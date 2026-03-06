Iran War Live Updates : ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত, ইৰাণৰ বায়ুসেনা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱা বুলি দাবী ট্ৰাম্পৰ
Published : March 6, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : March 6, 2026 at 8:34 AM IST
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে চলোৱা বিমান আক্ৰমণৰ সাতটা দিন পাৰ হ’ল ৷ আজিও অব্যাহত আছে যুদ্ধৰ বিভিষিকা ৷ তথ্য মতে, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সামৰিক অভিযানৰ পাছতে ইৰাণত বৰ্তমানলৈকে কমেও ১২৩০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইৰাণৰ সংবাদ সংস্থা ফাৰ্ছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজধানী টেহৰাণৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত পাৰাণ্ড চহৰৰ দুখন বিদ্যালয়ত ক্ষেপণাস্ত্ৰই আক্ৰমণ কৰিছে ।
উপসাগৰীয় দেশ আৰু ইজৰাইলৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিসমূহতো ইৰাণে মিছাইল আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । ইজৰাইল, UAE, কাটাৰ, বাহৰেইন, কুৱেইট, চৌদি আৰবক লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে ।
ইফালে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে ইৰাণৰ হাতত এতিয়া “কোনো বায়ুসেনা নাই, কোনো বায়ু প্ৰতিৰক্ষা নাই আৰু বায়ুসেনা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে ৷’’ তেওঁ কয় যে ইৰাণক এনেদৰে ধ্বংস কৰা হৈছে যি পৰিস্থিতি মানুহে আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল ।
ইফালে ইৰাণৰ উচ্চতম নেশ্যনেল নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব আলী লাৰিজানীয়ে কয় যে ইৰাণৰ সেনাই আমেৰিকাৰ যিকোনো স্থল আক্ৰমণৰ বাবে “ৰৈ আছে” ।
LIVE FEED
ইৰাণৰ ড্ৰোণ কেৰিয়াৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ
আমেৰিকান সেনাই ইৰাণৰ এখন জাহাজত আক্ৰমণ কৰে । আমেৰিকাৰ সেনাই জাহাজখনক ‘ড্ৰোণ কেৰিয়াৰ’ বুলি অভিহিত কৰিছে । আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে (CENTCOM) এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "আমেৰিকাৰ সেনাই সমগ্ৰ ইৰাণৰ নৌসেনাক ধ্বংস কৰাৰ অভিযানৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই ৷ আজি ইৰাণৰ ড্ৰোণ কেৰিয়াৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে, যি প্ৰায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিমানবাহী জাহাজৰ সমান আকাৰৰ ৷ এতিয়া এই ইৰাণৰ ড্ৰোণ কেৰিয়াৰ দাউ দাউকৈ জ্বলি গৈছে ৷’’
অৱশ্যে এই আক্ৰমণ ক’ত সংঘটিত হৈছে, সেই কথা পোষ্টটোত CENTCOM-এ উল্লেখ কৰা নাই ।
কুৱেইটত বিস্ফোৰণ
কাটাৰৰ নিউজ চেনেল আল জাজিৰাৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কুৱেইটত তীব্ৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বিমান আক্ৰমণৰ ছাইৰেন বজোৱাৰ পাছতে এই তীব্ৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় । ইফালে ইৰাণৰ ৰাজধানী টেহৰাণত যুদ্ধ বিমানৰ শব্দৰ লগতে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আমি মাত্ৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰিছো : আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পীট হেগছেথে কয়, ‘‘আমাৰ মিছনৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ দায়বদ্ধতা আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে... আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু আক্ৰমণাত্মক অস্ত্ৰ মজুত আছে ৷ যিয়ে আমাক এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিছে ৷ যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত অস্ত্ৰ আছে প্ৰয়োজন অনুসৰি যুঁজি যাম ৷ আমি শক্তিশালীভাৱে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ।’’