ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কই চুইছে নতুন শিখৰ; পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াক ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে ।
By ANI
Published : September 7, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:46 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে পেৰিছৰ স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মন্দিৰটো যুগ যুগ ধৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা আৰু অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক হৈ থাকিব আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কক প্ৰশংসা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্ক নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ই দীৰ্ঘদিনীয়া সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ সুদৃঢ় ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "A magnificent temple was inaugurated in Abu Dhabi in 2024. Today, thousands of people visit it to offer their prayers. And now, the construction of the Swaminarayan temple in Paris stands as a testament to the continuity of creation… pic.twitter.com/kmLAXqSWlF— ANI (@ANI) September 6, 2026
তেওঁ কয়, "শেহতীয়া বছৰবোৰত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কই নতুন উচ্চতা লাভ কৰিছে ৷ মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰ সৈতে মিলি দুয়োখন দেশে এক বিশেষ বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে প্ৰযুক্তি, এআই, প্ৰতিৰক্ষা, মহাকাশ, জলবায়ু আদি ক্ষেত্ৰত একেলগে কাম কৰি আছে । আমি ২০২৬ চনক ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ উদ্ভাৱন বৰ্ষ হিচাপেও উদযাপন কৰিছো ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ যৌথ উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তাক লৈ আজিকালি বহু চৰ্চা চলিছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "ভাষা অনুৰাগীসকলেও জানে যে সংস্কৃতক জনপ্ৰিয় কৰাত ফৰাচী পণ্ডিতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল ৷ ৰোমেইন ৰ'লেণ্ডৰ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত লিখা লেখাই আমাৰ সমাজখনক অধিক ঘনিষ্ঠ কৰি তুলিছিল ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে পেৰিছৰ পৰা পুডুচেৰীৰ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমলৈ ‘মাতৃ’ৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰাই অগণন ভাৰতীয় আৰু ফৰাচী সাধকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে দশক দশক পূৰ্বে শ্ৰীলা প্ৰভুপাদ স্বামীয়েও ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কৰিছিল, ইস্কনৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক সংযোগৰ এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিছিল ৷
তেওঁ কয়, "আজি যোগ আমাৰ দেশসমূহৰ মাজত মানুহৰ মাজত সংযোগৰ সেতু হৈ পৰিছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত আইফেল টাৱাৰৰ ছবিয়ে ফ্ৰান্সত যোগৰ অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰে ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰে সেই সম্ভাৱনাসমূহৰ মাজত এক নতুন মাত্ৰা সংযোগ কৰে – ই ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ আৰু ‘বিল্ড ইন ফ্ৰান্স’ ৷
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বহু শিল ভাৰতত খোদিত কৰা হৈছিল, য'ত প্ৰাচীন ভাৰতীয় কাৰুকাৰ্যৰ সৈতে আধুনিক ফৰাচী অভিযান্ত্ৰিকতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পেৰিছত নতুনকৈ নিৰ্মিত মন্দিৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ গুৰুত্বই সমগ্ৰ ইউৰোপৰ লোকসকলক উপকৃত কৰিব বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বাসী ৷ তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতে যেতিয়াই সময় পাব তেতিয়াই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব ৷
তেওঁ কয়, "এতিয়া এই ভব্য বি এ পি এছ মন্দিৰ (বি এ পি এছ স্বামীনাৰায়ণ সংস্থা)ৰ জৰিয়তে আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কত আন এক মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰা হৈছে ৷' প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰসমূহে সদায় ভক্তিৰ লগতে সেৱাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপেও কাম কৰি আহিছে ৷
তেওঁ কয়, "মোক কোৱা হৈছে যে এই মন্দিৰটোও সেৱা প্ৰকল্পৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হ'ব ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বি এ পি এছৰ জৰিয়তে যেতিয়াই বিভিন্ন দেশত মন্দিৰ পবিত্ৰ কৰা হয় তেতিয়াই ভাৰতৰ প্ৰাচীন ধাৰণা আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ লগত যায় ৷ তেওঁ কয়, “আজি ফ্ৰান্সত এটা ভব্য মন্দিৰ সাজু হৈছে আৰু ই কেৱল ফ্ৰান্সৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ককো শক্তিশালী কৰিব ৷”