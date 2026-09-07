ETV Bharat / international

ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কই চুইছে নতুন শিখৰ; পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াক ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে ।

PM MODI ON SWAMINARAYAN TEMPLE
পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (File/IANS)
author img

By ANI

Published : September 7, 2026 at 10:11 AM IST

|

Updated : September 7, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে পেৰিছৰ স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মন্দিৰটো যুগ যুগ ধৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা আৰু অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক হৈ থাকিব আশা প্ৰকাশ কৰে ।

ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কক প্ৰশংসা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্ক নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ই দীৰ্ঘদিনীয়া সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ সুদৃঢ় ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

তেওঁ কয়, "শেহতীয়া বছৰবোৰত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কই নতুন উচ্চতা লাভ কৰিছে ৷ মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰ সৈতে মিলি দুয়োখন দেশে এক বিশেষ বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছে ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে প্ৰযুক্তি, এআই, প্ৰতিৰক্ষা, মহাকাশ, জলবায়ু আদি ক্ষেত্ৰত একেলগে কাম কৰি আছে । আমি ২০২৬ চনক ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ উদ্ভাৱন বৰ্ষ হিচাপেও উদযাপন কৰিছো ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ যৌথ উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তাক লৈ আজিকালি বহু চৰ্চা চলিছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "ভাষা অনুৰাগীসকলেও জানে যে সংস্কৃতক জনপ্ৰিয় কৰাত ফৰাচী পণ্ডিতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল ৷ ৰোমেইন ৰ'লেণ্ডৰ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত লিখা লেখাই আমাৰ সমাজখনক অধিক ঘনিষ্ঠ কৰি তুলিছিল ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে পেৰিছৰ পৰা পুডুচেৰীৰ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমলৈ ‘মাতৃ’ৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰাই অগণন ভাৰতীয় আৰু ফৰাচী সাধকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে দশক দশক পূৰ্বে শ্ৰীলা প্ৰভুপাদ স্বামীয়েও ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কৰিছিল, ইস্কনৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক সংযোগৰ এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিছিল ৷

তেওঁ কয়, "আজি যোগ আমাৰ দেশসমূহৰ মাজত মানুহৰ মাজত সংযোগৰ সেতু হৈ পৰিছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত আইফেল টাৱাৰৰ ছবিয়ে ফ্ৰান্সত যোগৰ অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰে ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰে সেই সম্ভাৱনাসমূহৰ মাজত এক নতুন মাত্ৰা সংযোগ কৰে – ই ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ আৰু ‘বিল্ড ইন ফ্ৰান্স’ ৷

তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বহু শিল ভাৰতত খোদিত কৰা হৈছিল, য'ত প্ৰাচীন ভাৰতীয় কাৰুকাৰ্যৰ সৈতে আধুনিক ফৰাচী অভিযান্ত্ৰিকতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পেৰিছত নতুনকৈ নিৰ্মিত মন্দিৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ গুৰুত্বই সমগ্ৰ ইউৰোপৰ লোকসকলক উপকৃত কৰিব বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বাসী ৷ তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতে যেতিয়াই সময় পাব তেতিয়াই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব ৷

তেওঁ কয়, "এতিয়া এই ভব্য বি এ পি এছ মন্দিৰ (বি এ পি এছ স্বামীনাৰায়ণ সংস্থা)ৰ জৰিয়তে আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কত আন এক মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰা হৈছে ৷' প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰসমূহে সদায় ভক্তিৰ লগতে সেৱাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপেও কাম কৰি আহিছে ৷

তেওঁ কয়, "মোক কোৱা হৈছে যে এই মন্দিৰটোও সেৱা প্ৰকল্পৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হ'ব ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বি এ পি এছৰ জৰিয়তে যেতিয়াই বিভিন্ন দেশত মন্দিৰ পবিত্ৰ কৰা হয় তেতিয়াই ভাৰতৰ প্ৰাচীন ধাৰণা আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ লগত যায় ৷ তেওঁ কয়, “আজি ফ্ৰান্সত এটা ভব্য মন্দিৰ সাজু হৈছে আৰু ই কেৱল ফ্ৰান্সৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ককো শক্তিশালী কৰিব ৷”

লগতে পঢ়ক : সংসদীয় ৰাজনীতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰ উপলক্ষে সেৱা সংকল্প অভিযান বিজেপিৰ

২০১৩ চনত ভাৰতক দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত গণনা কৰা হৈছিল, এতিয়া জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : শিশুৰ শৈশৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

Last Updated : September 7, 2026 at 11:46 AM IST

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
পেৰিছ
স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ
ভাৰত ফ্ৰান্স
PM MODI ON SWAMINARAYAN TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.