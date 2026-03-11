ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : লেবাননত বিগত ২৪ ঘন্টাত এক লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত : ৰাষ্ট্ৰসংঘ
Published : March 11, 2026 at 8:39 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 8:58 AM IST
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধই আজি বুধবাৰে ১২ দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইজৰাইল আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিকো লক্ষ্য কৰি লৈছে ইৰাণে ৷ ইজৰাইলে লেবাননত ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাহক আক্ৰমণ কৰাৰ বিপৰীতে যোদ্ধা বিমানসমূহে ইজৰাইলত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে ৷ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে হতাহতিৰ সংখ্যা ৷
এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ যুদ্ধত এতিয়ালৈকে ১৩০০ লোকৰ মৃত্যুৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ লেবাননত বিগত ২৪ ঘন্টাত এক লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইল যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা টেহৰাণত কমেও ৪৬০ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৪,৩০৯ জন লোক আহত হৈছে ৷ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা লেবাননত প্ৰায় ৭ লাখ ৬০ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে ৷ ইৰাণে যুদ্ধবিৰতিৰ আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, কিয়নো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয় যে যুদ্ধ “অতি সোনকালে” শেষ হ’ব পাৰে ৷
ইফালে আই আৰ জি চিয়ে পাৰস্য উপসাগৰৰ পৰা এক লিটাৰ তেলো বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব নোৱৰাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ ইৰাণৰ মতে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইছফাহানত ইউনেস্ক’ৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ ইফালে নতুন ফুটেজৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ সেনাই ইৰাণৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আক্ৰমণ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা উত্থাপন কৰিছে য’ত বিস্ফোৰণত কমেও ১৬৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নিহতৰ অধিকাংশই শিশু আছিল ৷
ইফালে, তেলৰ মূল্য ১২০ মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হোৱাৰ পিছত বিশ্বৰ বজাৰসমূহত যথেষ্ট অস্থিৰতা দেখা গৈছিল আৰু তাৰ পিছত ৯০ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ হ্ৰাস পায় ৷ যাৰবাবে থাইলেণ্ড আৰু ইজিপ্তৰ দৰে দেশসমূহে জৰুৰীকালীন ইন্ধন সঞ্চয়ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷
হৰমুজ প্ৰণালীত বিস্ফোৰক সংস্থাপন কৰা ইৰাণৰ জাহাজত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ
হৰমুজ প্ৰণালীত বিস্ফোৰক স্থাপনৰ পৰা ইৰাণক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁলোকক এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত নাথাকিলে সামৰিক পৰিণতিৰ সন্মূখীন হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিয়ে । ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এখন বিবৃতি পোষ্ট কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । ট্ৰাম্পে কয়, "যদি ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালীত কোনো বিস্ফোৰক সংস্থাপন কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত সেইবোৰৰ কোনো তথ্য নাই, তেন্তে আমি বিচাৰো যে সেইবোৰ তৎক্ষণাত আঁতৰোৱা হওক ! যদি কোনো কাৰণত বিস্ফোৰক সংস্থাপন কৰা হয় আৰু তৎক্ষণাত আঁতৰোৱা নহয়, তেন্তে ইৰাণে পূৰ্বে কেতিয়াও নেদেখা সামৰিক পৰিণতিৰ সন্মূখীন হ'ব । আনহাতে, যদি তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰাখিনি আঁতৰাই পেলায়, তেন্তে সেয়া সঠিক দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ হ'ব !" এই পোষ্টৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত আন এটা পোষ্ট কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে বিস্ফোৰক সংস্থাপন কৰি থকা ইৰাণৰ ১০খন জাহাজ আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰা হৈছে ।