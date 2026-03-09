ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : আয়াতুল্লাহ খামেইনীৰ পুত্ৰ মোজতাবাক ইৰাণৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে নিযুক্তি
Published : March 9, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:39 AM IST
ইৰাণৰ শাসকীয় ধৰ্মগুৰুসকলে দেওবাৰে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ ভাবুকিক আওকাণ কৰি প্ৰয়াত আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ পুত্ৰ মোজতাবা আলী খামেইনীক দেশখনৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । ইৰাণৰ প্ৰেছ টিভিয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, “ইৰাণৰ বিশেষজ্ঞ বিধানসভাই আয়াতুল্লাহ ছায়েদ মোজতাবা খামেইনীক ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ নতুন নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।"
মুজতাবা আলী খামেইনী আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ । খবৰ অনুসৰি ইৰাণৰ বিশেষজ্ঞ বিধানসভাই ইৰাণীসকলক ঐক্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু মুজতাবা খামেইনীৰ সৈতে থিয় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে । খামেইনী সৰ্বোচ্চ নেতা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ইৰাণত উদযাপনৰ সূত্ৰপাত হয় । বৃহৎ সংখ্যক লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছ চমুকৈ আই আৰ জি চি আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জেনেৰেল ষ্টাফে খামেইনীৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে ইৰাণৰ ৰাজধানী টেহৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । বাতৰি অনুসৰি খামেইনী সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত টেহৰাণত কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছিল ।
ইৰাণৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত ছৌদি আৰৱৰ আল-খাৰ্জত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত এতিয়ালৈকে ৮ জন আমেৰিকান জোৱান নিহত হৈছে বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।