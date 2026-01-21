ETV Bharat / international

৫ মাৰ্চত নেপালত নিৰ্বাচন; Gen Z প্ৰতিবাদৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ দৌৰত চাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী

পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলি, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহাল প্ৰচণ্ড, মাধৱ কুমাৰ নেপাল আৰু বাবুৰাম ভট্টৰায়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।

(বাওঁফালৰ পৰা) কে পি শৰ্মা অলি, মাঝৱ কুমাৰ, বাবুৰাম ভট্টৰায়, পুষ্পকমল দাহাল (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 4:37 PM IST

কাঠমাণ্ডু : Gen Z প্ৰতিবাদৰ চাৰি মাহৰ পাছত নেপালত ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা চাৰিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।

নেপাল কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ (সংযুক্ত মাৰ্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) অধ্যক্ষ তথা পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিয়ে ঝাপা-৫ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে নেপাল কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ (মাওবাদী কেন্দ্ৰ) প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহাল ‘প্ৰচণ্ড’ই ৰুকুম ইষ্টৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।

নেপালী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ আন দুগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মাধৱ কুমাৰ নেপাল আৰু প্ৰগতিশীল লোকতান্ত্ৰিক পাৰ্টীৰ বাবুৰাম ভট্টৰায়ে ক্ৰমে ৰাউটাহাট-১ আৰু গোৰ্খা-২ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।

অৱশ্যে দুই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নেপালী কংগ্ৰেছৰ নেতা শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা আৰু নেপালী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ঝলানাথ খানাল এই দৌৰত নাই । উল্লেখ্য যে যুৱক-যুৱতী নেতৃত্বাধীন জেন জেড গ্ৰুপৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত ৯ ছেপ্টেম্বৰত অলিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নেপালৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ।

"যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জেন জেড গ্ৰুপে বিদ্ৰোহ কৰাৰ এটা মূল কাৰণ আছিল যে বিগত ১৫ বছৰত তিনিগৰাকী শীৰ্ষ নেতা দেউবা, প্ৰচণ্ড আৰু অলিয়ে পাল পাতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটো মিউজিকেল শ্বেয়াৰ খেলৰ দৰে খেলিছিল ।" আৰ্থিক দৈনিকৰ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰলহাদ ৰিজালে কয় ।

ৰিজালে লগতে কয়, "জেন জেড প্ৰজন্মই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল আৰু লগতে এইটো ইংগিত দিছিল যে তেওঁলোক পুৰণি নেতৃত্বৰ পৰা বিৰক্ত হৈছে । অলিৰ বয়স ৭৪, প্ৰচণ্ড আৰু ভট্টৰায় দুয়োৰে বয়স ৭১ আৰু মাধৱ কুমাৰ নেপালৰ বয়স হৈছে ৭২ বছৰ ।"

এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী দুজনৰ ভিতৰত খানালে স্বেচ্ছাই এই দৌৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিপৰীতে নিজৰ দলৰ যুৱ নেতাৰ বিদ্ৰোহৰ বাবে দেউবাই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হয় ।

শিক্ষাবিদ তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ধনঞ্জয় শৰ্মাই কয়, "দেউবাই নিজৰ দাডেলধুৰা সমষ্টিৰ পৰা অষ্টমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছিল যদিও অৱশেষত দলটোৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি গগন থাপাই তেওঁক জেন জেড আৱেগ অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পতিয়ন নিয়াইছিল ।"

অৱশ্যে কেৱল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীসকলেই যে নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত নামি পৰিছে সেইটো নহয় ৷ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তিনিজন মেয়ৰেও নিজ নিজ পদ এৰি সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ ওলাইছে ।

এই তিনিওজনৰ ভিতৰত বিশিষ্ট আৰু জনপ্ৰিয় হৈছে কাঠমাণ্ডু মহানগৰীৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ বলেন্দ্ৰ শ্বাহ ‘বলেন’ । তেওঁ পূব নেপালৰ ঝাপা-৫ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ নিজৰ পদবী এৰিছে ।

আন দুজন হৈছে ধৰণ উপ-মহানগৰৰ মেয়ৰ হাৰকা সম্পাং । তেওঁ সুনছাৰী-১ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । আনহাতে, প্ৰচণ্ডৰ কন্যা তথা ভাৰতপুৰ মহানগৰৰ মেয়ৰ ৰেণু দাহালে চিতাৱন-৩ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

