীয় সময়) হঠাতে হোৱা বানৰ পিছত নেপাল পৰ্যটন নিগম, পৰ্যটন আৰক্ষী আৰু পৰ্যটনৰ অংশীদাৰসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত থকা বা ভ্ৰমণ কৰা পৰ্যটক আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ অৱস্থান আৰু সুৰক্ষাৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰাৰ কাম কৰি আছে ।"

NEPAL FLOODS
নেপাল পৰ্যটন ব'ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা বিদেশী পৰ্যটকৰ তথ্য (Nepal Tourism Board)

লগতে কোৱা হৈছে, "পৰ্যটন আৰু ভ্ৰমণ কোম্পানীসমূহৰ পৰা লাভ কৰা এজেন্সীভিত্তিক প্ৰাথমিক তথ্যত ২৯১ জন বিদেশী নাগৰিক আৰু ৯৩ জন নেপালী নাগৰিককে ধৰি ৩৮৪ জন ভ্ৰমণকাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ট্ৰেভেল এজেন্সী, গাইড, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাৰ সমন্বয়ত তথ্যসমূহ পৰীক্ষা আৰু সত্যাসত্য নিৰ্ণয়ৰ কাম কৰা হৈছে ।"

কাঠমাণ্ডু পোষ্টে উল্লেখ কৰিছে যে নেপাল আৰক্ষী, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী, নেপালী সেনাকে ধৰি নিৰাপত্তা বাহিনীক বৃহৎ মাত্ৰাত সংগঠিত কৰা হৈছে । ১৪ খন হেলিকপ্টাৰ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি নেপাল-চীন সীমান্তৰ সমীপৰ টাইমুৰেত নিয়োজিত সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ৯ জন জোৱান বৰ্তমান সন্ধানহীন হৈ আছে ।

NEPAL Floods
আকস্মিক বানৰ বিভীষিকা (AP)

স্থানীয় বজাৰ অঞ্চল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী চকীসমূহত বৃহৎ ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ত্ৰিশূলী নদীৰ ওচৰৰ বাসিন্দাসকলক নদীৰ পাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে । ইফালে কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ মতে, পানী তললৈ নামি যোৱাৰ লগে লগে বানৰ প্ৰভাৱ দুৰ্বল হ’ব বুলি বিষয়াসকলে আশা কৰিছে ।

ইয়াৰ মাজতে নুৱাকোট জিলাৰ পৰা ড্ৰ’ণ ফুটেজত বানৰ ফলত হোৱা চৰম ধ্বংসলীলাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু সংযোগী পথসমূহ উটুৱাই নিয়াৰ বাবে দুৰ্যোগৰ মূল স্থানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্গম হৈ পৰিছে ।

অৱশ্যে চৰকাৰীভাৱে বানৰ কাৰণ নিশ্চিত নোহোৱাৰ বিপৰীতে কাঠমাণ্ডু পোষ্টে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, নেপালৰ বান পূৰ্বাভাস বিভাগৰ বিষয়াসকলে অনানুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰিছিল যে ওফন্দি উঠা নদীখনৰ পানী বাগৰি যোৱাৰ পূৰ্বে তিব্বতৰ এখন নদী ভূমিস্খলনে পুতি পেলাব পাৰে । তিব্বতৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাছুৱা জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভোটে কোশী নদীত হঠাতে হোৱা বিস্ফোৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শ্বাহে বান আৰু চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সন্দর্ভত আলোচনাৰ বাবে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছে বুলি প্রতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক :হঠাৎ নেপালত জলপ্ৰলয়: বিধ্বংসী ৰূপ লৈ নামি আহিল পানীৰ ধল, এফালৰ পৰা ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো
লগতে পঢ়ক :নেপালত জলপ্ৰলয়, বিহাৰত হাহাকাৰ: ৰাজ্যজুৰি হাই এলাৰ্ট জাৰি

TAGGED:

নেপালৰ আকস্মিক বান
NEPAL ARMY RESCUE
NEPAL TOURISM BOARD
NEPAL FLOODS INDIAN MISSING
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.