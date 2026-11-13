ব্ৰুকলীনত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা খহি শিশুসহ ৮ জনৰ মৃত্যু

ব্ৰুকলীনত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা খহি শিশুসহ ৮ জনৰ মৃত্যু
খহি পৰা অট্টালিকাটোত পূৰ্বতেই ফাঁট মেলিছিল ৷ তথাপিও লোৱা হোৱা নাছিল ব্যৱস্থা ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 10:31 AM IST
নিউয়ৰ্ক: নিউয়ৰ্কৰ ব্ৰুকলীনত শোকাৱহ ঘটনা ৷ এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত দুটাকৈ শিশুও আছে ৷ বাকী ওঠৰগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
চহৰখনৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ পূৰ্বে অট্টালিকাটো পৰিদৰ্শন কৰি এই বিষয়াসকলে তাত ফাঁট মেলাৰ কথাটো পোহৰলৈ আনিছিল ৷ তাৰ পিছতেই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষয়াসকলে ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
At least eight people are dead as rescuers comb through the rubble of a collapsed building in Brooklyn for survivors. An incoming storm threatens to hinder search efforts. Follow live updates. https://t.co/IPWXCjvYH6 https://t.co/welvEEIGiH— CNN (@CNN) November 12, 2026
উল্লেখ্য যে, ৬ গৰাকীকৈ লোকে ঘটনাস্থলীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ বাকী দুজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰায় ১৮ গৰাকীকৈ লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷
এই সকলো তথ্য চহৰখনৰ মেয়ৰ জোহৰাণ মামদানীয়ে সদৰী কৰিছে ৷ আহতসকলৰ মাজৰ ১৪ গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হোৱাৰ বিপৰীতে অন্য চাৰিগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মচাৰী ৷
এই শোকাৱহ ঘটনাটোৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে(স্থানীয় সময় অনুসৰি) মেয়ৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ মামদানীয়ে কয়, ‘‘আমি নিশ্চিত যে এতিয়ালৈকে মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকলৰ মাজত দুজন নিৰ্মাণৰত শ্ৰমিকো আছিল ।’’
আনহাতে, আহত ব্যক্তিসকলৰ সন্দৰ্ভত মেয়ৰগৰাকীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অধিকাংশ লোকৰে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ ৷ অৱশ্যে তাৰ মাজৰে এজনে জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷
চিএনএনে প্ৰকাশ কৰা মতে, প্ৰশাসনে নিহতসকলৰ মাজৰ সাতজনৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে - ২৩ বছৰীয়া মামাডু বেৰী, ২৬ বছৰীয়া জোচে লুইছ কাগুয়ানা কস্কিলো, ১০ বছৰীয়া কেভিন চেণ্টিয়াগো ৰেয়েছ গনজালেজ, ৩১ বছৰীয়া জুয়ান ডেনিয়েল ছালভাডা গুজমেন, ৯ বছৰীয়া নিকোল ডেনিয়েলা ছালভাডা ৰড্ৰিগেজ, ২৬ বছৰীয়া এডগাৰ চেপন আৰু ২২ বছৰীয়া গেব্ৰিয়েল ছিগুৱেন্সিয়া । আনহাতে, ৩০ বছৰীয়া এজন পুৰুষক এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷
ইফালে, অট্টালিকাটো খহি পৰাৰ পূৰ্বে কেনে অৱস্থাত আছিল, সেই সন্দৰ্ভতো বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিগত মাৰ্চ মাহত নিউয়ৰ্ক চহৰৰ বিল্ডিং বিভাগত দাখিল কৰা এক নথিপত্ৰত অট্টালিকাটোৰ উত্তৰ অংশত ফাঁট মেলাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷
চিএনএনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই নথিপত্ৰত অট্টালিকাৰ বাহিৰৰ অংশটো অতিকৈ দুৰ্বল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ অট্টালিকাটোত থকা ফাঁটটো স্পষ্টভাৱে দেখা বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
তদন্তকাৰী দলে খহি পৰা অট্টালিকাটোৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ সমীপতে চলি থকা নিৰ্মাণকাৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি এই কাণ্ডৰ আঁৰৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিব । সমগ্ৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত এনেধৰণৰ ১০০ টাতকৈও অধিক নিৰ্মাণস্থলী আছে ৷
এইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই, সেই সম্পৰ্কেও পৰীক্ষা কৰা হ’ব বুলি মেয়ৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ‘‘এই ঘটনাৰ বাবে দায়ীসকলে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ৷’’ মেয়ৰ মামদানীয়ে কয় ৷
আনহাতে, চিএনএনৰ উদ্ধৃতিৰে বিভাগটোৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে নিউয়ৰ্কৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তুপৰ মাজত আন কোনো লোক সোমাই নথকাটো উদ্ধাৰকাৰী দলে নিশ্চিত কৰিছে ৷ ইয়াৰ পিছতে এই স্থান নিউয়ৰ্ক চহৰৰ বিল্ডিং বিভাগ আৰু চহৰখনৰ আৰক্ষীক অধিক তদন্তৰ খাতিৰত হস্তান্তৰ কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি : কৃষকক উদ্দেশ্যি কি ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ?