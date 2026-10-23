ETV Bharat / international

এটাৰ পাছত এটাকৈ আঢ়ৈ ঘণ্টাত তিনিটাকৈ ভূমিকম্প তিব্বতত, কমেও ১৬ জনৰ প্ৰাণহানি

৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটো নিশা ৮.০৩ বজাত হয় । ৯.২০ বজাত ৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় আৰু ১০.২০ বজাত পুনৰ ৪.৭ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্প হয় ।

Earthquake Rocks Tibet
ভূমিকম্প (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2026 at 8:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দুটাকৈ ভূমিকম্পই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে হিমালয়ৰ কাষৰীয়া চীন আৰু তিব্বতত ৷ ইয়াৰে এটা প্ৰাবল্য ৭ আৰু আনটোৰ প্ৰাবল্য ৫ বুলি জানিব পৰা গৈছে । চীনৰ তিব্বত অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত উত্তৰৰ আঞ্চলিক চহৰ নাগকুত কমেও ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪৬ জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হৈছে ৷ তদুপৰি শতাধিক ঘৰ ভাঙি পৰা বুলি চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে । যোৱা মাহত হোৱা বিধ্বংসী ক্ষন্তেকীয়া বানৰ পাছত এতিয়া আংশিকভাৱে সুস্থিৰ হৈ উঠা অঞ্চলটোত এই প্ৰবল ভূমিকম্পই পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজী (এনচিএছ)ৰ তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ১৭৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিকম্প । তিব্বতৰ ৰাজধানী লাছাৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল । অৱশ্যে এই ভূমিকম্পৰ পাছত কেবাটাও আফটাৰ শ্বকো হোৱা বুলি এনচিএছে সদৰী কৰিছে ৷ তেওঁলোকে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি ৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটো নিশা ৮.০৩ বজাত অনুভূত হয় । তাৰ পাছত নিশা ৯.২০ বজাত আন এটা ৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় আৰু নিশা ঠিক ১০.২০ বজাত পুনৰ ৪.৭ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হয় ।

আনহাতে নিশা ঠিক ১২.৩৫ বজাত চীনত ১৫ কিঃমিঃ গভীৰতাত আন এটা ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হয় ৷ এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে চীন ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংগিনৰ পৰা প্ৰায় ৫১৯ কিঃমিঃ উত্তৰত অনুভূত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৪.৩ বুলি নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজীয়ে জনাইছে ।

যোৱা ৩ ছেপ্টেম্বৰত তিব্বতত লিপিবদ্ধ হোৱা ভূমিকম্পৰ পিছত শেহতীয়া ভূমিকম্পটো অনুভূত হৈছে । ছেপ্টেম্বৰৰ ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৫ আৰু প্ৰায় ১৪ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত উৎপত্তি হৈছিল । চীন ভূমিকম্প নেটৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ মতে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৬.৮ প্ৰাবল্যৰ আন এক বৃহৎ ভূমিকম্পত ১২০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শতাধিক লোক আহত হৈছিল ।

বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতা, পিছুৱাই যোৱা হিমবাহ আৰু ক্ৰমান্বয়ে চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাই সমগ্ৰ কিংহাই-তিব্বত মালভূমিত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শেহতীয়া ভূমিকম্পই অঞ্চলটোৰ দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে, এই অঞ্চলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহে শেহতীয়াকৈ দুৰ্যোগৰ পৰিণতিৰ সৈতে যুঁজি আছে ।

২৬ আগষ্টত নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ ওচৰত হিমস্খলনে বিপৰ্যয়জনক ক্ষন্তেকীয়া বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ কেইসপ্তাহমানৰ পাছতে এই ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে । বানে ঘৰ-দুৱাৰ, পথ, দলং আদি বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় ।

নেপালত কমেও ১৪৫৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে কৰ্তৃপক্ষই অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান শেষ কৰাৰ সময়লৈকে ৫,২৮৫ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । দেশখনৰ চৰকাৰে অনুমান কৰিছে যে দুৰ্যোগৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকক সহায় কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে প্ৰায় ৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে সীমান্তৰ তিব্বতীয় অঞ্চলত ৪৩ জন লোকৰ মৃত্যুৰ লগতে ৫০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি ২৬০ জন বিদেশী নাগৰিককে ধৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৫৫৮ জন । কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা সীমিত তথ্য লাভ কৰাৰ বাবে ধ্বংসৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো কঠিন হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ বাবে গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে গান্ধী পৰিয়াল, অচল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা মাথোঁ: নৰেন্দ্ৰ মোদী

TAGGED:

ভূমিকম্প
তিব্বতত ভূমিকম্প
নেপালৰ বান
হিমালয়
EARTHQUAKE ROCKS TIBET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.