ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ যুদ্ধ লাইভ : আজি মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ ৫৮খন বিমান চলাব ভাৰতীয় বিমান সংস্থাই
Published : March 4, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 9:04 AM IST
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধই আজি পঞ্চম দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে ইৰাণেও তীব্ৰ সঁহাৰি জনাইছে ৷ ইফালে এই যুদ্ধৰ জুই সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে বিয়পি পৰিছে ৷ আৰব দেশত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে ইৰাণে ৷ ইয়াৰ লগতে ইজৰাইলতো তীব্ৰ বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ৷ ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে ইৰাণে আমাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছিল ৷ আমি আক্ৰমণ নকৰা হ’লে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলেহেঁতেন ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে ইৰাণৰ বায়ুসেনা আৰু নৌসেনা ধ্বংস হৈছে ৷ সংঘাতৰ প্ৰথম দিনাই ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেইকে ধৰি বহু কেইজই শীৰ্ষ সামৰিক বিষয়া নিহত হৈছে ৷
LIVE FEED
ৰিয়াদৰ চি আই এ ষ্টেচনত ইৰাণৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ
সোমবাৰে ছৌদি আৰৱৰ ৰিয়াদস্থিত আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ চৌহদৰ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ (চি আই এ) এটা ষ্টেচনত ইৰাণৰ ড্ৰ’নে আঘাত হানে ৷ ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলে বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত লোকৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰে এই কথা । প্ৰতিবেদনত মানুহৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে যে চি আই এৰ কোনো বিষয়া আহত হোৱা নাই আৰু এই আক্ৰমণে ইচ্ছাকৃতভাৱে দূতাবাস কমপ্লেক্সৰ পৰিবৰ্তে চি আই এ ষ্টেচনক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কোনো ইংগিত পোৱা হোৱা নাই ।
ছৌদি আৰৱ চৰকাৰে পূৰ্বে সোমবাৰে ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ সময়ত দূতাবাসটোৰ নূন্যতম ক্ষতি হোৱা বুলি কৈছিল যদিও চি আই এ ষ্টেচনত আঘাত হনাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল ।
আজি মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ ৫৮খন বিমান চলাব ভাৰতীয় বিমান সংস্থাই
মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমবৰ্ধমান উত্তেজনা আৰু আকাশমাৰ্গৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে বিমান সংস্থাসমূহে নিজৰ সময়সূচী সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰি অহা ৪ মাৰ্চত (বুধবাৰ) ৫৮খন বিমান চলাচলৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, “ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ সংস্থাসমূহে ৪ মাৰ্চত আৰু ৫৮খন বিমান চলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, য’ত ইণ্ডিগ’ৰ ৩০খন আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ ২৩খনকৈ বিমান আছে ।”
মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, “আৱদ্ধ যাত্ৰীসকলৰ চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰয়োজন অনুসৰি বিমান সংস্থাসমূহে অতিৰিক্ত ক্ষমতা সংযোজন কৰি বিদেশী বিমান কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিদেশৰ ভাৰতীয় মিছনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপদ আৰু মসৃণ চলাচল নিশ্চিত কৰিছে ।”
ফ্ৰান্সৰ পাৰমাণৱিক চালিত বিমানবাহী জাহাজক ভূমধ্যসাগৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ নিৰ্দেশ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ সময়ত মিত্ৰ দেশসমূহৰ সহায়ক হোৱাকৈ আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ পাৰমাণৱিক চালিত বিমানবাহী জাহাজ চাৰ্লছ ডি গ’লক বাল্টিক সাগৰৰ পৰা ভূমধ্যসাগৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
মেক্ৰনে কয় যে চাৰ্লছ ডি গ’ল কেৰিয়াৰখনক এখন ফ্ৰিগেট আৰু ইয়াৰ এয়াৰ উইঙে এস্কৰ্ট কৰিব । ফ্ৰান্সৰ টেলিভিছনত সম্প্ৰসাৰিত ভাষণত মেক্ৰনে কয় যে যোৱা কেইঘণ্টামানৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যত ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান, এয়াৰ-ডিফেন্স চিষ্টেম, এয়াৰবৰ্ণ ৰাডাৰ চিষ্টেম নিয়োগ কৰা হৈছে । আৰু প্ৰয়োজনীয় সময়লৈকে আমি এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বুলি মেক্ৰনে কয় ।
ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন আৰু জাৰ্মানীয়ে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে যোৱা সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নহয় যদিও ইৰাণৰ মিছাইল আৰু ড্ৰ’ন নিক্ষেপ কৰাৰ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু ।
ইৰাণত প্ৰায় ২০০০ টা লক্ষ্যত আঘাত হানিছে আমেৰিকাই
আমেৰিকাৰ সেনাই ইৰাণত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ২০০০ টা লক্ষ্যত আঘাত হানিছে । মধ্যপ্ৰাচ্যত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক বাহিনীৰ সেনাধ্যক্ষ মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে এই তথ্য ৷
আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ এডমিৰেল ব্ৰেড কুপাৰে ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে কয়, "আমি ইতিমধ্যে ২০০০ৰো অধিক অস্ত্ৰৰে প্ৰায় ২০০০ টা লক্ষ্যত আঘাত কৰিছো । আমি ইৰাণৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষাৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটাইছো আৰু ইৰাণৰ শ শ বেলিষ্টিক মিছাইল, লঞ্চাৰ আৰু ড্ৰোন ধ্বংস কৰিছো ।"