জাহাজ ডুবি শিশুসহ প্ৰায় ২৫০ জনৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ; উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত

দক্ষিণ বাংলাদেশৰ টেকনাফৰ পৰা মালয়েছিয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু অতিমাত্ৰা ভিৰৰ বাবে জাহাজখন ডুব যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

Trawler Capsizes In Andaman Sea
জাহাজ ডুবি শিশুসহ প্ৰায় ২৫০ জনৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 9:54 AM IST

ঢাকা (বাংলাদেশ) : আন্দামান সাগৰত ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী আৰু বাংলাদেশী নাগৰিক কঢ়িয়াই অনা এখন জাহাজ উটি যোৱাৰ ফলত শিশুসহ প্ৰায় ২৫০ জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ সন্ধানত সম্প্ৰতি আন্দামান সাগৰত উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী উচ্চায়ুক্ত চমুকৈ ইউএনএইচচিআৰ আৰু আন্তৰ্জাতিক প্ৰব্ৰজন সংস্থাই এক যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি বাঙালী নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী উচ্চায়ুক্তই এক বিবৃতিত কয়, "দক্ষিণ বাংলাদেশৰ টেকনাফৰ পৰা মালয়েছিয়ালৈ গৈ থকা জাহাজখন প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু অতিমাত্ৰা ভিৰৰ বাবে ডুব যোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে আন্দামান সাগৰত ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী আৰু বাংলাদেশী নাগৰিক কঢ়িয়াই অনা এখন জাহাজ উটি যোৱাৰ পিছত প্ৰায় ২৫০ জন পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশু সাগৰত নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পাই ইউএনএইচচিআৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী সংস্থা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰব্ৰজন সংস্থা আইঅ’এমক গভীৰভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, উন্নত সুযোগৰ সন্ধানত বিপজ্জনক সাগৰীয় যাত্ৰা কৰা ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেনজিট পইণ্ট টেকনাফৰ পৰা জাহাজখন ৰাওনা হৈছিল । ম্যানমাৰৰ নিৰ্যাতিত মুছলমান সংখ্যালঘু ৰোহিংগীয়া সম্প্ৰদায়ৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে দমন আৰু গৃহযুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰে আৰু প্ৰায়ে অস্থায়ী নাৱেৰে সাগৰৰ মাজেৰে বিপজ্জনক যাত্ৰা কৰে ।

জাহাজখনত থকা বহু লোক বাংলাদেশৰ কক্স বজাৰৰ জনবহুল শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা অহা বুলি অনুমান কৰা হৈছে, য’ত ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন ৰাজ্যৰ পৰা পলায়ন কৰা ১০ লাখতকৈ অধিক ৰোহিংগীয়া কঠোৰ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতিত বাস কৰে । ৰাখাইন ৰাজ্যতো তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ বাতৰি পোৱা গৈছে, কিয়নো অঞ্চলটো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সামৰিক বাহিনী আৰু জনগোষ্ঠীয় বিদ্ৰোহী গোট আৰাকান সেনাৰ মাজত যুদ্ধ অব্যাহত আছে ।

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজক জৰুৰীভাৱে আহ্বান জনাইছো যে বাংলাদেশত থকা ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীসকলক জীৱন ৰক্ষাকাৰী সাহায্য আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে বাংলাদেশৰ আতিথ্য প্ৰদানকাৰী জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবেও সহায় আগবঢ়াই যাওক । বাংলাদেশে নতুন বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়তে এই ট্ৰেজেডীয়ে ম্যানমাৰৰ স্থানচ্যুতিৰ মূল কাৰণসমূহৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৰুৰী প্ৰচেষ্টাৰ সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰে আৰু ৰহিংগীয়া শৰণাৰ্থীসকলক ঘূৰি আহিবলৈ অনুমতি দিয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।

