ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : নিৰাপত্তা মুৰব্বী আলী লাৰিজানীৰ হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত কৰিলে ইৰাণে

১৩ মাৰ্চত কুদছৰ দিনা টেহৰাণত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সমাৱেশত আলী লাৰিজানীক দেখা গৈছিল (X/@alilarijani_ir)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 8:35 AM IST

Updated : March 18, 2026 at 8:54 AM IST

ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী মুৰব্বী আলী লাৰিজানীক ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা বুলি টেহৰাণে বুধবাৰে পুৱা নিশ্চিত কৰে । তেওঁৰ বয়স আছিল ৬৭ বছৰ ।

আলী লাৰিজানীক ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণত নিহত হোৱা বুলি কোৱাৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছতে টেহৰাণে লাৰিজানীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰে । ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদে এক বিবৃতিত ঘোষণা কৰে যে ইৰাণ আৰু ইছলামিক বিপ্লৱৰ উন্নতিৰ বাবে আজীৱন সংগ্ৰামৰ অন্তত অৱশেষত তেওঁ নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আকাংক্ষাক লাভ কৰিলে, ঐশ্বৰিক আহ্বানৰ উত্তৰ দিলে আৰু সন্মানজনকভাৱে শ্বহীদ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে ।

ইৰাণৰ সেনা প্ৰধান আমিৰ হাটামীয়ে বুধবাৰে লাৰিজানীৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে । হাটামীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবক হত্যা কৰাৰ সন্দৰ্ভত ইৰাণে দিয়া সঁহাৰি নিৰ্ণায়ক আৰু দুখজনক হ’ব ।

LIVE FEED

8:51 AM, 18 Mar 2026 (IST)

ইৰাণৰ উপকূলত ৫ হাজাৰ পাউণ্ডৰ বোমা নিক্ষেপ আমেৰিকাৰ

আমেৰিকাই হৰমুজ প্ৰণালীৰ সমীপতে ইৰাণৰ ওপৰত বৃহৎ আক্ৰমণ চলাইছে । আমেৰিকাৰ সেনাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথৰ ওচৰৰ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ঘাটিত নিজৰ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰত থকা কিছুমান শক্তিশালী বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি কয় ।

আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে হৰমুজ জলদ্বীপৰ ওচৰৰ ইৰাণৰ উপকূলৰ কাষৰ ইৰাণৰ দুৰ্গম ক্ষেপণাস্ত্ৰ ঘাটিত ৫ হাজাৰ পাউণ্ডৰ কেইবাটাও বাংকাৰ বাষ্টাৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছে । এই ৫০০০ পাউণ্ড ওজনৰ বোমাবোৰৰ সহায়ত অতিশয় দুৰ্গযুক্ত বা মাটিৰ অতি গভীৰত পুতি থোৱা লক্ষ্যক আক্ৰমণ কৰা হয় । এই স্থানসমূহত ইৰাণৰ জাহাজ বিৰোধী ক্ৰুজ মিছাইলৰ ফলত প্ৰণালীটোৰ মাজেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ ট্ৰেনজিটৰ ভাবুকি আহিছিল ।

Last Updated : March 18, 2026 at 8:54 AM IST

