লণ্ডনত পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ : ১৩৯ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ
আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ বাহিৰত পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সমৰ্থনত একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
Published : November 1, 2026 at 5:29 PM IST
লণ্ডন : লণ্ডনত নিষিদ্ধ সংগঠন পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ১৩৯ গৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লণ্ডন আৰক্ষীৰ মতে নিষিদ্ধ সংগঠন পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সমৰ্থনত শনিবাৰে আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ বাহিৰত একাংশ লোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । লণ্ডনৰ মেট্ৰ'পলিটান আৰক্ষীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ধৃত লোৱাসকলৰ অধিকাংশই নিষিদ্ধ সংগঠনৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছিল । বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত থকাৰ বাবে আৰু অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰতিবাদ কৰাসকলৰ বেছি সংখ্যক লোকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ হাতত থকা পোষ্টাৰত লিখি আছে, "মই গণহত্যাৰ বিৰোধিতা কৰো, মই পেলেষ্টাইন এক্সনক সমৰ্থন কৰো ।" এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দূতাবাসৰ বাহিৰত গছতো উঠিছিল আৰু তেওঁৰ হাতত প্লেকাৰ্ড আছিল য'ত লিখা আছিল, "ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰক । পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰা শিক্ষকসকল । পেলেষ্টাইন এক্সন ।"
এই আন্দোলনৰ আয়োজন কৰা সংগঠন ডিফেণ্ড আৱাৰ জুৰীছে জনোৱা মতে ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে ৪ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে ।
সংগঠনটোৱে কয় যে গণহত্যাৰ বিৰোধিতা আৰু পেলেষ্টাইন এক্সনৰ প্ৰতি সমৰ্থনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আইন অনুসৰি ৪ হাজাৰৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সঁচাকৈয়ে দমনমূলক ।
বিগত বছৰ ব্ৰিটেইন চৰকাৰে সংগঠনটোক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে নিষিদ্ধ কৰিছিল । এই নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সদস্যপদ বা সমৰ্থন কৰাটো ১৪ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
স্কটলেণ্ডৰ এডিনবাৰ্গত থকা আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ বাহিৰতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লণ্ডনৰ প্লেকাৰ্ডৰ সৈতে সামঞ্জস্য থকা প্লেকাৰ্ড লৈ পেলেষ্টাইন এক্সনৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তাত কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই যদিও আৰক্ষী স্কটলেণ্ডে জনোৱা মতে টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰা আৰু নিষিদ্ধ সংগঠনৰ প্ৰতি সমৰ্থন দেখুওৱা বেনাৰ লৈ দেখা লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে । বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "তথ্য প্ৰমাণ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে ৪ নৱেম্বৰত পেলেষ্টাইন এক্সনক সন্ত্ৰাসবাদী গোট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । তাৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিবাদ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । ইফালে সংগঠনটোৰ সমৰ্থকসকলে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞা বেআইনী হোৱাৰ লগতে বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে । আগষ্ট মাহত আমেৰিকা চৰকাৰে পেলেষ্টাইন এক্সনক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।
২০২০ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পেলেষ্টাইন এক্সনৰ লক্ষ্য হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সামৰিক সমৰ্থন বন্ধ কৰা । যিয়ে পেলেষ্টাইনীসকলৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে । অৱশ্যে এই অভিযোগ ইজৰাইলে কঠোৰভাৱে অস্বীকাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনত সংগঠনটোৰ নেতাসকলে ইজৰাইলী অস্ত্ৰ নিৰ্মাতা কোম্পানী এলবিট চিষ্টেমছ ইউকেৰ মালিকানাধীন এটা কাৰখানাত সোমাই বিভিন্ন সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ জুন মাহত নেতাসকলে ৰয়েল এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ ঘাটি ধ্বংস কৰি দুখন টেংকাৰৰ ইঞ্জিনতো ৰঙা ৰং সানিছিল ।
লগতে পঢ়ক :