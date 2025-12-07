আলাস্কা আৰু কানাডাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি
আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে জনোৱা মতে, ৭.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি যায় অঞ্চলটোক । এই পৰ্যন্ত কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই ।
Published : December 7, 2025 at 5:40 PM IST
জুনু(আলাস্কা): শনিবাৰে বিয়লি(স্থানীয় সময়) আমেৰিকাৰ আলাস্কা আৰু কানাডাৰ ভূখণ্ড কানাডা ইউকনৰ সীমান্তৱৰ্তী এক অঞ্চলক জোকাৰি যায় এক শক্তিশালী ভূমিকম্পই ৷ ৰিখটাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল ৭.০ ।
অৱশ্যে এই সময়ত কোনো ধৰণৰ চুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই । সমান্তৰালকৈ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি বা আঘাতৰ খবৰ লাভ কৰা নাই ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ‘‘তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি বা আঘাতৰ খবৰ পোৱা নাই ।’’ আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে জনোৱা মতে, আলাস্কাৰ জুনোৰ পৰা প্ৰায় ২৩০ মাইল(৩৭০ কিলোমিটাৰ) উত্তৰ-পশ্চিম আৰু ইউকনৰ হোৱাইটহৰ্ছৰ পৰা ১৫৫ মাইল(২৫০ কিলোমিটাৰ) পশ্চিম অঞ্চলটোক জোকাৰি গৈছিল ভূমিকম্পটোৱে ৷
ভূমিকম্পৰ ফলত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত ইউকনৰ অঞ্চলটো পাহাৰীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে অতি কমসংখ্যক লোকেহে তাত বাস কৰে । অধিকাংশ লোকেই ভূমিকম্পটোৰ জোকাৰণিৰ ফলত শ্বেলফ আৰু বেৰৰ পৰা বস্তু-বস্তুসমূহ মাটিত পৰি যোৱা বুলি জনাইছে ৷ কিন্তু নিৰ্মাণকাৰ্য বা অন্যান্য কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই ৷
প্ৰায় ৮০ মাইল(১৩০ কিলোমিটাৰ) দূৰত্বত অৱস্থিত হেইনছ জংচনৰ কানাডাৰ অঞ্চলটো ভূমিকম্পটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইউকন ব্যুৰো অৱ ষ্টেটিষ্টিকছে ২০২২ চনৰ জনসংখ্যা অনুসৰি ইয়াত বাস কৰা লোকৰ সংখ্যা ১,০১৮ গৰাকী বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ আলাস্কাৰ ইয়াকুটাটৰ পৰাও ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৫৬ মাইল(৯১ কিলোমিটাৰ), যাৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ ৬৬২ জন । ভূমিকম্পটোৱে প্ৰায় ৬ মাইল(১০ কিলোমিটাৰ) গভীৰতালৈ কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰপিছত কেইবাটাও সৰু সৰু কম্পনৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷
