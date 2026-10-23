এটাৰ পাছত এটাকৈ আঢ়ৈ ঘণ্টাত তিনিটাকৈ ভূমিকম্প তিব্বতত, কমেও ১৬ জনৰ প্ৰাণহানি
৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটো নিশা ৮.০৩ বজাত হয় । ৯.২০ বজাত ৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় আৰু ১০.২০ বজাত পুনৰ ৪.৭ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্প হয় ।
Published : October 23, 2026 at 8:40 AM IST
গুৱাহাটী: দুটাকৈ ভূমিকম্পই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে হিমালয়ৰ কাষৰীয়া চীন আৰু তিব্বতত ৷ ইয়াৰে এটা প্ৰাবল্য ৭ আৰু আনটোৰ প্ৰাবল্য ৫ বুলি জানিব পৰা গৈছে । চীনৰ তিব্বত অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত উত্তৰৰ আঞ্চলিক চহৰ নাগকুত কমেও ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪৬ জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হৈছে ৷ তদুপৰি শতাধিক ঘৰ ভাঙি পৰা বুলি চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে । যোৱা মাহত হোৱা বিধ্বংসী ক্ষন্তেকীয়া বানৰ পাছত এতিয়া আংশিকভাৱে সুস্থিৰ হৈ উঠা অঞ্চলটোত এই প্ৰবল ভূমিকম্পই পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজী (এনচিএছ)ৰ তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ১৭৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিকম্প । তিব্বতৰ ৰাজধানী লাছাৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল । অৱশ্যে এই ভূমিকম্পৰ পাছত কেবাটাও আফটাৰ শ্বকো হোৱা বুলি এনচিএছে সদৰী কৰিছে ৷ তেওঁলোকে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি ৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটো নিশা ৮.০৩ বজাত অনুভূত হয় । তাৰ পাছত নিশা ৯.২০ বজাত আন এটা ৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় আৰু নিশা ঠিক ১০.২০ বজাত পুনৰ ৪.৭ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হয় ।
EQ of M: 7.0, On: 22/10/2026 20:03:43 IST, Lat: 32.368 N, Long: 93.853 E, Depth: 173 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/WsHubm1jFP— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
আনহাতে নিশা ঠিক ১২.৩৫ বজাত চীনত ১৫ কিঃমিঃ গভীৰতাত আন এটা ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হয় ৷ এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে চীন ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংগিনৰ পৰা প্ৰায় ৫১৯ কিঃমিঃ উত্তৰত অনুভূত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৪.৩ বুলি নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজীয়ে জনাইছে ।
EQ of M: 5.0, On: 22/10/2026 21:09:20 IST, Lat: 31.898 N, Long: 93.595 E, Depth: 15 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/4byU7m9uZG— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
যোৱা ৩ ছেপ্টেম্বৰত তিব্বতত লিপিবদ্ধ হোৱা ভূমিকম্পৰ পিছত শেহতীয়া ভূমিকম্পটো অনুভূত হৈছে । ছেপ্টেম্বৰৰ ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৫ আৰু প্ৰায় ১৪ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত উৎপত্তি হৈছিল । চীন ভূমিকম্প নেটৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ মতে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৬.৮ প্ৰাবল্যৰ আন এক বৃহৎ ভূমিকম্পত ১২০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শতাধিক লোক আহত হৈছিল ।
EQ of M: 4.7, On: 22/10/2026 22:20:21 IST, Lat: 32.425 N, Long: 93.763 E, Depth: 15 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/sADMEdwVi3— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতা, পিছুৱাই যোৱা হিমবাহ আৰু ক্ৰমান্বয়ে চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাই সমগ্ৰ কিংহাই-তিব্বত মালভূমিত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শেহতীয়া ভূমিকম্পই অঞ্চলটোৰ দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে, এই অঞ্চলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহে শেহতীয়াকৈ দুৰ্যোগৰ পৰিণতিৰ সৈতে যুঁজি আছে ।
EQ of M: 4.3, On: 23/10/2026 00:35:32 IST, Lat: 32.725 N, Long: 94.228 E, Depth: 15 Km, Location: China. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/y4TehJoXEf— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
২৬ আগষ্টত নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ ওচৰত হিমস্খলনে বিপৰ্যয়জনক ক্ষন্তেকীয়া বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ কেইসপ্তাহমানৰ পাছতে এই ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে । বানে ঘৰ-দুৱাৰ, পথ, দলং আদি বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় ।
নেপালত কমেও ১৪৫৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে কৰ্তৃপক্ষই অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান শেষ কৰাৰ সময়লৈকে ৫,২৮৫ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । দেশখনৰ চৰকাৰে অনুমান কৰিছে যে দুৰ্যোগৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকক সহায় কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে প্ৰায় ৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
A magnitude 7 earthquake hit China's Tibet region on Thursday evening, killing at least 16 people, injuring 46 and collapsing hundreds of homes in the northern regional city of Nagqu, AP reported quoting official media. Search and rescue efforts continued following the collapse of at least 339 homes and 20 livestock sheds, the Nagqu media office said, citing city government officials. Among the injured, 11 people were in serious condition and the other 35 sustained minor injuries, the media office said. #Tibet #Earthquake— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে সীমান্তৰ তিব্বতীয় অঞ্চলত ৪৩ জন লোকৰ মৃত্যুৰ লগতে ৫০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি ২৬০ জন বিদেশী নাগৰিককে ধৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৫৫৮ জন । কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা সীমিত তথ্য লাভ কৰাৰ বাবে ধ্বংসৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো কঠিন হৈ আছে ৷
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ বাবে গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে গান্ধী পৰিয়াল, অচল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা মাথোঁ: নৰেন্দ্ৰ মোদী