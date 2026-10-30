আমেৰিকাৰ নৰ্থ ডাকোটাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ পূৰ্ণাৱয়ব মূৰ্তি উন্মোচন

আমেৰিকাৰ নৰ্থ ডাকোটাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ পূৰ্ণাৱয়ব মূৰ্তি উন্মোচন
মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৭ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ।
By PTI
Published : October 30, 2026 at 2:22 PM IST
ছিয়েটল (আমেৰিকা) : আমেৰিকাৰ নৰ্থ ডাকোটাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এট পূৰ্ণাৱয়ব প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ল । ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে নৰ্থ ডাকোটাৰ ৰাজধানী বিছমাৰ্কৰ ডাউনটাউনৰ শান্তি উদ্যানত এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ।
ছিয়েটলত থকা ভাৰতীয় কনছুলেট জেনেৰেলৰ সহযোগিতাত আৰু নৰ্থ ডাকোটাত থকা ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায় আৰু নৰ্থ ডাকোটা ট্ৰেড অফিচৰ কাৰিকৰী সহায়ত এই মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে বুলি কনছুলেটে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
Mahatma debuts at Peace Park: North Dakota's First Gandhi Statue! The first-ever life-size statue of Mahatma Gandhi in North Dakota was unveiled at Peace Park in Bismarck, marking a special milestone in India–North Dakota friendship. The landmark occasion brought together First Lady Kjersti Armstrong, Agriculture Commissioner Doug Goehring and other local dignitaries and members of the Indian-American community. With soulful renditions of Gandhiji’s favourite hymns by local school students, the ceremony celebrated his timeless message of peace, non-violence and harmony. (29 October 2026, Bismarck, North Dakota) @MEAIndia @IndianDiaspora @PMOIndia @narendramodi @DrSJaishankar @PmargheritaBJP @KVSinghMPGonda @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @Prasarbharati @ANI @PTI_News @IndianEmbassyUS @AmbVMKwatra @VikramMisri @NagNaidu08— India In Seattle (@IndiainSeattle) October 30, 2026
প্ৰতিমূৰ্তিৰ লগত থকা এখন ফলকত লিখা আছে "ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ পৰা নৰ্থ ডাকোটাৰ জনসাধাৰণলৈকে । ফলকখনত মহাত্মা গান্ধীৰ এটা উক্তিও লিখা আছে- "পৃথিৱীৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰা আৰু সমগ্ৰ মানৱজাতিক এটা পৰিয়াল হিচাপে গণ্য কৰা সৰ্বোত্তম উপায় ।" আমেৰিকাৰ মধ্য পশ্চিম ৰাজ্যত স্থাপন কৰা এইটোৱেই হৈছে গান্ধীজীৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণাৱয়ব মূৰ্তি । মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৭ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ।
ছিয়েটলত ভাৰতৰ কনছুল জেনেৰেল প্ৰকাশ গুপ্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কয়, "আজি যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ব অতি বিভাজন আৰু সংঘাতৰ মাজত আছে সেই সময়ত নৰ্থ ডাকোটাৰ পৰা গান্ধীৰ অহিংসাৰ বাৰ্তা কেৱল আমেৰিকালৈ নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বলৈ যোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ সেইটোৱে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি গণতন্ত্ৰ হিচাপে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই কেনেদৰে লক্ষ্য কৰে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভিত্তিটো প্ৰতিফলিত কৰে ।
প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনী অনুষ্ঠানত নৰ্থ ডাকোটাৰ গৱৰ্ণৰ কেলি আৰ্মষ্ট্ৰং, ফাৰ্ষ্ট লেডী কেজেৰ্ষ্টি আৰ্মষ্ট্ৰং, কৃষি আয়ুক্ত ডাগ গ'ৰিং, বিছমাৰ্ক পাৰ্কছ এণ্ড ৰিক্ৰিয়চন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়া আৰু ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ।
গৱৰ্ণৰ কেলি আৰ্মষ্ট্ৰং, কনছুল জেনেৰেল প্ৰকাশ গুপ্তা আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডী কেজেৰ্ষ্টি আৰ্মষ্ট্ৰঙে প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি গ'ৰিঙে প্ৰতিমূৰ্তিটোক শান্তি আৰু অহিংসাৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰি গান্ধীজীৰ কালজয়ী বাৰ্তাক স্মৰণ কৰে । তেওঁ ভাৰত আৰু নৰ্থ ডাকোটাৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান বন্ধুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে গান্ধীৰ আদৰ্শই কেৱল ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে নহয়, আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ মাজতো প্ৰতিফলিত হৈছিল বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
কেজেৰ্ষ্টি আৰ্মষ্ট্ৰঙে গান্ধীজীক স্মৰণ কৰি কয় যে তেওঁৰ অৱদানক উদযাপন কৰাটো এক সন্মানৰ কথা । এই অনুষ্ঠানত নৰ্থ ডাকোটাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বিছমাৰ্কৰ ডাউনটাউনত অৱস্থিত এই শান্তি উদ্যানখন ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ আক্ৰমণৰ পিছতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নৰ্থ ডাকোটাৰ গান্ধী শান্তি নেটৱৰ্কে স্থাপন কৰা 'পিচ প'ল'ৰ লগতে ব্ৰঞ্জৰ অন্যান্য ভাস্কৰ্য্যও আছে ।
কনছুলেটে বিবৃতিত কয় যে ২০২৩ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ছিয়েটলত ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেল স্থাপন হোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰত আৰু নৰ্থ ডাকোটাৰ মাজত যোগাযোগ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । দুয়োপক্ষৰ মাজত চলি থকা আদান-প্ৰদানৰ অংশ হিচাপে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নৰ্থ ডাকোটা বাণিজ্য কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰতিনিধি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
২০২৪ আৰু ২০২৬ চনত প্ৰকাশ গুপ্তাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত গৱৰ্ণৰ, বিছমাৰ্কৰ মেয়ৰ আৰু কৃষি, ব্যৱসায় আৰু শিক্ষা বিভাগৰ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । ২০২৬ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন আৰু চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কনছুলাৰ শিবিৰকে ধৰি ফাৰ্গোত কনছুলেটটোৱে কনছুলাৰ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীও আয়োজন কৰিছে ।
কনছুলেটে কয়, "সেয়েহে নৰ্থ ডাকোটাত প্ৰথমটো গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনে ভাৰত-নৰ্থ ডাকোটাৰ সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক :
বছনিয়াত শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত: চাৰি জোৱান নিহত, আহত ১১