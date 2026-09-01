সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল, যুঁজিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
২৬ সংখ্যক চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলনৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
By ANI
Published : September 1, 2026 at 3:57 PM IST
কিৰ্গিস্তান: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিস্কেকৰ পৰাই বিশ্ববাসীক দিলে বিশেষ বাৰ্তা ৷ ২৬ সংখ্যক চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলনক সম্বোধন কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল, সন্ত্ৰাসবাদক দমন আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ লগতে তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ নীতি হৈছে যুদ্ধ সমাপ্ত হোৱা বা সংঘৰ্ষ শেষ কৰা ৷
এক্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে,"২৬ সংখ্যক এছচিঅ' আমাৰ বাবে বিশেষ, কিয়নো ২৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এছচিঅ'ই ৷ আমাৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব লাগে যে, আগন্তুক ২৫ বছৰৰ কি কি এজেণ্ডাত কাম কৰিব পাৰি ৷ ভাৰতৰ স্থিতি স্পষ্ট, নিৰাপত্তা, যোগাযোগ আৰু সুবিধা এই তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিও ৷"
Addressed the SCO Summit in Bishkek.— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
This Summit is special because we are marking 25 years since the start of SCO.
Here are the points I’ve raised in the Summit👇🏼 pic.twitter.com/oYZLLFvztf
তেওঁ লগতে কয়,"আমি অনুধাৱন কৰা উচিত যে এছচিঅ'ৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰা ৷ সন্ত্ৰাসবাদীৰ গতিবিধি যেনে আৰ্থিক লেনদেন, নিযুক্তি, সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছো ৷ ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ নীতি পৰৱৰ্তন কৰিব লাগে, যিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয়, সমৰ্থনৰ বিৰোধিতা কৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্ত্ৰাসবাদীক এইটো বাৰ্তা দিব লাগে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় নিদিয়ে ৷"
Key to realising the SCO vision is fighting the menace of terrorism.— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
We must dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalisation and safe havens.
Countries that use terrorism as an instrument of state policy and provide shelter and support to…
নিৰাপত্তা, যোগাযোগ, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ প্ৰসংগৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"শক্তিশালী আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগে অধিক উন্নয়নৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে ৷ ভাৰতে বজাৰসমূহক সংযোগ কৰা, বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু উন্নয়নৰ নতুন পথ মুকলি কৰা সকলো পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰে । আমাৰ সফলতাৰ প্ৰকৃত পৰিমাপ হ'ব লাগে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ প্ৰচেষ্টাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কিমান নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আমাৰ উদ্যোগীসকলৰ বাবে কিমান নতুন বজাৰ মুকলি হৈছে ৷ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ কৃষকসকলে কিমান লাভৱান হৈছে আৰু আমাৰ নাগৰিকসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড কিমান উন্নত হৈছে। তাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: নেপালী দূতাবাসত ৰাজনাথ সিং: আকস্মিক বানৰ ধ্বংসলীলাক লৈ শোকবাৰ্তা