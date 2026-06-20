মোদী এজন ‘কঠোৰ ব্যক্তি’, ১২ বছৰতকৈও অধিক সময় ক্ষমতাত থকা এজন ‘মহান নেতা’ : ট্ৰাম্প
ট্ৰাম্পে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিং আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ক্ষমতা, প্ৰভাৱ আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক শ্ৰেষ্ঠ নেতা ।
Published : June 20, 2026 at 11:32 AM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ১২ বছৰতকৈও অধিক সময় ক্ষমতাত থকা এজন ‘মহান নেতা’ আৰু ‘কঠোৰ ব্যক্তি’ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰে ৷
ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এক্সিয়াছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে
ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এক্সিয়াছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে । কাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰশংসা(Admire) কৰে বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিং আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ক্ষমতা, প্ৰভাৱ আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক শ্ৰেষ্ঠ নেতা বুলি অভিহিত কৰে ।
President Donald Trump was asked who’s a great leader? The answer: Prime Minister Modi! 🇺🇸🤝🇮🇳 https://t.co/uj0b3QVbm4— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) June 19, 2026
ট্ৰাম্পে কয়, "মই ভাবো মোদী বহুত ভাল ৷ হয় ৷ তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত বহুত ভাল কাম কৰিছে ৷ তেওঁ যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰত থাকে, যিটো বুদ্ধিমানৰ কাম ৷ তেওঁ ১.৫ বিলিয়ন লোকক নেতৃত্ব দিয়ে ৷ তেওঁ আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৷ ভাৰত আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৷ আৰু মোদী এজন মহান নেতা ৷" ক্ষমতা, প্ৰভাৱ আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰিয় দুজন মহান নেতাৰ বিষয়ে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ৷
ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ভাৰতৰ সৈতে যথেষ্ট ব্যৱসায় কৰে, আনহাতে ভাৰতে আগতে ‘আমাক প্ৰতাৰণা’ কৰিছিল ৷ ট্ৰাম্পে কয়, "আমি তেওঁলোকৰ সৈতে বহুত ব্যৱসায় কৰো, কিন্তু এতিয়া আমি ন্যায্যভাৱে ব্যৱসায় কৰো ৷ আগতে তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছিল ৷ তাৰবাবে মই তেওঁলোকক দোষ নিদিওঁ ৷ জানেনে, আমাৰ এনেকুৱা মূৰ্খ ৰাজনীতিবিদ আছিল যিয়ে তেনে হ'বলৈ দিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া আমি বহুত ব্যৱসায় কৰোঁ ৷"
ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোক ইয়াত ইমান সুখী নহয় কাৰণ আগতে তেওঁলোকে অধিক লাভৱান হৈছিল ৷ সেইবাবেই মোদী মহান ৷" আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ঝি জিনপিঙক প্ৰশংসা কৰি তেওঁক অতি উচ্চ আৰু আত্মবিশ্বাসী নেতা আখ্যা দিয়ে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে যদি আপুনি তেওঁলোকৰ যিকোনো এজনৰ ওপৰত চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে হলিউডত তেওঁলোকৰ দৰে কোনো লোক নাপাব ৷
ট্ৰাম্পে কয়, "মোদীৰ ষ্টাইল বহুত বেলেগ ৷ তেওঁ বহুত সন্মানীয় ৷ মই জানো যে প্ৰকৃত মোদী এজন অতি কঠিন ব্যক্তি ৷ মই কওঁ, মই আগতে নজনা কিছুমান কথা শিকিলোঁ ৷"
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত জি-৭ সন্মিলনৰ আঁৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু প্ৰস্তাৱিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্ক আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ব্যাপক আলোচনাত মিলিত হৈছিল ।
ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ বহু বছৰ ধৰি ভাৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছে আৰু তাত থকা নেতাসকল সঘনাই সলনি হোৱা দেখিছে ৷ ট্ৰাম্পে কয়, "কোনোবাই ছমাহৰ বাবে আহিব, কোনোবাই এবছৰৰ বাবে আহিব ৷ আৰু তাৰ পিছত হঠাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহিল আৰু তেওঁ ১২ বছৰতকৈও অধিক সময় তাত আছে, অতি কঠিন ৷ তেওঁ অতি শান্তভাৱে কৰে, কিন্তু তেওঁ আচলতে শান্ত মানুহ নহয় ৷ তেওঁ এজন অতি কঠোৰ ব্যক্তি ৷" (এজেন্সি ইনপুটৰ সৈতে)
লগতে পঢ়ক : ফ্ৰান্স-ভাৰতৰ মিত্ৰতা অমৰ হওক: হিন্দী ভাষাত মোদীক বিদায় জনাই ভিডিঅ’ পোষ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ