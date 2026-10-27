মাইক্ৰ’ছফ্টৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ সুবিধা ঘোষণা
ভাৰত, কানাডা, গ্ৰেট বৃটেইন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যকে ধৰি মাথোঁ তিনি দেশৰ কৰ্মচাৰীসকলেহে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ৷
Published : October 27, 2026 at 3:11 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ আগশাৰীৰ উদ্যোগ টেক জায়াণ্ট মাইক্ৰ’ছফ্টে নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা আৰম্ভ কৰিছে ৷ সোমবাৰে কোম্পানীটোৱে এটা ব্লগৰ জৰিয়তে গ্ৰেট বৃটেইন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যত থকা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য কৰ্মচাৰীৰ বাবে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ এক বিশেষ সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
এই সুবিধাৰ অধীনত কোম্পানী এৰি যাবলৈ স্বেচ্ছাই সিদ্ধান্ত লোৱা কৰ্মচাৰীসকলক কেৰিয়াৰৰ পৰিকল্পনা কৰিব পৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আৰু সম্পদ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
ভাৰতত মাইক্ৰ’ছফ্টৰ প্ৰায় ২৩,০০০ কৰ্মচাৰী আছে ৷ অৱশ্যে এই সুবিধা প্ৰদানৰ পিছত কিমানজন কৰ্মচাৰীয়ে সেয়া গ্ৰহণ কৰে, সেই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ সমগ্ৰ বিশ্বত কোম্পানীটোৰ প্ৰায় ৬০ হাজাৰ এনে কৰ্মচাৰী আছে, যিসকলে এই সুবিধা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যোগ্য বিবেচিত হৈছে ৷
অৱশ্যে এই সুবিধা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শেষ সময়সীমা ১ ডিচেম্বৰ ৷ এই সুবিধাটো এটা মানক ছেভাৰেন্স ব্যৱস্থাৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে ৷ কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাস্থ্য বীমা আৰু কেৰিয়াৰৰ সালসলনিৰ সৈতে জড়িত সেৱাৰ লগতে এমাহৰ বেতন এই সুবিধাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
মাইক্ৰ’ছফ্টৰ কাৰ্যবাহী উপাধ্যক্ষ তথা শীৰ্ষ বিষয়া এমি ক’লমেনে এটা ব্লগত কয় যে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ কাৰ্যসূচী হৈছে সীমিত সময়ৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত আৰম্ভ কৰা এক পদক্ষেপ । এই সুবিধা ভাৰতকে ধৰি আন তিনিখন দেশৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ৷
বিশেষকৈ ৭০ ৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল কৰ্মচাৰী বাবে তাৰ তলৰ পৰ্যায়ত কাম কৰি আছে, তেনে লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এই সুবিধা প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ এই সুবিধাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে কোম্পানীটোৰ বাহিৰত কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা আন আন সুযোগৰ কথা বিবেচনা কৰা কৰ্মচাৰীসকলক অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
পোষ্টটোত কোম্পানীটোৱে এই অফাৰ কানাডা, ভাৰত, আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য আৰু গ্ৰেট বৃটেইনৰ দৰে দেশসমূহৰ যোগ্য কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত উপলব্ধ হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে ।
আনহাতে, মাইক্ৰ’ছফ্টৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এই বিষয়ত কয়, ‘‘কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ প্ৰতিভা আৰু প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত বিনিয়োগ কৰি যাব । কোম্পানীটোৱে ২০২৫ চনৰ পৰা ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ক্লাউড আৰু এআই আন্তঃগাঁথনি, দক্ষতা বিকাশ আৰু পৰিচালনাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত ২০.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰি ভাৰতৰ এআইৰ আঁচনিসমূহক সমৰ্থন কৰিছে ।’’
মাইক্ৰ’ছফ্টৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমি ২০৩০ চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতৰ ২ কোটি লোকক এআই দক্ষতাৰে সাজু কৰি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশতো অগ্ৰগতি লাভ কৰিছো ।’’
এই কাৰ্যসূচী ইয়াৰ সমগ্ৰ কাৰ্য-কলাপৰ মাধ্যমেৰে ৰূপায়ণ কৰা নহয় ৷ বৰং ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক অগ্ৰাধিকাৰ, গ্ৰাহকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কৰ্মশক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলি কোম্পানীটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । যোগ্য কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াৰ বাবে পালন কৰিবলগীয়া চৰ্তাৱলীসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ ই-মেইলৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব ।
এমি ক’লমেনে কয়, ‘‘স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ বাবে একেবাৰেই নতুন । আমি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিম । মাইক্ৰ’ছফটে কৰ্মচাৰীসকলক নতুন দক্ষতা বিকাশ কৰাত সহায় কৰি যাব আৰু য’তেই প্ৰয়োজন হ’ব তাত কোম্পানীটোৰ ভিতৰচ’ৰাত কেৰিয়াৰৰ সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰা হ’ব ।’’
ক’লমেনে লগতে কয় যে প্ৰতিটো দল বা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বাবে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সু-সংবদ্ধ পদ্ধতি নাই । কোম্পানীয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কৰ্মচাৰীৰ বৃদ্ধি আৰু অৱদানৰ সুযোগৰ মাজতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ