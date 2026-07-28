ETV Bharat / international

আমেৰিকাৰ কনছুলেটকে ধৰি একাধিক বিস্ফোৰণে জোকাৰি গ’ল ইৰাকক

আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ ওচৰৰ অঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ আৰবিলত কমেও ৭টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে ৷

IRANIAN DRONES TARGET IRAQ
আমেৰিকাৰ কনছুলেটকে ধৰি একাধিক বিস্ফোৰণে জোকাৰি গ’ল ইৰাকক (IANS)
author img

By ANI

Published : July 28, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আৰবিল (ইৰাক) : উত্তৰ ইৰাকৰ আৰবিল চহৰত মঙলবাৰে পুৱাই কেইবাটাও বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটো জোকাৰি যায় ৷ আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ সমীপতো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত ইৰাণৰ ড্ৰ’ন আছিল, যিয়ে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও স্থানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ৷

আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি আল জাজিৰাই কয় যে, আৰবিলৰ উত্তৰ-পূবৰ উত্তৰ ইৰাকৰ খলিফান আৰু ছ’ৰাণ অঞ্চলৰ স্থানসমূহক প্ৰায় চাৰিখন ইৰাণৰ ড্ৰ’নে লক্ষ্য কৰি লয় ৷ এই আক্ৰমণৰ ফলত লক্ষ্যস্থান আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগতে লক্ষ্যস্থানৰ সমীপত দুখন ড্ৰোন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷

ইৰাকৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ উদ্ধৃতি দি আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰে যে আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ ওচৰৰ অঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ আৰবিলত কমেও ৭টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে ৷ ইৰাণৰ সন্দেহযুক্ত ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আৰক্ষীৰ সূত্ৰই আল জাজিৰাক জনোৱা মতে, আৰবিলৰ ওপৰেদি দহখনতকৈও অধিক আমেৰিকাৰ যুদ্ধ বিমান আৰু ড্ৰ’ন উৰি থকা দেখা গৈছে ৷

ইয়াৰ উপৰিও ইৰাকৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰক আইআৰআইবিয়ে আল আনবাৰ প্ৰদেশত আমেৰিকাৰ ড্ৰ’ন ধ্বংস হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে হাদিথা বান্ধৰ ওচৰত আমেৰিকাৰ ড্ৰ’ন দুৰ্ঘটনাৰ ছবি প্ৰকাশ কৰে ৷

এই আক্ৰমণৰ লগে লগে উত্তৰ আৰু পশ্চিম ইৰাকত ব্যাপক সামৰিক কাৰ্যকলাপ চলিছিল ৷ আইআৰআইবিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চুলেমানিয়াৰ খোৰ ম’ৰ গেছক্ষেত্ৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে ৷ চলিত কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা বিফল হ’লে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে অতি শক্তিশালী সামৰিক ব্যৱস্থা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু বুলি সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱাৰ পাছতেই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ৷

এক্সিঅ’ছৰ এক প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত তেওঁ নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁ আলোচনাক আন এটা সুযোগ দিবলৈ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ ওপৰত পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বন্ধ কৰি দিছে ৷ এক্সিয়াছৰ মতে, বৰ্তমানৰ আলোচনাত নতুন চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যিয়ে হৰমুজ প্ৰণালীক পুনৰ মুকলি কৰিব আৰু ইৰাণৰ সৈতে বৃহৎ পাৰমাণৱিক চুক্তিৰ আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ৷

এই আলোচনাত মূলতঃ ইৰাণ আৰু ওমানে নেতৃত্ব দিছে ৷ কাটাৰ, পাকিস্তান, ইজিপ্ত আৰু ট্ৰাম্পৰ বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা জেৰেড কুছনাৰেও সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ এক্সিয়াছৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ট্ৰাম্পে ইংগিত দিয়ে যে বৰ্তমান কূটনীতিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে যদিও আলোচনাই ফলাফল নিদিলে সামৰিক ব্যৱস্থাই এটা বিকল্প পথ থাকিব ৷ ট্ৰাম্পে এক্সিয়াছক কয় যে আমি ইৰাণৰ সৈতে অতি গভীৰ আলোচনাত মিলিত হৈ আছো ৷ তেওঁলোক সফল নহ’লে আমি অতি শক্তিশালী সামৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ৷

কূটনীতিৰ বাবে কিমান সময় উচৰ্গা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে এক্সিয়াছক কয়, "বেছি সময় নহয় ৷ হয় দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব নহয় একেবাৰেই আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ৷" এক্সিয়াছৰ মতে, মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে জড়িত দেশসমূহ আৰু কেইবাখনো আঞ্চলিক চৰকাৰৰ অনুৰোধত তেওঁ আলোচনাক আন এটা সুযোগ দিবলৈ আমেৰিকাৰ পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত সেনা বিষয়াসহ ১৫ জনৰ মৃত্যু

TAGGED:

ইৰাকত বিস্ফোৰণ
আমেৰিকান কনছুলেট
ইটিভি ভাৰত অসম
EXPLOSIONS ROCK ERBIL
IRANIAN DRONES TARGET IRAQ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.