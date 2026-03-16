ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : সাময়িকভাৱে বন্ধ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ
Published : March 16, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 9:38 AM IST
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণে ১৭ সংখ্যক দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে । ইফালে যুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা হোৱা নাই । নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ বিমান সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি সোমবাৰে মহানগৰীৰ বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে । বিমান বন্দৰৰ ওচৰতে ড্ৰ’ন গুলীচালনাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এই কাণ্ড সংঘটিত হয়।
ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দেওবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) কয় যে তেওঁ প্ৰায় সাতখন দেশক হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰি ৰাখিবলৈ যুদ্ধজাহাজ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কৈছিল যদিও ইৰাণ যুদ্ধৰ সময়ত তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে তেওঁৰ আহ্বানৰ প্ৰতি কোনো সহাঁৰি প্ৰদান কৰা নাই । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল দেশসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, যাৰ সৈতে প্ৰশাসনে সাধাৰণতে বিশ্বৰ ব্যৱসায়িক তেলৰ প্ৰায় পঞ্চমাংশ তেল প্ৰবাহিত হোৱা জলপথটো নিৰীক্ষণৰ বাবে মিত্ৰজোঁটত যোগদানৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হৈছে ।
ইৰাণে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ তিনিটা ডাঙৰ বন্দৰ খালী কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ এদিন পিছতে ছৌদি আৰব, কুৱেইট, বাহৰেইনকে ধৰি উপসাগৰীয় আৰব দেশসমূহে নতুন ক্ষেপণাস্ত্ৰ বা ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে—প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইৰাণে চুবুৰীয়া দেশৰ অ-আমেৰিকান সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি দিছে । টেহৰাণে অভিযোগ কৰে যে ইৰাণৰ মূল তেল টাৰ্মিনেল খাৰ্গ দ্বীপত শুকুৰবাৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ইউ এ ইৰ পৰাই কৰিছিল । টেহৰাণে আমেৰিকাৰ তেলৰ আন্তঃগাঁথনি আক্ৰমণ কৰিলে আমেৰিকা সম্পৰ্কীয় ‘তেল, অৰ্থনৈতিক আৰু শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি’ আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ।
ইউ এছ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে ইৰাণৰ এই দাবীৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই বুলি কোৱাৰ লগতে ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কূটনৈতিক উপদেষ্টা আনোৱাৰ গাৰ্গাছে ইয়াক খাৰিজ কৰে । আমেৰিকাৰ ঘাটি থকা উপসাগৰীয় দেশসমূহে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযানৰ বাবে নিজৰ স্থল বা আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।
ইৰাণৰ সৈতে ‘আমি কথা পাতিছো’ কিন্তু যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ চুক্তিৰ বাবে তেওঁলোক ‘প্ৰস্তুত’ নহয়: ট্ৰাম্প
ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকাই আলোচনাত মিলিত হৈছে যদিও টেহৰাণে যুদ্ধ অন্ত পেলাবলৈ চুক্তিৰ বাবে সাজু নহয় বুলি দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰে ৷ বৰ্তমান সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে বিয়পি পৰা আৰু বিশ্বৰ বজাৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰা এই সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ কোনো কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা চলি আছে নেকি বুলি এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত থকা সাংবাদিকসকলে সোধা প্ৰশ্নোত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, “হয়, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো ৷” অৱশ্যে এই আলোচনাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ কোনো সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ অৱশ্যে ট্ৰাম্পে জোৰ দি কয় যে ‘তেওঁলোকে চুক্তিৰ বাবে অতি আগ্ৰহী’ ৷