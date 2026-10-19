অকলেণ্ডত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰৱাসীসকলক সাক্ষাৎ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ
পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অকলেণ্ডত নিউজীলেণ্ডৰ আৰক্ষী মন্ত্ৰী (Minister Of Police) মাৰ্ক মিচেলক সাক্ষাৎ কৰে ৷
By ANI
Published : October 19, 2026 at 9:54 PM IST
অকলেণ্ড: কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সোমবাৰে নিউজীলেণ্ডৰ অকলেণ্ডত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰবাসী লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰে । নিউজীলেণ্ডৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সমৃদ্ধ কৰা আৰু দুয়োখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰবাসী ভাৰতীয় সকলক প্ৰশংসা কৰে । এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত নিউজীলেণ্ডত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত মুয়ানুয়ানপুই ছাইয়াৱী আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।
এক্সত এটা পোষ্টত মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ‘‘অকলেণ্ডত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰা অহা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে এক আন্তৰিক যোগাযোগ ঘটে । এই সজীৱ সম্প্ৰদায়টোৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাটো আনন্দৰ কথা ৷ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আৰু অৱদানে নিউজীলেণ্ডৰ বৰণীয়া সংস্কৃতিৰ চাদৰখনক সমৃদ্ধ কৰে আৰু ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত বন্ধুত্বৰ স্থায়ী বান্ধোন শক্তিশালী কৰে ।
Had a warm and heartfelt interaction with members of the Indian diaspora from North-East India in Auckland. It was a pleasure to connect with this vibrant community, whose cultural richness and contributions enrich New Zealand’s multicultural fabric and strengthen the enduring bonds of friendship between India & New Zealand. The interaction also reflected the community’s appreciation of Hon. PM @narendramodi’s 25 years of public service and his continued commitment to addressing the concerns and aspirations of the Indian diaspora across the world. @MEAIndia @PMOIndia— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) October 19, 2026
তেওঁ আৰু কয় যে, “এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰশংসা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ উদ্বেগ আৰু আকাংক্ষাৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁৰ অবিৰত দায়বদ্ধতাও প্ৰতিফলিত হৈছিল ।”
এই যোগাযোগৰ পূৰ্বে দেওবাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অকলেণ্ডত নিউজীলেণ্ডৰ আৰক্ষী মন্ত্ৰী (Minister Of Police) মাৰ্ক মিচেলক সাক্ষাৎ কৰে ৷ দুয়োগৰাকী নেতাৰ আলোচনাত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ কৌশলৰ সমান্তৰালভাৱে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰাৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়সমূহো সামৰি লোৱা হয় । অকলেণ্ডত ইণ্ডিয়া নিউজীলেণ্ড বিজনেছ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰ্পৰেট সমাৱেশৰ সময়ত হৈছিল মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মিচেলৰ মাজত এই আলোচনা হয় ।
Happy to meet New Zealand Minister Hon. @MarkMitchellMP at a business event organised by the @inzbc during my visit to Auckland. Glad to exchange views on issues of mutual importance and explore avenues to strengthen India-New Zealand ties. @MEAIndia @PMOIndia https://t.co/0Zux3rm4Aq— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) October 18, 2026
বৈঠকৰ পিছত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এক্সত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘অকলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত ইণ্ডিয়া নিউজীলেণ্ড ব্যৱসায়িক পৰিষদে আয়োজন কৰা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানত নিউজীলেণ্ডৰ মন্ত্ৰী মাননীয় মাৰ্ক মিচেলক লগ পাই সুখী হ’লো । পাৰস্পৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰি আৰু ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ পথ অন্বেষণ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ ।’’
ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগী আদান-প্ৰদানৰ সময়ত মাৰ্ঘেৰিটাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 5F কাঠামোৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ এই 5F হৈছে ফাৰ্ম টু ফাইবাৰ, ফাইবাৰ টু ফেক্টৰী, ফেক্টৰী টু ফেশ্বন, আৰু ফেশ্বন টু ফৰেইন ৷ যাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ যোগান শৃংখলক শক্তিশালী কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰৱেশ বিস্তাৰ কৰা ।
Participated in a business interaction organised by @inzbc in Auckland, bringing together leaders from the textile and fashion sectors to explore opportunities for India-New Zealand collaboration. Highlighted Hon’ble PM @narendramodi’s 5F Formula: Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion, and Fashion to Foreign, a vision to strengthen India’s textile value chain and expand global market opportunities. @MEAIndia @PMOIndia @TexMinIndia— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) October 18, 2026
এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰে, ‘‘অকলেণ্ডত ইণ্ডিয়া নিউজীলেণ্ড বিজনেছ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা আয়োজিত ব্যৱসায়িক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ ৷ এই অনুষ্ঠানত ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ সহযোগিতাৰ সুযোগ বিচাৰি বস্ত্ৰ আৰু ফেশ্বন খণ্ডৰ নেতাসকল একত্ৰিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 5F ফৰ্মুলা- ফাৰ্ম টু ফাইবাৰ, ফাইবাৰ টু ফেক্টৰী, ফেক্টৰী টু ফেশ্বন, আৰু ফেশ্বন টু ফৰেইন, এক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰা আৰু বিশ্ব বজাৰৰ সুযোগ সম্প্ৰসাৰণ কৰা ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে আমেৰিকাৰ বিশেষ পদক্ষেপ