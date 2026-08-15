ইণ্ডোনেছিয়াত ৭.৭ ৰিখটাৰ স্কেলৰ বৰ ভূমিকম্প, ৪৭ জনৰ মৃত্যু
৭.৭ ৰিখটাৰ স্কেল প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ইণ্ডোনেচিয়াত ৷ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : August 15, 2026 at 10:01 PM IST
মাউমিৰে(ইণ্ডোনেচিয়া) : শনিবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াত ৭.৭ ৰিখটাৰ স্কেল প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ বৰ ভূঁইকপত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৪৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ৭.৭ ৰিখটাৰ স্কেল প্ৰাবল্যত হোৱা ভূমিকম্পৰ বাবে কেইবাটাও ওখ ওখ অট্টালিকা ভাঙি পৰা আতংকৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা সম্ভাৱনৈ আছে বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ৷
ইণ্ডোনেচিয়াৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ছুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷ উপকূলীয় বাসিন্দাসকলক ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই কয় যে, সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ কোনো পৰিৱৰ্তন দেখা নগ’ল, যিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । কিছু স্থানত ছুনামীৰ খবৰ পোৱা গৈছিল ।
আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে জনোৱা মতে, পূব ইণ্ডোনেছিয়াৰ ফ্ল’ৰেছ অঞ্চলত ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপতি ৷ ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল পূব নুছা টেংগাৰা প্ৰদেশৰ এণ্ডে চহৰৰ পৰা উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিমে ৬৮ কিলোমিটাৰ (৪২ মাইল) দূৰত্বত ।
বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, এই ভূমিকম্পৰ পিছত কমেও ২৩৫ টা সৰু-বৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ৬.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প । সংস্থাটোৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহে মাংগাৰাই আৰু পূব মাংগাৰাই ৰিজেন্সিৰ উপকূলীয় গাঁওসমূহত কিছুমান সৰু সৰু চুনামী পোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে ।
দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে লাভ কৰা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ১.৬১ মিটাৰ (৫.৩ ফুট) দৈৰ্ঘ্যৰ চুনামীৰ পিছত ঙাডা ৰিজেন্সিৰ উপকূলীয় গাঁও সংযোগী পথসমূহ বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষেৰে আবৃত হৈ পৰিছে । মাছ ধৰা নাওবোৰ পাৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল । ০.৯৪ মিটাৰ (৩.১ ফুট) জোখৰ ঢৌ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে মাউৰোলে, এণ্ডে ৰিজেন্সীত ।
ইউএছজিএছৰ তথ্য অনুসৰি শনিবাৰে বিয়লি পশ্চিম ইণ্ডোনেছিয়াৰ উত্তৰ সুমাট্ৰা প্ৰদেশত ৬.৯ প্ৰাবল্যৰ প্ৰবল, স্থলভিত্তিক ভূমিকম্পই আঘাত হানে । ইণ্ডোনেছিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, ই পৃথিৱীৰ তলৰ পৰা ১৭২.৫ কিলোমিটাৰ (১০৭ মাইল) দূৰত আঘাত কৰে, অৰ্থাৎ ই অতি গভীৰ আছিল যাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতি বা লোকচান হ’ব নোৱাৰে ।
লগতে পঢ়ক:পুৱাতেই কঁপি উঠিল ইণ্ডোনেছিয়া, ছুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি