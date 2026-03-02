ইৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত, ধ্বংস কেইবাখনো চিকিৎসালয়, টিভি ষ্টেচন আদিকে ধৰি মূল্যবান সম্পত্তি

ইৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত, ধ্বংস কেইবাখনো চিকিৎসালয়, টিভি ষ্টেচন আদিকে ধৰি মূল্যবান সম্পত্তি
Published : March 2, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : March 2, 2026 at 5:01 PM IST
ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণত টেহৰাণত নিহত হোৱাৰ দুদিন পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ঠ উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ ইৰাণে ইজৰাইল আৰু সমগ্ৰ উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ সামৰিক সুবিধা আৰু মিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ওপৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, কাটাৰ, চৌদি আৰব, বাহৰেইন, কুৱেইটকে ধৰি দেশসমূহত কেইবাটাও বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত বিস্তৃত পৰিসৰত যুদ্ধৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইফালে, সোমবাৰে ইৰাণৰ চৰকাৰী টিভিৰ তথ্য অনুসৰি আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইতিমধ্যে দেশখনৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়, টিভি ষ্টেচন আৰু অন্যান্য অট্টালিকাসমূহ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷
লেবাননৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাই ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধখন অধিক পৰিমাণে বিস্তৃত হৈ পৰিছে ৷ টেল আভিভে ঘটনাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কমেও ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । লেবাননৰ বাহিৰেও মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অন্যান্য দেশত হতাহতিৰ খবৰ পোৱাৰ বিপৰীতে ইৰাণত মৃত্যু হৈছে শ শ লোকৰ ।
শনিবাৰে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে ‘অপাৰেশ্যন লায়ন্স গৰ্জন’ ৰ অংশ আৰু আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে ‘অপাৰেশ্যন এপিক ফিউৰি’ বুলি অভিহিত কৰা যৌথ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ কাৰ্যালয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আৰু বায়ুসেনাৰ অধিনায়কৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি সোমবাৰে জানিবলৈ দিয়ে ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে ৷
সংবাদ সংস্থা এ এফ পিৰ খবৰ অনুসৰি ফাৰ্চ সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত গাৰ্ডে কয়, ‘‘জায়নিষ্ট শাসনৰ অপৰাধমূলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ বায়ুসেনাৰ অধিনায়কৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল ।’’ বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে এই আক্ৰমণত খেইবাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।