পুৱাই ৬.১ প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল জাপানৰ ভিন্ন চহৰ
সোমাবাৰে পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল জাপানক ৷ ছুনামিৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে ৷
By ANI
Published : April 27, 2026 at 10:11 AM IST
ট'কিঅ(জাপান) : পুনৰ বৰ ভূইকঁপে জোকাৰি গ'ল জাপানত ৷ দেশখনৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ৫ বাজি ২৪ মিনিটত ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল জাপানৰ ভিন্ন স্থান ৷ জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি, পুৱা ৫ বাজি ২৪ মিনিটত ৰিখটাৰ স্কেলত ৬.১ প্ৰাবল্যত অহা বৰ ভূইকঁপে জোকাৰি গ'ল জাপানক ৷ দেশখনৰ হকাইডেউ এলেকাত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে দেশখনৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে ৷ ভূমিকম্পৰ পাছতে ছুনামিৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে ৷
উল্লেখ্য যে, এসপ্তাহৰ পূৰ্বে জাপানত ৭.৫ প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূইকঁপে জোকাৰি গৈছিল আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ (৬ মাইল) গভীৰতাত ৷ ২০ এপ্ৰিলত হোৱাত ৭.৫ প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূইকঁপে জোকাৰি জোৱাৰ পাছত পুনৰ সৰু বৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে দেশখনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ ৭ দিনৰ পাছত অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে পুনৰ ৬.১ প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূইকঁপে জোকাৰি গ'ল জাপানত ৷
সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা ভূমিকম্পৰ পাছতে দেশখনৰ সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলত ছুনামিৰ আশংকা কৰিছে আৰু সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ ইফালে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো একো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই দেশখনৰ প্ৰশাসনে ৷ ভূমিকম্পৰ সময়ত বা পাছত কোনো আতংকিত হ'ব নালাগে বুলি ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিছে দেশখনৰ বতৰ বিজ্ঞানীসকলে ৷
আনহাতে ২০ এপ্ৰিলত হোৱাত ৭.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পাছতে বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে, ৮০ ছেন্টিমিটাৰ উচ্চতাত ছুনামি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৷ কিয়নো দেশখনৰ কুজি বন্দৰত দেখা পোৱা গৈছিল ছুনামিৰ দৃশ্য ৷ দেশখনত বাৰে বাৰে অহা ভূমিকম্পৰ পাছতে বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷
