ম্যানমাৰত সেনাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক : ৩০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু

ম্যানমাৰত সেনাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক : ৩০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু
ক্ষমতা দখলৰ পিছৰে পৰা জুণ্টা আৰ্মীয়ে দেশখনত এটাৰ পিছত আন এটা এয়াৰ ষ্টাইক চলাই আছে ।
Published : December 11, 2025 at 1:14 PM IST
ম্ৰৌক ইউ (ম্যানমাৰ) : ম্যানমাৰত সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু তাৰ মাজতে জুণ্টা আৰ্মীৰ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক । বৃহস্পতিবাৰে এগৰাকী সমাজকৰ্মীয়ে জনোৱা মতে জুণ্টাই এখন হাস্পতালক লক্ষ্য কৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছে । য'ত ৩০ তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
দশকজোৰা সংঘৰ্ষৰ অন্তত ২০২১ চনত সেনাই দেশখনৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিছিল । দেশখনৰ একাংশ বিশেষজ্ঞই জনোৱা মতে ম্যানমাৰৰ গৃহযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা জুণ্টাই বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বৃদ্ধি কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ক্ষমতাত থকা সেনাই ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু একাংশ বিদ্ৰোহীয়ে এই নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছে আৰু জনসাধাৰণক নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এনে পৰিস্থিতিত জুণ্টাই বিৰোধী দমনৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে ।
স্থানীয় সমাজকৰ্মী ৱাই হুন আউঙে জনোৱা মতে বুধবাৰে সন্ধিয়া বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী পশ্চিম ৰাখাইন ৰাজ্যৰ ম্ৰৌক-ইউৰ সাধাৰণ চিকিৎসালয়ত সেনাৰ জেট বিমানে বোমা বিস্ফোৰণ কৰে ।
তেওঁৰ মতে পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈছে । তেওঁ কয়, "এতিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰো যে ৩১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মই ভাবো মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব । ৬৮ গৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু অধিক লোক আহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" ইফালে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত নিশা প্ৰায় ২০ টা মৃতদেহ পৰি থকা দেখা গৈছিল । আনহাতে জুণ্টাৰ মুখপাত্ৰই এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই । এই আক্ৰমণক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত শংকা অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
