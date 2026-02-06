পাকিস্তানত শুকুৰবৰীয়া নামাজৰ সময়তে মছজিদত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ : নিহত ৩১, আহত ১৬৯

পাকিস্তানত শুকুৰবৰীয়া নামাজৰ সময়তে মছজিদত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ : নিহত ৩১, আহত ১৬৯
ইছলামবাদৰ তৰলাই অঞ্চলৰ খাদিজাতুল কুবৰা মছজিদ-কম-ইমাম্বৰগাহত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ ।
By ANI
Published : February 6, 2026 at 6:04 PM IST
ইছলামবাদ : পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামাবাদত শুকুৰবৰীয়া নামাজৰ সময়তে চিয়া মছজিদত আত্মঘাতী আক্ৰমণ । এই আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত কমেও ৩১ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৭০ জন লোক আহত হয় বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত জনাইছে । ইছলামবাদৰ তৰলাই অঞ্চলৰ খাদিজাতুল কুবৰা মছজিদ-কম-ইমাম্বৰগাহত সংঘটিত হৈছে এই শক্তিশালী বিস্ফোৰণ ।
ইমাম্বৰগাহৰ গে'টত আত্মঘাতী বোমাৰুটোক বাধা প্ৰদান কৰা হয় যদিও তেওঁ তাতেই নিজে বিস্ফোৰণ ঘটায় বুলি আৰক্ষী আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । এই বিস্ফোৰণত কমেও ৩১ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৬৯ জন লোক আহত হোৱা বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক X পোষ্টযোগে প্ৰকাশ কৰিছে ।
অৱশ্যে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, আক্ৰমণকাৰীজন বিদেশী নাগৰিক আৰু তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানৰ (টি টি পি) এক অংশ ফিটনা আল খোৱাৰাজীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে ।
এটা X পোষ্টত ইছলামবাদৰ উপায়ুক্ত ইৰফান নৱাজ মেমনে ইয়াৰ পূৰ্বে কয় যে বিস্ফোৰণত ৮০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৫ টা মৃতদেহ বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰীৰ ১,১২২ জন লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
সেনা আৰু ৰেঞ্জাৰে অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰিছে আৰু বিস্ফোৰণৰ স্থান আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তা অভিযান অব্যাহত আছে । এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজধানীৰ চিকিৎসালয়সমূহত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় । কিয়নো আহতসকলক উক্ত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
ইছলামবাদৰ এখন জিলা আৰু সত্ৰ আদালত ভৱনৰ বাহিৰত আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণত ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ তিনিমাহ নৌহওঁতেই এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । আনহাতে, শুকুৰবাৰৰ এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে এনে এক সময়ত, যিসময়ত উজবেকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাভকত মিৰ্জিঅ’য়েভ পাকিস্তান ভ্ৰমণ কৰি আছে । বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ ইছলামাবাদত উপস্থিত হয় ।
ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি আছিফ আলী জাৰ্দাৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ আৰু সংসদৰ বিৰোধী দলপতি আল্লামা ৰাজা নাছিৰ আব্বাছে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে ।
জাৰ্দাৰীয়ে কয় যে নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ ।
এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি আব্বাছে কয় যে উপাসনাস্থলীক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো মানৱতা, ধৰ্ম আৰু সামাজিক মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ, যিটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি । আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে, বিস্ফোৰণৰ প্ৰকৃতিৰ তদন্ত চলি আছে যদিও বিস্ফোৰণটো আত্মঘাতী আক্ৰমণ যেন লাগিছে ।
ইছলামবাদৰ পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল ছায়েন্সৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তালাল চৌধুৰীয়ে আহতসকলক সাক্ষাৎ কৰে । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী তাৰিক ফজল চৌধুৰীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X-ত এক পোষ্টযোগে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি এই 'কাপুৰুষালি কাম'ত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এনে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যই দেশৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে । এতিয়া সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে আমি সকলোৱে শান্তি, সহনশীলতা আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে একত্ৰিত হৈ থিয় দিব লাগে । লগতে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰিব লাগে ।" চৌধুৰী ইছলামবাদৰ বাসিন্দা আৰু বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ।