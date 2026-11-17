মেনিলাত একেখন মঞ্চত মোদী-ট্ৰাম্প: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘অতি কঠোৰ ব্যক্তি’ আখ্যা ট্ৰাম্পৰ
ভাষণত ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এজন মহান নেতা আৰু তেওঁৰ বন্ধু বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে এই মোদীক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলোৱে অতিশয় সন্মান কৰে ।
Published : November 17, 2026 at 5:51 PM IST
মেনিলা (ফিলিপাইনছ): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজ আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিৰ সৈতে ফিলিপাইনছৰ মেনিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা কোৱাড নেতাসকলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ঘূৰণীয়া মেজমেলত দিয়া ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে কোৱাড হৈছে “গঠনমূলক আৰু বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰিত্ব” আৰু তেওঁ আত্মবিশ্বাসী যে মঙলবাৰৰ বৈঠকে সহযোগিতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰিব ৷
Manila, Philippines: At Quad Leaders’ Meeting, Prime Minister Narendra Modi says, "... Manila and the Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. Ten years after that, in 2017, it was here at this city that we started our dialogue once again. And today, holding a Quad meeting once again at this historic city marks an important milestone... For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavor that the Quad provides trusted solutions" (Source: PMO India/YT)— IANS (@ians_india) November 17, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতৰ বাবে কোৱাড এক গঠনমূলক আৰু বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰিত্ব । সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বাসযোগ্য যোগান শৃংখল, নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰা দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱালৈকে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে কোৱাডে যাতে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান প্ৰদান কৰে ।’’ তেওঁ মেনিলা আৰু কোৱাডৰ “যুগ যুগ ধৰি চলি অহা আৰু বিশেষ বন্ধন”ৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
‘‘২০০৭ চনত চাৰিখন দেশৰ নেতাসকল ইয়াতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলিত হৈছিল । তাৰ ১০ বছৰৰ পিছত ২০১৭ চনত এই চহৰতেই আমি আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । আজি এই ঐতিহাসিক চহৰখনত পুনৰ এবাৰ কোৱাড বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি । যোৱা বছৰৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে ৫ বাৰ সাক্ষাৎ কৰিছে । এয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি আৰু আমাৰ অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি আদান-প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সাক্ষ্য ।’’ মোদীয়ে কয় ৷
ভাষণত ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এজন মহান নেতা আৰু তেওঁৰ বন্ধু বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে এই মোদীক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলোৱে অতিশয় সন্মান কৰে । বৈঠকৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ কোৱাডৰ সমকক্ষসকলৰ প্ৰশংসা কৰি মোদীক “এজন অতি কঠোৰ মানুহ” আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক “অধিক কঠোৰ” বুলি অভিহিত কৰে । ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে আলবানিজ আৰু তেওঁ “ঠিকেই আছে”৷ মত বিনিময়ৰ সময়ত নেতাসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠা দেখা যায় ৷
VIDEO | Philippines: "PM Modi is a great leader and a friend of mine, highly respected by everybody all over the world," says US President Donald Trump at the Quad meeting in Manila. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/si1wdUaGll— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলন আৰু ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দুদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে সোমবাৰে মেনিলাত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । মঙলবাৰে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প ফিলিপাইনছত উপস্থিত হয় ৷ তাত তেওঁ আঞ্চলিক অংশীদাৰসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে বাণিজ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা আছে ৷ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ বিমান উদ্যোগত হোৱা বৃহৎ বিঘিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ এআই উদ্যোগক জোঁকাৰি যোৱা কেলেংকাৰীলৈকে ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়ৰ পৰা সকাহ বিচাৰিও আলোচনা কৰিব ট্ৰাম্পে ৷
ফিলিপাইনছৰ ৰাজধানী মেনিলা হৈছে ট্ৰাম্পৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰথম স্থান ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁক চীনলৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিং আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ঐতিহাসিক ত্ৰিকোণীয় পাৰমাণৱিক আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ ট্ৰাম্পৰ মতে, উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কিম জং উনৰ সৈতেও বৈঠকৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰতিযোগিতা নহয়, সহযোগিতাৰে হওক ভৱিষ্য়তৰ দিশ নিৰ্ণয় : ভাৰত-আছিয়ান সন্মিলনত ক’লে মোদীয়ে