ইৰাণৰ যুদ্ধজাহাজত এমেৰিকান ছাবমেৰিনৰ আক্ৰমণ, ৮৭টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ শ্ৰীলংকাৰ

US-Israel-Iran War LIVE
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (File/AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 7:52 AM IST

মধ্যপ্ৰাচ্যত ষষ্ঠ দিনৰ বাবে বিমান আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ইৰাণে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইজৰাইলৰ ওপৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে ৷ ইফালে আমেৰিকাৰ এখন ছাবমেৰিনে ইৰাণৰ এখন যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাণে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সামৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ৷

ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাহ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোক লক্ষ্য কৰি লেবাননৰ বেইৰুটৰ দক্ষিণ অঞ্চলত নতুন আক্ৰমণ চলোৱা বুলি কোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে এই আক্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ আনকি আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু অন্যান্য লক্ষ্যত বোমা বিস্ফোৰণ তীব্ৰতৰ কৰি পিছতো যুদ্ধ অব্যাহত থাকে ৷

ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ গতি ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে নিহত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া পিছুৱাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ ১৯৮৯ চনত তেওঁৰ পূৰ্বৰ আয়াতুল্লাহ ৰুহোল্লাহ খোমেনেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত লাখ লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

শনিবাৰে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে চৰকাৰক উফৰাই পেলোৱাৰ উল্লেখিত লক্ষ্যৰে ইৰাণৰ নেতৃত্ব, মিছাইল অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ আৰু পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীক লক্ষ্য কৰি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে ৷ কিন্তু প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আৰু সময়সীমা বাৰে বাৰে সলনি হৈ আহিছে, যাৰপৰা এটা আগতীয়া মুকলি সংঘাতৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বুধবাৰে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত অতি ভাল কাম কৰিছে ৷ আমেৰিকাৰ চেনেটৰ সহযোগী ৰিপাব্লিকানসকলে ইৰাণৰ সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ সৈতে থিয় দিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল ৷ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণে বাহৰেইন, কুৱেইট আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ৷ তুৰস্কই কয় যে ইৰাণৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা বেলিষ্টিক মিছাইল তুৰ্কীৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে নাটোৰ প্ৰতিৰক্ষাই বাধা দিছিল ৷

সেই দেশসমূহৰ বিষয়াসকলৰ মতে এই যুদ্ধত ইৰাণত ১০০০ৰো অধিক, লেবাননত ৭০ জনতকৈ অধিক আৰু ইজৰাইলত প্ৰায় ডজনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত বিশ্বৰ তেল আৰু গেছ যোগানত ব্যাঘাত জন্মিছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ চলোৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ লাখ লাখ যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৷

আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে কয় যে মঙলবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ ছাবমেৰিনৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা টৰ্পিডোৱে ভাৰত মহাসাগৰত ইৰাণৰ এখন যুদ্ধ জাহাজ ডুবাই পেলায় ৷ শ্ৰীলংকাৰ বিষয়াসকলে জাহাজখনৰ পৰা ৩২জন লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে দেশখনৰ নৌসেনাই ৮৭টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইজৰাইলে কয় যে ইৰাণৰ বাছিজৰ অট্টালিকা আক্ৰমণ কৰিছিল, যিটো অৰ্ধসামৰিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ সৰ্বস্বেচ্ছাসেৱী বাহিনী, যিয়ে জানুৱাৰী মাহত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কৰা ৰক্তাক্ত দমনত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ইৰাণৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কমাণ্ডৰ সৈতে জড়িত অট্টালিকাসমূহত ইজৰাইলৰ সেনাই আঘাত হানে ৷ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই কয় যে তেওঁলোকে বিচাৰে যে ইৰাণে দেশখনৰ ঈশ্বৰতন্ত্ৰক উফৰাই পেলোৱা দেখিব বিচাৰে আৰু ইৰাণৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হয়তো সেইটো ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা হ’ব পাৰে ৷

অৱশ্যে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে কয় যে তেওঁৰ দেশৰ সেনাই নেতৃত্ব বিকেন্দ্ৰীকৃত কৰিছে, শাখাসমূহে বহুলাংশে নিজাববীয়াকৈ কাম কৰিছে, যাৰ ফলত শীৰ্ষ কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল হাবত আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছনত টেহৰাণৰ অট্টালিকাৰ ধ্বংসাৱশেষ আৰু আক্ৰমণত ঘৰৰ ক্ষতি হোৱা বুলি কোৱা লোকৰ সাক্ষাৎকাৰ দেখুওৱা হৈছিল ৷ ইৰাণৰ পৰৱৰ্তী সৰ্বোচ্চ নেতাক বাছনি কৰিবলৈ গঠন কৰা ধৰ্মগুৰু পেনেলৰ সৈতে জড়িত এটা অট্টালিকাক লক্ষ্য কৰি ক’ম চহৰতো আক্ৰমণৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷ ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যমে সেই সময়ত অট্টালিকাটোত কোনো নাছিল বুলি কয় ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

