নেপালৰ বানত ৭৫০ জনতকৈ অধিক লোক সন্ধানহীন, ৪৯ জন চিকিৎসাধীন : নেপালত চি-১৩০জে বিমান নিয়োগ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ

নেপালৰ বানত ৭৫০ জনতকৈ অধিক লোক সন্ধানহীন, ৪৯ জন চিকিৎসাধীন : নেপালত চি-১৩০জে বিমান নিয়োগ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ
Published : August 27, 2026 at 8:04 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 8:15 AM IST
বুধবাৰে তিব্বতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানত মধ্য নেপালৰ কেইবাখনো চহৰ আৰু গাঁও ধ্বংস হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু ১৩৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি আন ৭৫০ জনতকৈ অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । নেপাল আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত ১৫৭ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ৪৯ জন আহত লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ৩৩০০ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে ।
LIVE FEED
বানপীড়িত নেপালত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সাহায্য সামগ্ৰীসহ চি-১৩০জে বিমান নিয়োগ
ভাৰতীয় বায়ুসেনাই নেপাললৈ ১০ টন অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ চি-১৩০জে বিমান নিয়োগ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
বায়ুসেনাই জনোৱা মতে, "নেপালৰ ভয়াৱহ বানপানীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বায়ুসেনাই তৎক্ষণাত ১০ টন অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা চি-১৩০জে বিমান নিয়োগ কৰিছে । চি-১৭ আৰু চি-১৩০ বিমানে অধিক সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ।"
ভাৰতীয় দূতাবাসে জাৰি কৰিলে জৰুৰীকালীন নম্বৰ
কাঠমাণ্ডুত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসে নেপালী কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নাগৰিকৰ তথ্য বিচৰা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট জৰুৰীকালীন হেল্পলাইন সক্ৰিয় কৰিছে । দূতাবাসে লিখিছে, "আজি নেপালত হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে জড়িত সাহায্য আৰু তথ্যৰ বাবে তলত দিয়া জৰুৰীকালীন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব: +৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭, +৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০ আৰু +৯৭৭ ৯৮১ ০৩২ ৬১১৭ ।