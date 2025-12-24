বিমান দুৰ্ঘটনাত লিবিয়া সেনাৰ মুৰব্বীসহ ৪ বিষয়াৰ মৃত্যু

বিমান দুৰ্ঘটনাত লিবিয়া সেনাৰ মুৰব্বীসহ ৪ বিষয়াৰ মৃত্যু
Published : December 24, 2025 at 10:50 AM IST
আংকাৰা (তুৰস্ক) : তুৰস্কত (তুৰ্কী) ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা । ব্যক্তিগত বিমানৰ দুৰ্ঘটনাত লিবিয়া সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মহম্মদ আলী আহমদ আল হাদ্দাদৰ লগতে ৪ গৰাকী বিষয়া আৰু ৩ গৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰৰ কৰুণ মৃত্যু । তুৰস্কৰ ৰাজধানী আংকাৰাৰ পৰা উৰণৰ পিছতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । লিবিয়াৰ বিষয়াসকলে বিমানখনৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তুৰস্কৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে দুয়োখন দেশৰ মাজত সামৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিৰক্ষা আলোচনাৰ বাবে আংকাৰাত আহিছিল লিবিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলটো ।
লিবিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আব্দুল-হামিদ দ্বেইবাহে জেনেৰেল মহম্মদ আলী আহমদ আল হাদ্দাদ আৰু ৪ গৰাকী বিষয়াৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰি ফেচবুকত এক বিবৃতিত কয় যে প্ৰতিনিধি দলটো স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ সময়তে এই 'মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা' সংঘটিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ঘটনা লিবিয়াৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰে ।
আল-হাদ্দাদ পশ্চিম লিবিয়াৰ শীৰ্ষ সেনা মুৰব্বী আছিল আৰু লিবিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দৰেই বিভাজিত হোৱা লিবিয়াৰ সামৰিক বাহিনীক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আন ৪ গৰাকী বিষয়া হৈছে লিবিয়াৰ স্থল বাহিনীৰ মুৰব্বী জেনেৰেল আল-ফিটৌৰী ঘ্ৰাইবিল, সামৰিক উৎপাদন কৰ্তৃপক্ষৰ নেতৃত্ব দিয়া ব্ৰিগ. জেনেৰেল মাহমুদ আল-কাটাৱী, চীফ অৱ ষ্টাফৰ উপদেষ্টা মহম্মদ আল-আছাৱী ডায়াব আৰু চীফ অৱ ষ্টাফ কাৰ্যালয়ৰ সামৰিক ফটোগ্ৰাফাৰ মহম্মদ ওমৰ আহমেদ মাহজৌব ।
অৱশ্যে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ ক্ৰু মেম্বাৰ ৩ গৰাকীৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই । তুৰস্কৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে আংকাৰাৰ পৰা প্ৰায় ৭০ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ৪৩.৫ মাইল) দক্ষিণে অৱস্থিত হাইমানা জিলাৰ কেচিকাভাক গাঁৱৰ ওচৰত ফেলকন ৫০ টাইপ বিজনেছ জেটৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে সন্ধিয়া তুৰস্কৰ বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰকসকলে জনোৱা মতে আংকাৰাৰ এছেনবোগা বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰণৰ পিছত লিবিয়ালৈ উভতি যোৱাৰ পথতে বিমানখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।
তুৰস্কৰ স্বৰাজ মন্ত্ৰী আলী য়েৰলিকায়াই সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত কয় যে বিমানখনে নিশা ৮:৩০ বজাত উৰা মাৰিছিল । ৪০ মিনিটৰ পিছতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল । যোগাযোগ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে বিমানখনে হাইমানাৰ ওচৰত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ সংকেত জাৰি কৰিছিল বুলি য়েৰলিকায়াই জনায় ।
তুৰস্কৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোগাযোগ কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বী বুৰহানেটিন ডুৰানে কয় যে বিমানখনে বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ বিষয়ে বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণক অৱগত কৰি জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ অনুৰোধ জনাইছিল । বিমানখন পুনৰ এচেনবোগালৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হয় আৰু তাৰ পৰাই ইয়াৰ অৱতৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় ।
বিমানখনে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ বাবে নামি অহাৰ সময়তে ৰাডাৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় বুলি ডুৰানে জনায় । স্থানীয় টেলিভিছনত প্ৰচাৰিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কেমেৰাৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে হাইমানাৰ ওপৰৰ নিশাৰ আকাশত হঠাতে বিস্ফোৰণ যেন লগা বস্তু দেখা গৈছিল । আংকাৰাত থকাৰ সময়ত আল হাদ্দাদে তুৰস্কৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়াছাৰ গুলেৰ আৰু অন্যান্য বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে আংকাৰাৰ বিমানবন্দৰটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু কেইবাখনো বিমান অন্য স্থানলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় । তুৰস্কৰ আইন মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে এই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ৪ গৰাকী বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ফেচবুকত প্ৰকাশ কৰা চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি লিবিয়াই আংকাৰালৈ এটা দল প্ৰেৰণ কৰি তুৰস্ক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ কাম কৰিব ।
