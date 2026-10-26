কেনিয়াত তীব্ৰবেগী ট্ৰাক-বাছৰ সংঘৰ্ষত ২২ জন নিহত
দুৰ্ঘটনাটোত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : October 26, 2026 at 12:25 AM IST
মাকুয়েনি(কেনিয়া): কেনিয়াত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এই দুৰ্ঘটনাটোত ২২ গৰাকী লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷
আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি, দেওবাৰে কেনিয়াৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ এই ঘটনাত কমেও ২২ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । আৰক্ষীয়ে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, একেটা ঘাইপথতে প্ৰায় তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে আন এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ উক্ত দুৰ্ঘটনাত ১৭ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল ৷ একেটা স্থানতে দেওবাৰে পুনৰ এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই পথটোৱে দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ নাইৰোবিক উপকূলীয় চহৰ মোম্বাছাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ।
আনহাতে, দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত আন এক দুৰ্ঘটনাত ২৪ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ সম্প্ৰতি এইসকল লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ এমটিটো আণ্ডেই হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ পল কিচিনিয়াই এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে ৷ চিকিৎসালয়খনত আহতসকলৰ অধিকাংশকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । এই লোকসকলে পশ্চিম কেনিয়াত থকা তেওঁলোকৰ গীৰ্জাৰ পাষ্টৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি মোম্বাছালৈ উভতি অহাৰ পথতে আদবাটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
এই দুৰ্ঘটনাত কিছু পৰিমাণে আঘাত পোৱা দুই সন্তানৰ মাতৃ ভায়োলেট মৱাণ্ডোনিয়ে কয় যে বাছখন মিটিটো আণ্ডেই চহৰৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত এঠাইত কিছু সময় ৰয় ৷ সেই ঠাইতে যাত্ৰীসকলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাছৰ পৰা নামি গৈছিল ৷ তাৰপিছত কি হৈছিল সেয়া তেওঁৰ মনত নাই ৷ মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘মোৰ মাত্ৰ এটা কথা মনত আছে যে আমি সকলোৱে চিঞৰিছিলো আৰু মাথোঁ কান্দিছিলো ৷ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলো । বাছত থকা মোৰ সন্তান দুটাৰ কি হ'ল, মোৰ কোনো ধাৰণা নাই ।’’
আনহাতে, স্পেঞ্জা মুডাভে নামৰ এজন যাত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰাকে বাছখনত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাছখন পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ।’’ এয়া বাছখনক অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনে বাছত খুন্দা মৰা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণ সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইতিপূৰ্বেও তীব্ৰবেগৰ বাবে কেনিয়াত এনেধৰণৰ বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা ক'লা ধন ক'ত ? প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ