ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবাননত চাৰিজনৰ মৃত্যু, কাটাৰত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক তথ্য দাখিলৰ আহ্বান ভাৰতীয় দূতাবাসৰ
Published : March 8, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : March 8, 2026 at 10:37 AM IST
আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইৰাণেও প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ আব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে ৷ শনিবাৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক ‘ভুল’ বুলি অভিহিত কৰি ইৰাণৰ এই আক্ৰমণৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । অৱশ্যে ইৰাণে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ইফালে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শনিবাৰে ইৰাণৰ নেতৃত্বক আমেৰিকাই উৎখাত কৰা বুলি দাবী কৰি পৃথিৱীৰ পৰা এটা ডাঙৰ ‘কেন্সাৰ’ নিৰ্মূল কৰা বুলি অভিহিত কৰে । ইফালে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিশেষকৈ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, চৌদি আৰব, বাহৰেইন, কুৱেইট, কাটাৰৰ পৰিস্থিতিয়ে বহু দেশক চিন্তিত কৰি তুলিছে । তাৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম । ভাৰতৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় ৯০ লাখ নাগৰিক আছে, যাৰ বাবে এইটো এটা গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় ।
কাটাৰত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক নিজৰ নথি দাখিলৰ আহ্বান ভাৰতীয় দূতাবাসৰ
কাটাৰত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে দেওবাৰে কাটাৰত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক পৰ্যটক/হ্ৰস্বম্যাদী দৰ্শনাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকৰ সবিশেষ দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অৱশ্যে দূতাবাসৰ পূৰ্বৰ লিংকৰ জৰিয়তে যিসকলে নিজৰ নিজৰ নথি জমা দিছে তেওঁলোকক পুনৰ নথি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি এক্সৰ পোষ্টটোত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ কৰ্তৃপক্ষই লগতে কয় ৷
ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবাননত চাৰিজনৰ মৃত্যু
লেবাননৰ মধ্য বেইৰুটৰ এখন হোটেলত দেওবাৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত কমেও চাৰিজন লোক নিহত হোৱা বুলি লেবাননৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।