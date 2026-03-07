ETV Bharat / international

ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাত : হৰমুজ প্ৰণালীৰ পৰা আমেৰিকাক ভাবুকি ইৰাণ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পূব লেবাননত নিহত- ১৬

IRAN ISRAEL US WAR
শুকুৰবাৰে লেবাননৰ দক্ষিণ বন্দৰ চহৰ ছিডনত ইজৰাইলী বিমান আক্ৰমণৰ ফলত হোৱা এটা অট্টালিকাত ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ সময়ত (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 1:00 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 1:54 PM IST

আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰা এসপ্তাহতকৈও অধিক হ’ল যদিও যুদ্ধ অবিৰতভাৱে অব্যাহত আছে ৷ শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে ইৰাণৰ বিনাচৰ্ত আত্মসমৰ্পণ অবিহনে তেওঁ কোনো চুক্তি নকৰে ৷ ৱাশ্বিংটনে অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু অধিক বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ সতৰ্কবাণী দিছে, যিটো এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ তীব্ৰ আক্ৰমণ হ’ব বুলি বিষয়াসকলে কয় ৷

ইজৰাইলে কয় যে শনিবাৰে পুৱা টেহৰাণত ব্যাপক আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে ৷ এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ৰাজধানীৰ পশ্চিম অংশত বিস্ফোৰণ আৰু ধোঁৱাৰ বৃহৎ ঢৌ উঠা দেখা গৈছে ৷ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে ইৰাণৰ ৰাজধানী আৰু বেইৰুটত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে ৷ ইৰাণে ইজৰাইল আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ ওপৰত অধিক প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লয় ৷ স্থানীয় সময় অনুসৰি মাজনিশাৰ পিছত জেৰুজালেমৰ ওপৰত কেইবাটাও বজ্ৰপাতৰ দৰে শব্দ শুনা গ’ল ৷

ইৰাণৰ সামৰিক সামৰ্থ, নেতৃত্ব আৰু পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীক লক্ষ্য কৰি আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ৷ সংঘাতৰ উল্লেখিত লক্ষ্য আৰু সময়সীমা বাৰে বাৰে সলনি হৈছে, কিয়নো আমেৰিকাই বাৰে বাৰে ইৰাণ চৰকাৰক উফৰাই পেলাব বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ ইফালে, বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত আমেৰিকাৰ দুজন চোৰাংচোৱা বিষয়াৰ মতে, ৰাছিয়াই ইৰাণক এনে তথ্য প্ৰদান কৰিছে যিয়ে টেহৰাণক আমেৰিকাৰ সামৰিক জোৱানক আক্ৰমণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

ক্ৰেমলিনে কয় যে শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক ফোন কৰি ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ইফালে এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত বিস্ফোৰণত কেইবাজনো ইৰাণী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷ এই ঘটনা আমেৰিকাৰ বিমান আক্ৰমণৰ ফলত হ’ব পাৰে, যিটোৱে চৰকাৰৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ ওচৰৰ চৌহদতো আঘাত হানে ৷ কাটাৰৰ এনাৰ্জী মিনিষ্টাৰ ছাদ আল-কাবীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সাক্ষাৎকাৰত সকীয়াই দিছিল যে যুদ্ধই ‘বিশ্ব অৰ্থনীতিক তললৈ নমাই আনিব পাৰে’ আৰু উপসাগৰীয় এনাৰ্জী ৰপ্তানি বৃহৎ পৰিষৰত বন্ধ হোৱাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল, যাৰ ফলত প্ৰতি বেৰেলত তেলৰ মূল্য ১৫০ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি হ’ব ৷

LIVE FEED

1:51 PM, 7 Mar 2026 (IST)

সাময়িকভাৱে বন্ধ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ

ডুবাই বিমানবন্দৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । ডুবাই মিডিয়া অফিচে কয়, “যাত্ৰী, বিমানবন্দৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু বিমান সংস্থাৰ ক্ৰুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ডুবাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল (ডি এক্স বি)ৰ কাৰ্যকলাপ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।” কৰ্তৃপক্ষই বিমান সেৱা নিলম্বনৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা নাই যদিও আজি পুৱা ইৰাণৰ এটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই আকাশত নষ্ট কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, যাৰ ধ্বংসাৱশেষ পোনে পোনে বিমানবন্দৰ পৰিসৰত পৰিছিল ৷

ইয়াৰ পাছতেই নিৰাপত্তা সংস্থাই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বিমানবন্দৰৰ কাম-কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে । বিমানবন্দৰ পৰিচালনাৰ মতে, পৰিস্থিতি প্ৰতিষ্ঠিত নিৰাপত্তা প্ৰট’কল অনুসৰি চম্ভালি লোৱা হৈছে আৰু সকলো পদ্ধতি সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড অনুসৰি চলোৱা হৈছে । ইফালে, এমিৰেটছ এয়াৰলাইন্সে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ’লে বিমান সন্দৰ্ভত নতুন তথ্য ভাগ-বতৰা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

1:40 PM, 7 Mar 2026 (IST)

ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পূব লেবাননত ১৬ জনৰ মৃত্যু : স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়

পূব লেবাননৰ নবী শ্বেইটত এদিন পূৰ্বে ইজৰাইলে চলোৱা আক্ৰমণত কমেও ১৬ জন লোক নিহত হয় ৷ লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ৷ হিজবুল্লাই কয় যে, ইজৰাইলৰ সৈন্যই আকাশৰ পৰা চহৰখনত অনুপ্ৰৱেশ কৰে ৷

লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, “বালবেক জিলাৰ নবী শ্বেইট চহৰত ইজৰাইলী শত্ৰুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলাই য’ত ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৩৫ জন আহত হয় ।” (এ এফ পি)।

1:00 PM, 7 Mar 2026 (IST)

ইৰাণৰ আক্ৰমণক লৈ দেওবাৰে আৰব লীগৰ বৈঠক

আৰব লীগৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে দেওবাৰে এক জৰুৰী ভিডিঅ’ কনফাৰেন্স বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন আৰব দেশত ইৰাণৰ আক্ৰমণ আৰু বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ।

আৰব লীগৰ সহকাৰী সচিব প্ৰধানে এ এফ পিক জনোৱা মতে, দেওবাৰে আৰব লীগৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈ গোটটোৰ কেইবাজনো সদস্যৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব । হোছাম জাকিয়ে কয় যে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বৈঠকখনৰ বাবে কুৱেইট, চৌদি আৰব, কাটাৰ, ওমান, জৰ্ডান, ইজিপ্তে অনুৰোধ জনাইছিল । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল বাহিনীয়ে বৃহৎ বিমান আক্ৰমণ চলায় । ইৰাণে ইজৰাইল আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহক আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লয় ।

আৰব লীগৰ সচিব প্ৰধান আহমেদ আবুল ঘেইটে ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি কয় যে ই ‘সম্পূৰ্ণ নিন্দনীয়’ আৰু ‘কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰেই নহয়, ভাল চুবুৰীয়াৰ নীতিৰো স্পষ্ট উলংঘা’ ৷ তেওঁ আৰু কয় যে এই আক্ৰমণসমূহে ‘ইৰাণ আৰু ইয়াৰ আৰব প্ৰতিবেশী দেশসমূহৰ মাজত আগতে কেতিয়াও নোহোৱা শত্ৰুতাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে’ ৷ ইৰাণৰ এইটো এটা ডাঙৰ কৌশলগত ভুল, যিটো তেওঁলোকে এই আক্ৰমণসমূহ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি শুধৰাই দিব বুলি মই আশা কৰিছো ।’

12:54 PM, 7 Mar 2026 (IST)

হৰমুজ জলদ্বীপত ‘ৰৈ আছো’ : আমেৰিকাক ভাবুকি ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ

ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে হৰমুজ জলদ্বীপত আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ উপস্থিতিক লৈ কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু মুখপাত্ৰ আলী মহম্মদ নাইনীয়ে কয় যে তেওঁলোকে জাহাজক এস্কৰ্ট কৰা আমেৰিকান বাহিনীৰ বাবে ‘ৰৈ আছে’, যিটো কৌশলগত জলপথ য’ত আঞ্চলিক যুদ্ধ চলি থকাৰ বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈছে ।

আমেৰিকাৰ এনাৰ্জী সচিবে নৌসেনাই জলদ্বীপৰ মাজেৰে জাহাজক এস্কৰ্ট কৰিবলৈ সাজু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ মুখপাত্ৰ আলী মহম্মদ নাইনীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷ ফাৰ্ছ সংবাদ সংস্থাই নাইনীৰ উদ্ধৃতিৰে কয়, "আমি আমেৰিকানসকলক পৰামৰ্শ দিওঁ যে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে ১৯৮৭ চনত আমেৰিকাৰ ছুপাৰটেংকাৰ ব্ৰীজটনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড আৰু শেহতীয়াকৈ লক্ষ্য কৰি লোৱা তেল টেংকাৰসমূহ মনত পেলাব লাগে ।"

Last Updated : March 7, 2026 at 1:54 PM IST

TAGGED:

ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ
ড্ৰোণ আক্ৰমণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সংঘাত

