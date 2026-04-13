গাঁৱৰ বজাৰত বায়ুসেনাৰ ভুল আক্ৰমণত প্ৰায় ১০০ জন লোকৰ মৃত্যু

গাঁৱৰ বজাৰত বায়ুসেনাৰ ভুল আক্ৰমণত প্ৰায় ১০০ জন লোকৰ মৃত্যু
এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলে জনোৱা মতে, নাইজেৰিয়াৰ যোবে ৰাজ্যৰ এখন গাঁৱত বিমান আক্ৰমণত কমেও ১০০ জন লোক নিহত হোৱা বুলি জীৱিতসকলৰ পৰা নিশ্চিত কৰিছে
Published : April 13, 2026 at 7:48 AM IST
আবুজা (নাইজেৰিয়া) : নাইজেৰিয়াৰ বায়ুসেনাই জেহাদী বিদ্ৰোহীক লক্ষ্য কৰি উত্তৰ-পূবৰ এখন গাঁৱৰ এখন বজাৰত আক্ৰমণ কৰে ৷ এটা মানৱ অধিকাৰ সংগঠন আৰু স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি এই ঘটনাত ১০০ জনতকৈ অধিক বাসিন্দা নিহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হয় ৷ বিষয়াসকলে ভুলবশত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰে যদিও ইয়াৰ বিষয়ে অধিক সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলে জনোৱা মতে, বৰ্ণো ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ ওচৰত অৱস্থিত যোবে ৰাজ্যৰ এখন গাঁৱত বিমান আক্ৰমণত কমেও ১০০ জন লোক নিহত হোৱা বুলি জীৱিতসকলৰ পৰা নিশ্চিত কৰিছে ৷ এদশকৰো অধিক সময় ধৰি এই অঞ্চলটোক বিধ্বস্ত কৰা জেহাদী বিদ্ৰোহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বৰ্ণো ৰাজ্য ৷
নাইজেৰিয়াত এনে ভুল সাধাৰণ ঘটনা ৷ ঘন অৰণ্যত নিজৰ ঘাটি স্থাপন কৰা সশস্ত্ৰ গোটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সেনাই সঘনাই বিমান আক্ৰমণ চলায় ৷ এ পিৰ তথ্য অনুসৰি ২০১৭ চনৰ পৰা এই বিমান আক্ৰমণত কমেও ৫০০ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিৰাপত্তা বিশ্লেষকসকলে বিশ্বাস কৰে যে চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহৰ সুৰুঙাৰ লগতে স্থল সৈন্য, বিমান সেৱা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱেই এই ঘটনাসমূহৰ মূল কাৰণ ৷
যোবে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিবৃতি জাৰি কৰি নিশ্চিত কৰে যে নাইজেৰিয়াৰ সামৰিক আক্ৰমণে অঞ্চলটোত সক্ৰিয় জেহাদী গোট বকো হাৰামৰ দুৰ্গটোক লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু ‘কিছুমান লোক, যিসকলে জিলিৰ সাপ্তাহিক বজাৰত আছিল’ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷
এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাইজেৰিয়াৰ সঞ্চালক ইছা ছানুছিয়ে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক কয়, "আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানত থকা লোকসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছো ৷ আমি চিকিৎসালয় প্ৰশাসনৰ সৈতেও কথা পাতিছো ৷ আমি হতাহত আৰু নিহতসকলৰ যত্ন লোৱা বিষয়াসকলৰ সৈতেও কথা পাতিছো ৷"
নাইজেৰিয়াৰ বায়ুসেনাই এ পিৰ অনুসন্ধানৰ তৎক্ষণাত কোনো সঁহাৰি নিদিলে ৷