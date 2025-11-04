ETV Bharat / international

এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাৰ একমাত্ৰ জীৱিত ব্যক্তি: আঘাতৰে যুঁজিবলৈ কল্যাণমূলক পেকেজৰ আবেদন বিশ্ব কুমাৰ ৰমেশৰ

১২ জুনত আহমেদাবাদৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময় পাছতে বয়িং ৭৮৭-৮ ড্ৰিমলাইনাৰ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ২৪১ জন যাত্ৰী আৰু আন ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।

AHMEDABAD PLANE CRASH
ৰমোশ কুমাৰক সাক্ষাতৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ANI)
লণ্ডন : ১২ জুনত আহমেদাবাদত সংঘটিত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ একমাত্ৰ জীৱিত ব্যক্তি বিশ্ব কুমাৰ ৰমেশে সোমবাৰে দৈনন্দিন সহায়ৰ বাবে কল্যাণমূলক পেকেজৰ বাবে আবেদন জনায় । তেওঁ কয় যে এই ট্ৰেজেডীৰ বাবে তেওঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিক আঘাতৰ সৈতে যুঁজি আছে ।

ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ৪০ বছৰীয়া ব্ৰিটিছ নাগৰিকগৰাকীয়ে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে ইংলেণ্ডৰ ইষ্ট মিডলেণ্ডছৰ লেষ্টাৰস্থিত তেওঁৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছে । কিন্তু তেওঁ প’ষ্ট ট্ৰ’মেটিক ষ্ট্ৰেছ ডিছঅৰ্ডাৰৰ (post-traumatic stress disorder, PTSD) বাবে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

চাৰি বছৰীয়া এটি ল’ৰা সন্তানৰ পিতৃগৰাকীয়ে বৰ্তমান ঘৰত চলা-ফুৰা কৰাৰ বাবে পত্নীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগা হৈছে আৰু দিনটোৰ বেছিভাগ সময়ে তেওঁ নিজৰ কোঠাতে কটায় । এ আই-১৭১ দুৰ্ঘটনাত যি ২৪২ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ ভাতৃ অজয়ো আছিল ।

শেহতীয়াকৈ লেষ্টাৰৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁৰ দুৰ্দশা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আয়োজন কৰা এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ সময়ত বিশ্ব কুমাৰ ৰমেশে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এয়া অতি বেদনাদায়ক... মই ভাগি পৰিছোঁ ।"

আনহাতে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কয় যে বিশ্ব কুমাৰ ৰমেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব তাৰ প্ৰতি 'গভীৰভাৱে সচেতন' হৈ আছে আৰু এক 'অকল্পনীয় সময়'ৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰা পৰিয়ালটোক সহায় কৰি আহিছে । উল্লেখ্য যে এই ট্ৰেজেডীৰ ফলত প্ৰভাৱিত হোৱা ৯৫ শতাংশতকৈ অধিক লোকে এতিয়াও দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত সমাপ্ত নোহোৱাকেয়ে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন সাহায্যৰ ধন লাভ কৰিছে ।

ইফালে সংকট ব্যৱস্থাপনা উপদেষ্টা হিচাপে স্বেচ্ছাই কাম কৰা ব্ৰিটেইনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধিবক্তা ৰেড ছেইগাৰে ৰমেশৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ চি ই অ’ কেম্পবেল উইলছনক পৰিয়ালটোৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাক সম্পূৰ্ণৰূপে মূল্যায়ন আৰু সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ছেইগাৰে পি টি আইক কয়, "ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটেইন আৰু ভাৰত উভয়তে সমগ্ৰ পৰিয়ালবোৰৰ ওপৰত বিধ্বংসী প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু আমি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কেম্পবেল উইলছনক প্ৰত্যক্ষভাৱে আবেদন জনাইছোঁ যে তেওঁ আহি সেই কথা নিজেই চাই যাওক আৰু তাৰ পিছত বিশ্ব কুমাৰক সহায় কৰক ।"

"তেওঁক যথেষ্ট সহায়ৰ প্ৰয়োজন । তেওঁৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা আঘাতে গভীৰ । পৰিয়ালটোৱে ডিউত মাছধৰা ব্যৱসায়ো চলাইছিল । কিন্তু জুন মাহৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত সেয়া স্তব্ধ হৈ গৈছে । গতিকে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱেও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

তেওঁ আৰু কয়, "আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু বিশ্ব কুমাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাবে এক কল্যাণমূলক পেকেজ একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ আমাক এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰয়োজন ।" অহা সপ্তাহত অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে ডিউলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ছেইগাৰে কয় যে বিমান সংস্থাটোৰ পৰা ২১,৫০০ পাউণ্ডৰ এককালীন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন ক্ষতিপূৰণ পৰিয়ালটোৰ দৈনন্দিন জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে যথেষ্ট নহয় ।

“এই মুহূৰ্তত বাস্তৱ কথাটো হ’ল বিশ্ব কুমাৰে নিজৰ শোৱাকোঠাত অকলে বহি আছে, স্পষ্টভাৱে দৈনিক দুখ ভোগ কৰি আছে । সেয়ে তেওঁলোকে আহি আমাক লগ কৰাটো জৰুৰী, যাতে তেওঁক সঁচাকৈয়ে সহায় কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।” তেওঁ কয় ।

“আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব যে সেইদিনা, জুন মাহৰ ১২ তাৰিখে তেওঁ যিটো অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল, এই গ্ৰহৰ আন কোনো মানুহেই কেতিয়াও সেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰা নাই ।" তেওঁ লগতে কয় ।

ছেইগাৰে লগতে কয়, "এইখন আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা এখন আধুনিক বিমান । তেওঁৰ বাহিৰে সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই, গতিকে তেওঁ মানসিকভাৱে কি অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে সেয়া আমাৰ কোনোৱেই বুজাটো অসম্ভৱ । সেয়ে নিশ্চিতভাৱে মানসিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁক অতি ভাল বিশেষজ্ঞৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।"

পৰিয়ালটোৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰী পুঁজিৰে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সেৱাৰ (এন এইচ এছ) দ্বাৰা ব্ৰিটিছ নাগৰিকজনক প্ৰয়োজনীয় স্তৰৰ সহায় কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ।

"তেওঁৰ যত্ন লোৱা আৰু সঁচাকৈয়ে ট্ৰেজেডীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো পৰিয়ালৰ বাবে সহায় আমাৰ নিৰপেক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়েই আছে ।" তেওঁ কয় ।

“টাটা গ্ৰুপৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাই পৰিয়ালসমূহৰ ওচৰলৈ গৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি আহিছে । মিষ্টাৰ ৰমেশৰ প্ৰতিনিধিক এক বৈঠকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যাম আৰু আমি ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰাৰ বাবে অতি আশাবাদী ।" তেওঁ লগতে কয় ।

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, “আমি এই কথাত অতি সচেতন যে এইটো সকলো আক্ৰান্তৰ বাবে অবিশ্বাস্যভাৱে কঠিন সময় হৈয়েই আছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত আমি কৰিব পৰা সহায়, মমতা আৰু যত্ন আগবঢ়াই আহিছোঁ ।”

উল্লেখ্য যে লণ্ডন গেটৱিক বিমানবন্দৰ অভিমুখী বয়িং ৭৮৭-৮ ড্ৰিমলাইনাৰ বিমানখন উৰণৰ পিছতেই আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । বিমানখনত বিশ্ব কুমাৰ ৰমেশ ১১এ নং আসনত বহি আছিল । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বিমানখনৰ আন সকলো যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চহৰখনৰ বি জে মেডিকেল কলেজ ব্লকৰ হোষ্টেলত খুন্দা মৰাৰ ফলত তাত থকা ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।

ভাৰতৰ বিমান দুৰ্ঘটনা অনুসন্ধান ব্যুৰ'ৱে (India's Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB) জুলাই মাহত প্ৰকাশ কৰা এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে উৰণৰ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছতে ইঞ্জিনসমূহৰ ইন্ধনৰ যোগান বন্ধ হৈ গৈছিল ।

AIR INDIA PLANE CRASH
BOEING 787 8 DREAMLINER CRASH
AIR INDIA FLIGHT 171 CRASH
ইটিভি ভাৰত অসম
