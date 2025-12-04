জাৰ্ছি চিটীৰ কাউন্সিল এট-লাৰ্জৰ আসনত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী ভাৰতীয়

জাৰ্ছি চিটীৰ কাউন্সিল এট-লাৰ্জৰ আসনত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী ভাৰতীয়
ব্যাপক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সময়তে মমতা সিং এই ৰাজহুৱা পদত নিৰ্বাচিত হৈছে ।
Published : December 4, 2025 at 3:22 PM IST
ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাত উজলিল আন এগৰাকী ভাৰতীয় । জাৰ্ছি চিটীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা পদত নিৰ্বাচিত হ'ল এগৰাকী প্ৰৱাসী ভাৰতীয় । ই আমেৰিকাৰ অন্যতম বৃহৎ ভাৰতীয় আমেৰিকান জনসংখ্যা কেন্দ্ৰৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটিৰ মুহূৰ্ত হিচাপে বিবেচিত হৈছে । মমতা সিং নামৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়গৰাকী জাৰ্ছি চিটীত কাউন্সিল এট-লাৰ্জৰ আসনত (কাউন্সিল মেম্বাৰ) নিৰ্বাচিত হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে চহৰখনৰ ইতিহাসত ৰাজহুৱা পদত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আমেৰিকান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মমতা সিং ।
ব্যাপক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সময়তে মমতা সিং এই ৰাজহুৱা পদত নিৰ্বাচিত হৈছে । যি সময়ত কাউন্সিলৰ সদস্য জেমছ ছলমনে কমাণ্ডিং মেণ্ডেটৰ সৈতে মেয়ৰৰ দ্বিতীয় নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে । কিন্তু প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে এই অগ্ৰগতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । জাৰ্ছি চিটীত লাখ লাখ ভাৰতীয় আমেৰিকান লোকে বাস কৰে । বহুতেই জাৰ্নেল স্কোৱাৰ, এক্সচেঞ্জ প্লেচ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলবোৰত বসতি স্থাপন কৰিছিল । তথাপিও সম্প্ৰদায়টোৰ পৰা কেতিয়াও কোনো এজন লোক ইয়াৰ পূৰ্বে চিটী হললৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নাছিল ।
উল্লেখ্য যে জাৰ্ছি চিটীক প্ৰায়ে 'লিটিল ইণ্ডিয়া' বুলি কোৱা হয়, বিশেষকৈ ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া স্কোৱাৰৰ বাবে । সিঙৰ এই জয়ে অঞ্চলটোত বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে সন্মুখীন হোৱা ব্যৱধান দূৰ কৰাত সহায় কৰিব । দশক দশক ধৰি চহৰখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পদাংক গঢ় দিয়াত সহায় কৰা এটা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে দৃশ্যমানতা আৰু প্ৰতিনিধিত্বৰ এক বহু প্ৰত্যাশিত মুহূৰ্ত হিচাপেও চিহ্নিত হৈছে ।
ৰোলাণ্ডো লাভাৰো আৰু মাইকেল গ্ৰীফিনৰ সৈতে ছলমনৰ 'টিম ছলমন' স্লেটত একেলগে যুঁজ দিছিল সিঙে । যিয়ে সম্পত্তি কৰ সুস্থিৰ কৰা, যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বিনোদন কাৰ্যসূচী সম্প্ৰসাৰণ আৰু শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ বাবে সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত প্ৰচাৰ চলাইছিল । সম্প্ৰদায়ৰ পোষকতাত সিঙৰ অংশগ্ৰহণে অৱশ্যে প্ৰব্ৰজনকাৰী পৰিয়ালসমূহৰ মাজত আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।
এগৰাকী স্বেচ্ছাসেৱক আৰু আয়োজক সিঙে মহিলা, শিশু আৰু কৰ্মৰত অভিভাৱকৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জাৰ্ছি চিটীৰ অন্যতম সক্ৰিয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপ জেচিফেমিলিছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ইণ্ডিয়ানছ ইন জাৰ্ছি চিটী স্থাপন কৰে, যিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰী পৰিয়ালক সহায় কৰে আৰু উৎসৱ, সমাৱেশ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ কৰে ।
বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ নতুনকৈ অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু বিদ্যালয়, সেৱা আৰু চহৰৰ জীৱনত নেভিগেট কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া বাসিন্দাসকলৰ মাজত এক বিশ্বাসযোগ্য সেতু হৈ পৰিছিল । নিউ জাৰ্ছিৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ জিম মেকগ্ৰিভিৰ বিৰুদ্ধে ছলমনৰ নিৰ্ণায়ক জয়ৰ সমান্তৰালভাৱে সিঙৰ এই ঐতিহাসিক জয়ৰ সূচনা হয় ।
