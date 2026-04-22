মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটে বিভাজিত কৰিছে ইউৰোপক: ইন্ধনৰ মূল্য আৰু নীতিক লৈ মতানৈক্য
ইউৰোপীয় সংঘৰ বৈদেশিক নীতিৰ মুৰব্বী কাজা কালাছে কয় যে ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধিৰ বাবে লাক্সেমবাৰ্গত কোনো স্পষ্ট ৰাজনৈতিক চুক্তি হোৱা নাই ।
Published : April 22, 2026 at 2:50 PM IST
লাক্সেমবাৰ্গ: হাংগেৰীত নতুন নেতা নিৰ্বাচনৰ ফলত ইউৰোপৰ শীৰ্ষ কূটনীতিবিদসকলে লাক্সেমবাৰ্গত বৈঠকত মিলিত হৈ ইউক্ৰেইনত চলি থকা যুদ্ধ, ৰাছিয়াৰ হাইব্ৰিড আক্ৰমণ আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধৰ বাবে বিশ্ব শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতাকে ধৰি একাধিক সংকটৰ ওপৰত কাৰ্য পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰতি ইউৰোপীয় সংঘৰ নীতি- গাজা দখলৰ লগতে লেবাননত নিৰাপত্তাৰ অৱনতি ঘটাৰ লগে লগে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুক কেনেকৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি — এই বিষয়টোৱে ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্যসকলক বিভাজিত কৰিছে, শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত বাধা আহি পৰিছে আৰু ২৭খন দেশৰ ব্লকটোৰ বহুতকে হতাশ কৰিছে ।
ইজৰাইল সন্দৰ্ভত মতানৈক্যই ইউৰোপীয় সংঘৰ পদক্ষেপক স্থবিৰ কৰি তুলিছে ৷ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈদেশিক নীতিৰ মুৰব্বী কাজা কালাছে কয় যে ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধিৰ বাবে লাক্সেমবাৰ্গত কোনো স্পষ্ট ৰাজনৈতিক চুক্তি নাই । ‘‘আজি আমি সেয়া দেখা নাপালোঁ যদিও এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব ।’’ তেওঁ কয় ৷
ইজৰাইলৰ ওপৰত বৃদ্ধি পোৱা হেঁচা ৰোধ কৰা ইউৰোপীয় সংঘৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠই অতি সোনকালে কাৰ্যভাৰ এৰিব—হাংগেৰীৰ বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী ভিক্টৰ অৰবানে নিয়মিতভাৱে ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেইনক সমৰ্থন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিংসাত্মক উগ্ৰবাদৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ইজৰাইলীসকলক নিষিদ্ধ কৰালৈকে বিভিন্ন বিষয়ত ইউৰোপীয় সংঘৰ পদক্ষেপত বাধা দি আহিছে । শেহতীয়াকৈ হাংগেৰীৰ নিৰ্বাচনত ইউৰোপীয় সমৰ্থক বিৰোধী নেতা পিটাৰ মাগিয়াৰৰ হাতত অৰবানৰ পৰাজয়ে ব্যৱস্থা ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে বুলি কয় কালাছে ।
হাংগেৰীয়ে বহু বিষয় স্থগিত ৰাখিছে বুলিও তেওঁ কয় । ‘‘আমি আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিবাচক ফলাফল লাভ কৰাৰ আশা কৰিছোঁ ।’’ কালাছে কয় ৷ ইউৰোপীয় সংঘৰ ২০০০ চনত স্বাক্ষৰিত এছ’চিয়েশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট আছে, যিয়ে ইজৰাইলৰ সৈতে বাণিজ্য আৰু সহযোগিতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । স্পেইন, স্লোভেনিয়া আৰু আয়াৰলেণ্ডে ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে, যিটো পদক্ষেপে ইউৰোপীয় সংঘৰ দেশসমূহৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সমৰ্থন লাভ কৰা নাই ।
অৱশ্যে কেৱল বাণিজ্যিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আংশিক নিলম্বনে উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে বুলি স্পেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জোচ আলবেৰেছে কয় । তেওঁ কয় যে ইউৰোপীয় সংঘই আজি ইজৰাইলক অতি স্পষ্টভাৱে ক’ব লাগিব যে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন । গাজাত সামৰিক অভিযানত ইজৰাইলে ব্লকৰ সৈতে হোৱা চুক্তি উলংঘা কৰাৰ ইংগিত লাভ কৰিছে ইউৰোপীয় সংঘই ।
বেলজিয়ামৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মেক্সিম প্ৰেভটে কয়, “সেই চুক্তিৰ আধাৰত থকা মূল্যবোধসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ এতিয়া ইমানেই গুৰুতৰ যে ইয়াক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি ।” তেওঁ লগতে কয় যে বেলজিয়ামে এই চুক্তি আংশিকভাৱে হ’লেও স্থগিত ৰখাৰ সমৰ্থন কৰিব ।
আয়াৰলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী হেলেন মেকএণ্টীয়ে কয় যে পশ্চিম তীৰত ইজৰাইলৰ বসতিস্থল সম্প্ৰসাৰণ, ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ কিছুমান পেলেষ্টাইনীক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা আৰু লেবাননত চলি থকা যুদ্ধই ইউৰোপীয় সংঘৰ দেশসমূহক ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিব লাগে । মেকএণ্টীয়ে কয়, "আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আমাৰ মৌলিক মূল্যবোধসমূহ সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।"
ছুইডেনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাৰিয়া মালমাৰ ষ্টেনাৰগাৰ্ডে কয় যে ফ্ৰান্স আৰু ছুইডেনে পশ্চিম পাৰত ইজৰাইলী বসতিস্থলৰ সৈতে বাণিজ্য হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা দাখিল কৰিছে । ইজৰাইলক নিজৰ কাৰ্য সমাধানৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা ইউৰোপীয় সংঘৰ অকৰ্মণ্যতাক গৰিহণা দিয়ে এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলে । মানৱ অধিকাৰ সংস্থাটোৰ সঞ্চালিকা এৰিকা গুৱেভাৰা-ৰোছাছে কয় যে এনে পলমে শাস্তিহীনতাক শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু ইজৰাইলে অধিক গুৰুতৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ পথ মুকলি কৰে ।
লেবানন আৰু ইৰাণত যুদ্ধবিৰতি বৃদ্ধিৰ আহ্বান ইউৰোপীয় সংঘৰ কূটনীতিবিদসকলৰ
লেবাননৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাফ ছালামে লাক্সেমবাৰ্গত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতি, হিজবুল্লাহ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোক আঁতৰোৱাৰ অসুবিধা আৰু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশখনৰ বাবে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে কয় । মঙলবাৰে এক্সত ছালামে পোষ্ট কৰি কয় যে লেবাননক আজি ইউৰোপীয় অংশীদাৰৰ প্ৰয়োজন পূৰ্বতকৈ অধিক ।
মূলতঃ ব্ৰাছেলছত মুখ্য কাৰ্যালয় থাকিলেও ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ উত্তৰ ইউৰোপতো বিয়পি আছে, যেনে লাক্সেমবাৰ্গৰ ইউৰোপীয় ন্যায়ালয়, জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফৰ্টত ইউৰোপীয় কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু ফ্ৰান্সৰ ষ্ট্ৰাছবাৰ্গত ইউৰোপীয় সংসদ । আইন প্ৰণেতা, কূটনীতিবিদ আৰু বিষয়াসকলে নিয়মিতভাৱে চহৰসমূহলৈ বৈঠকৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰে ।
ব্ৰাছেলছত অনুষ্ঠিত হোৱা পেলেষ্টাইনৰ শান্তি সন্মিলনলৈ ৬০খন দেশে প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰাৰ এদিন পিছতে লাক্সেমবাৰ্গৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, য’ত আছিল পেলেষ্টাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহম্মদ মুস্তাফা আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে গঠন কৰা শান্তি ব’ৰ্ডৰ মুৰব্বী বুলগেৰিয়াৰ কূটনীতিবিদ নিকোলাই ম্লাডেনভ ।
লাক্সেমবাৰ্গত সমবেত হোৱা ইউৰোপীয় সংঘৰ কূটনীতিবিদসকলে ইৰাণৰ ওপৰত কূটনীতিৰ আহ্বান জনায়, কিয়নো ৮ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তেহৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বুধবাৰে শেষ হ’ব ।
বৈদেশিক নীতিৰ মুৰব্বী কালাছে সকীয়াই দিছিল যে যদিহে যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হয় তেন্তে “সকলোৱে প্ৰচুৰ মূল্য দিব লাগিব”৷ তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে ইউৰোপীয় সংঘৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে পাৰস্য উপসাগৰত জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰত নতুন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ মঙলবাৰে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
কালাছে কয়, "নেভিগেচনৰ স্বাধীনতা আলোচনাৰ অবিহনে হ’ব লাগে । হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি হওক বা বন্ধ হওক, দৈনিক ইউ-টাৰ্ণ কৰাটো অসাৱধানতাপূৰ্ণ । এই উপসাগৰৰ মাজেৰে যাত্ৰা মুক্ত হ'ব লাগিব ।" তেওঁ নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য প্ৰদান কৰা নাই আৰু বিষয়াসকলৰ নামো উল্লেখ কৰা নাই ।
জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে ইৰাণক আমেৰিকাৰ আলোচনাপন্থীসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইছলামবাদলৈ আলোচনাপন্থী পঠিয়াবলৈ কয় । জোহান ৱাডেফুলে কয় যে ইৰাণে এতিয়া নিজৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত হাত আগবঢ়াব লাগে । ইৰাণৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ তেল আৰু গেছৰ বজাৰখনক চেপি ধৰিছে আৰু শক্তিৰ প্ৰধান আমদানিকাৰক ইউৰোপীয় সংঘক জোকাৰি গৈছে ।
লগতে মঙলবাৰে ইউৰোপত “সম্ভৱতঃ ছয় সপ্তাহ”ৰ জেট ইন্ধন বাকী আছে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাৰ মুৰব্বীয়ে সকীয়াই দিয়াৰ পিছত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীসকলে ঘৰুৱা আৰু পাম্পত গ্ৰাহকক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰে ।
মধ্যপ্ৰাচ্যত নতুন যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইৰাণত যুদ্ধত কমেও ৩৩৭৫ জন আৰু লেবাননত ২২৯০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইজৰাইলত ২৩ জন আৰু উপসাগৰীয় আৰব দেশত ডজনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । লেবাননত পোন্ধৰজন ইজৰাইলী সৈনিক আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ১৩ জন আমেৰিকাৰ সেৱাৰ সদস্য নিহত হৈছে ।
