ETV Bharat / international

যুদ্ধৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক সাক্ষাৎ মোদীৰ

যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

MODI MEETS PEZESHKIAN
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক সাক্ষাৎ মোদীৰ (X @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলন আৰু এছচিঅ’ প্লাছৰ বৈঠকৰ সময়তে সোমবাৰে কিৰ্গিস্তানৰ বিস্কেকত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু পেজেস্কিয়ানে বহুবাৰ ফোনযোগে কথা পাতিছিল আৰু চলিত পৰিস্থিতি বিশেষকৈ সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, ‘‘বিস্কেকত ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । বিভিন্ন খণ্ডত ইৰাণৰ সৈতে ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্ব শক্তিশালী কৰাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰা হয় । আমি আগন্তুক সময়ত আমাৰ বাণিজ্যিক টোপোলাটো সম্প্ৰসাৰণ আৰু বৈচিত্ৰ্যময় কৰিব বিচাৰোঁ । অঞ্চলটোৰ প্ৰচলিত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হৈছিল । স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা সকলো প্ৰচেষ্টাক ভাৰতে সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব ।’’

আনহাতে সোমবাৰে ইৰাণৰ চৰকাৰী ইৰণা নিউজ এজেন্সীয়ে কয় যে পেজেছকিয়ানে এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু এছচিঅ’ প্লাছৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ আৰু ভাষণ দিবলৈ বিস্কেকত উপস্থিত হৈছে ।

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ, কিৰ্গিস্তান, ৰাছিয়া আৰু তাজিকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকে ধৰি কেইবাজনো অংশগ্ৰহণকাৰী নেতাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।

বিস্কেকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পেজেস্কিয়ানে কয় যে ইৰাণে যুদ্ধ বিচৰা নাই, কিন্তু যিকোনো আগ্ৰাসনৰ প্ৰতি শক্তি আৰু দৃঢ়তাৰে সঁহাৰি জনাব । তেওঁ অঞ্চলটোৰ অস্থিৰতাক সকলো দেশৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি বিবেচনা কৰি অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাৰ লক্ষ্য আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অভিসৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

‘‘এই সভাখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াত অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ নেতা উপস্থিত থাকিব । যি পৰিস্থিতিত কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানে বিশ্বত এক ঐক্যবদ্ধ স্থান সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, সেই পৰিস্থিতিত এই বৈঠকক বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰখনত বৈচিত্ৰময় আৰু স্বাধীন কণ্ঠৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ কয় ।

এই অঞ্চলৰ দেশসমূহৰ প্ৰাচীন আৰু সভ্য ইতিহাসৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, ‘‘আমি এনে এটা অঞ্চলত বাস কৰোঁ যাৰ ভাগ্য, ইতিহাস আৰু সভ্যতা হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ আৰু আমি সদায় ইজনে সিজনৰ সৈতে যোগাযোগ, সহাৱস্থান কৰি আছোঁ । সেয়েহে এই ভূমিৰ পৰাই শান্তি, নিৰাপত্তা, অৰ্থনীতি আৰু সভ্যতাৰ জন্ম হৈছে, আৰু আজিৰ পৃথিৱীত এই ধাৰাটো সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰাটো স্বাভাৱিক ।’’

দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিস্কেকত উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁ এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । উজবেকিস্তান ভ্ৰমণ অন্ত পেলোৱাৰ পিছত আন দুখন দেশলৈ তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো নিশ্চিত কৰা হৈছে ।

২৬ সংখ্যক এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰি আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব আৰু গ্ৰুপিঙৰ ভিতৰত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব। এই সন্মিলনৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰো আয়োজন কৰাৰ কথা ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ উজবেকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘অলিয় দৰাজালি ডাষ্টলিক’ প্ৰদান

TAGGED:

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলন
ইৰাণৰ যুদ্ধ
নৰেন্দ্ৰ মোদী
IRAN WAR
MODI MEETS PEZESHKIAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.