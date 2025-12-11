ETV Bharat / international

ম্যানমাৰত সেনাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক : ৩০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু

ক্ষমতা দখলৰ পিছৰে পৰা জুণ্টা আৰ্মীয়ে দেশখনত এটাৰ পিছত আন এটা এয়াৰ ষ্টাইক চলাই আছে ।

A woman inspects a hospital damaged in a Myanmar military air strike that killed more than 30 people in Mrauk U, western Rakhine state on December 11, 2025
ম্যানমাৰত সেনাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 1:14 PM IST

ম্ৰৌক ইউ (ম্যানমাৰ) : ম্যানমাৰত সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু তাৰ মাজতে জুণ্টা আৰ্মীৰ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক । বৃহস্পতিবাৰে এগৰাকী সমাজকৰ্মীয়ে জনোৱা মতে জুণ্টাই এখন হাস্পতালক লক্ষ্য কৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছে । য'ত ৩০ তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

দশকজোৰা সংঘৰ্ষৰ অন্তত ২০২১ চনত সেনাই দেশখনৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিছিল । দেশখনৰ একাংশ বিশেষজ্ঞই জনোৱা মতে ম্যানমাৰৰ গৃহযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা জুণ্টাই বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বৃদ্ধি কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ক্ষমতাত থকা সেনাই ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু একাংশ বিদ্ৰোহীয়ে এই নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছে আৰু জনসাধাৰণক নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এনে পৰিস্থিতিত জুণ্টাই বিৰোধী দমনৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে ।

স্থানীয় সমাজকৰ্মী ৱাই হুন আউঙে জনোৱা মতে বুধবাৰে সন্ধিয়া বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী পশ্চিম ৰাখাইন ৰাজ্যৰ ম্ৰৌক-ইউৰ সাধাৰণ চিকিৎসালয়ত সেনাৰ জেট বিমানে বোমা বিস্ফোৰণ কৰে ।

তেওঁৰ মতে পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈছে । তেওঁ কয়, "এতিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰো যে ৩১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মই ভাবো মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব । ৬৮ গৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু অধিক লোক আহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" ইফালে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত নিশা প্ৰায় ২০ টা মৃতদেহ পৰি থকা দেখা গৈছিল । আনহাতে জুণ্টাৰ মুখপাত্ৰই এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই । এই আক্ৰমণক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত শংকা অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

