ইৰাণ যুদ্ধ লাইভ: আমেৰিকা-ইজৰাইল আক্ৰমণত ইৰাণত ৫৫৫ জন লোকৰ মৃত্যু
Published : March 3, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : March 3, 2026 at 7:32 AM IST
ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই টেহৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণত নিহত হোৱাৰ দুদিন পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে, ইৰাণে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলত থকা মিত্ৰ দেশসমূহৰ ওপৰত মিছাইল আৰু ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ৷
ইউ এ ই, কাটাৰ, চৌদি আৰব, বাহৰেইন, কুৱেইটকে ধৰি কেইবাখনো দেশত নতুন বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াত পৰিস্থিতি উত্তেজিত হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত যুদ্ধখন এক বৃহৎ সংঘাতলৈ পৰিণত হৈছে ৷
ইফালে সোমবাৰেও ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টিভিৰ মতে, আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ চিকিৎসালয়, টিভি ষ্টেচন, আৰু অন্যান্য অট্টালিকাক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ শনিবাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছত দেশখনত মৃতকৰ সংখ্যা ৫৫৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি লেবাননত ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাই ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ফলত টেল আভিভে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ বাধ্য হয় আৰু কমেও ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ লেবাননৰ উপৰিও মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অন্যান্য দেশতো হতাহতিৰ বাতৰি পোৱা গৈছে, ইৰাণত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শনিবাৰে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথ আক্ৰমণ চলায়, যাক ইজৰাইলে অপাৰেচন লায়ন্স গৰ্জনৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰে আৰু আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে অপাৰেচন এপিক ফিউৰি বুলি অভিহিত কৰে ৷
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ এৰি যাবলৈ নিজৰ নাগৰিকক আহ্বান আমেৰিকাৰ
ইৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ সমন্বিত বিমান আক্ৰমণ আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে টেহৰাণে প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকাই জৰুৰী পৰামৰ্শ জাৰি কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এক ডজনৰো অধিক দেশৰ পৰা ‘গুৰুতৰ সুৰক্ষাজনিত বিপদ’ৰ বাবে ‘তৎকালীনভাৱে যাবলৈ’ কয় ।
এক্সত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই তেওঁলোকৰৰ নাগৰিকসকলক ‘গুৰুতৰ নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকি’ৰ উল্লেখ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা তৎক্ষণাত যাবলৈ আহ্বান জনায় । ৰুবিঅ'ই তেওঁৰ পোষ্টত লিখিছে, "মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো আমেৰিকান নাগৰিকলৈ: আপোনাৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা আমাৰ এক নম্বৰ অগ্ৰাধিকাৰ । http://step.state.gov ত STEP সতৰ্কবাণী লাভ কৰিবলৈ চাইন আপ কৰক । @TravelGov ত তথ্য লাভ কৰক আৰু আপুনি বিভাগটোক ২৪/৭ +১-২০২-৫০১-৪৪৪৪ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ।"
এই পৰামৰ্শ বাহৰেইন, কুৱেইট, ইজিপ্ত, লেবানন, ইৰাণ, ওমান, ইৰাক, কাটাৰ, ইজৰাইল, ৱেষ্ট বেংক আৰু গাজা, চৌদি আৰব, ছিৰিয়া, জৰ্ডান, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আৰু য়েমেনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য ।